“Serias dudas”: fuerte descargo de uno de los finalistas en la licitación de la Hidrovía

Luego de la apertura del tercer sobre, que dejó mejor parada a Jan De Nul, para quedarse con la concesión de la Hidrovía, la otra finalista, la firma belga DEME, dijo que esperaba una “licitación justa”, y se quejó por los costos que tiene la opción para presentar objeciones al proceso, cuyo resultado, aclararon, dejó “serias dudas”. En la firma dijeron que se tomarán los próximos días para analizar los resultados y agregaron que podrían apelar.

La compañía, que podría quedarse pronto afuera de la contienda, emitió un comunicado a través de su vocero, Frederic Dryhoel.

“Esperábamos que hubiera una licitación justa. DEME, junto con nuestros socios estadounidenses GLDD, Clear Street y KKR, presentó una propuesta altamente competitiva y transparente, plenamente alineada con los estándares internacionales y reflejando nuestra amplia experiencia como referente en proyectos de concesión portuaria y fluvial a gran escala”, afirmó en una carta difundida a los medios de comunicación.

Según DEME, “seguimos firmemente comprometidos con contribuir a un proyecto que es esencial para el pueblo argentino, la logística y la economía exportadora. El éxito de DEME se basa en participar en oportunidades donde existan condiciones equitativas y procedimientos transparentes que garanticen una competencia justa, logrando en última instancia el mejor resultado para el país, su economía y sus ciudadanos, como ocurrió con la concesión del canal de acceso portuario del Puerto de Paranaguá, en Brasil”.

Agregó que la empresa lamenta no haber sido anunciada como el oferente más favorable en la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay en la Argentina”, y advirtió que revisarán “cuidadosamente esta situación en los próximos días y, junto con nuestros socios y asesores, evaluaremos los posibles pasos a seguir, incluida la posibilidad de presentar una apelación“.

La compañía recalcó que, desde el inicio, expresó claramente sus objeciones al proceso licitatorio. “No existe ningún país en el mundo donde se exija pagar US$10 millones para presentar objeciones respecto de un proceso de licitación, lo cual ya genera serias dudas sobre el procedimiento. Además, también se nos informó que existe una preocupación significativa en la Argentina respecto del proceso actual”, finalizaron, con el mensaje de que “DEME no realizará más comentarios en esta etapa”.

El proceso

No está todo dicho en el proceso para privatizar, sin aval del Estado y a riesgo empresario, las obras para mantener en funcionamiento a la Hidrovía durante por lo menos 25 años. Luego de que se conociera que las dos gigantes dragadoras belgas ofertaron el mismo precio de peaje en la tercera y última etapa de selección, que se lleva el 60% del puntaje, quedó en evidencia que Jan De Nul, que había avanzado más que su competidora en la segunda etapa (la técnica) quedaba sólo a metros de la final. Desde el Gobierno calculan que en un mes, o un poco más, se podría adjudicar la licitación.

Durante todo el proceso, DEME prefirió el silencio. En el primer intento del gobierno de Javier Milei por licitar la vía navegable hubo acusaciones cruzadas y también un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con advertencias sobre irregularidades en el proceso.

Como consecuencia, una sola empresa se presentó a la licitación y fue DEME, por lo que se dio de baja todo el proceso. Iñaki Arreseygor, director de la Agencia de Puertos y Navegación (Anpyn), aseguró ante los diputados de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que estudios de abogados, medios de comunicación y políticos orquestaron la caída del proceso.

Esta vez, con la convocatoria a mesas participativas para que los distintos sectores pudieran expresar opiniones, críticas y sugerencias, y también con la auditoría de la Unctad, se armó un nuevo pliego que da como resultado, en los datos aún parciales, que Jan De Nul, que draga la autopista fluvial desde hace 30 años, lleva la delantera. Otra vez, y sobre el filo de la apertura del tercer sobre, la PIA volvió a denunciar irregularidades, entre ellas, un “posible direccionamiento”.

Consultadas por LA NACION por las declaraciones de DEME con respecto a que tendría socios norteamericanos, fuentes de la embajada de Estados Unidos, se limitaron a responder que “no tenemos nada oficial para compartir”.