Despegue: proyectan un salto de hasta el 50% en las exportaciones de carne Angus certificada

En un contexto internacional marcado por la escasez de oferta de carne vacuna y una demanda sostenida en los principales mercados del mundo, la carne argentina atraviesa un escenario que en el sector describen como una oportunidad histórica. Con mejores precios internacionales, acuerdos comerciales que comienzan a abrir nuevas puertas y una creciente valorización de la carne premium, en la Asociación Argentina de Angus proyectan un fuerte crecimiento para las exportaciones de carne certificada.

“Para este año, nuestra expectativa es tener un crecimiento de entre 30 a un 50% de certificación Angus”, afirmó a LA NACION Amadeo Derito, presidente de la entidad, durante la quinta edición de ExpoAngus de Otoño en la Semana Angus en La Rural.

El dirigente sostuvo que hoy el negocio ganadero atraviesa realidades diferentes según el eslabón que se observe dentro de la cadena. Detalló que el criador es actualmente el sector más favorecido por el mercado debido a la escasez de terneros. “Hoy, los precios son sostenidos, históricamente son de los más altos en dólares y el que mejor está es el criador, porque lo que falta son terneros”, señaló.

Según explicó Derito, el diferencial de la raza está asociado al marmoleo o grasa intramuscular que aporta sabor y terneza: “Es una característica propia del Angus”

Para Derito, este escenario está llevando a muchos productores a replantear sus esquemas productivos y volver a incorporar ganadería en campos que años atrás habían sido destinados a agricultura. “Muchos están volviendo a hacer las cuentas”, resumió.

En esa línea, explicó que en zonas de rindes agrícolas medios o bajos hoy la cría vacuna vuelve a resultar más rentable. “Aquella vaca que se tiraba a los bajos está rindiendo más que una agricultura de rindes medios a bajos”, sostuvo.

El directivo también destacó que los buenos valores actuales permiten al criador invertir nuevamente en tecnología y manejo. “Otro planteo que hace el criador con estos precios es producir pasto, es decir invertir en pasturas, en asesoramiento, producir pasto y saber aprovecharlo”, indicó. Según explicó, también crece el interés por volver a arrendar campos ganaderos y expandir la superficie destinada a cría y recría: “Hoy financieramente lo permite el precio del producto”.

En el caso de la recría, Derito señaló que las recrías pastoriles siguen siendo rentables, aunque advirtió que quienes compran terneros para recriar enfrentan márgenes más ajustados porque está comprando un ternero caro.

Para los feedlots, el escenario aparece más equilibrado gracias a la relación entre carne y maíz. “El feedlotero tiene una buena relación carne y grano”, señaló, aunque aclaró que la rentabilidad depende del modelo de negocio de cada establecimiento.

Donde el panorama aparece más desafiante es en la industria frigorífica. “El último eslabón que es el frigorífico está con márgenes ajustados porque falta hacienda”, explicó. Sostuvo que la escasez de oferta obliga a pagar altos valores por la hacienda mientras el tipo de cambio permanece estable.

Para la entidad, se abre una ventana inédita para la Argentina, donde todos los analistas destacan que van a ser muchos los años de un mercado internacional sostenido porque hay una demanda creciente de carne vacuna de calidad y una oferta que le cuesta mucho crecer @benjavazquezph,Angus Loten

Pese a ese escenario, consideró que el mercado internacional abre una ventana inédita para la Argentina. “Todos los analistas dicen que vamos a tener muchos años de un mercado internacional sostenido porque hay una demanda creciente de carne vacuna de calidad y una oferta que le cuesta mucho crecer”, afirmó. El dirigente enumeró, además, las dificultades productivas que atraviesan los principales jugadores mundiales. “Brasil empieza a estar en retención como Estados Unidos, Australia; no puede producir más de lo que produce”, señaló. En ese contexto, destacó que Estados Unidos pasó de ser exportador neto a convertirse en un fuerte demandante global. “Se habla de que puede llegar a ser el importador más grande del mundo y superar a China”, indicó.

Oportunidad

En ese escenario, la carne Angus certificada aparece como uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento. “Angus se posiciona por sus cinco letras mágicas que la forman porque en el mundo cuando se habla de carne Angus, se habla de calidad de carne”, destacó. Según explicó, el diferencial de la raza está asociado al marmoleo o grasa intramuscular que aporta sabor y terneza: “Es una característica propia del Angus”.

El presidente de la asociación recordó que la certificación Angus argentina cuenta con una ventaja diferencial frente a otros países exportadores. “Desde los 90, tenemos ese atributo Angus aprobado en Senasa pero además lo tenemos aprobado por el USDA [Departamento de Agricultura de los Estados Unidos]”, señaló. Eso permite exportar carne certificada Angus a Estados Unidos con reconocimiento oficial. “Casi ningún país tiene esa ventaja y nos sirve porque es una marca muy reconocida”, sostuvo.

En este contexto, remarcó que la recría pastoril argentina sigue siendo uno de los grandes atributos frente a otros competidores globales. “La diferencia de sabor del producto argentino son las recrías a pasto, al aire libre”, indicó. Actualmente, la Asociación Argentina de Angus certifica carne para 25 frigoríficos exportadores. “El año pasado llegamos a 8400 toneladas”, detalló. China fue el principal destino de exportación con 2800 toneladas, seguido muy de cerca por Estados Unidos con 2200 toneladas y luego la Unión Europea.

Sin embargo, las perspectivas para este año muestran una fuerte aceleración. “Los primeros tres meses, tomando enero, febrero y marzo, ya estamos un 30% arriba de los primeros tres meses del año pasado”, indicó Derito. Incluso sostuvo que en apenas un trimestre casi se alcanzó el volumen exportado en medio año durante 2025.

Uno de los mercados que más expectativas genera es Europa tras la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. “Hay mucho para crecer en Hilton en el mercado europeo”, señaló. Los precios actuales reflejan además el fuerte cambio del mercado internacional y hoy la tonelada de carne premium de la cuota Hilton Europa la está pagando US$24.000. Según recordó, hace menos de dos años el valor de la tonelada rondaba los US$14.000. “El crecimiento no es solo en volumen sino también a nivel de precios”, remarcó.

Por último, destacó la oportunidad que representa la nueva cuota adicional de 80.000 toneladas para Estados Unidos: “Es importante que nosotros podamos cumplir esas 80.000 toneladas porque es una cuota extraordinaria que no tiene continuidad. Si la cumplimos, vamos a volver, por eso Cancillería está pidiendo a los exportadores que se trate de cumplir esa cuota para volver a pedirla”.

Proceso de certificación

En paralelo, Gastón Alberio, responsable de calidad del área de carnes de la Asociación Argentina de Angus, explicó cómo funciona el proceso de certificación que permite garantizar la calidad del producto exportado. Según detalló, el proceso comienza en los corrales del frigorífico con inspecciones presenciales: “Se controla el fenotipo del animal, que sea Angus negro o colorado y no tenga cuerno”

Además, se verifica la edad del animal, la conformación muscular, la cobertura de grasa y el nivel de marmoleo siguiendo parámetros del USDA de Estados Unidos. “Después se hace un control de marbling, se mira el ojo del bife y se ve el grado de grasa intramuscular”, explicó Alberio. También se controla que no existan cortes oscuros, hematomas o problemas sanitarios y que toda la carne salga correctamente identificada con el sello Angus.

Gastón Alberio, responsable de calidad del área de carnes de la Asociación Argentina de Angus, explicó cómo funciona el proceso de certificación que permite garantizar la calidad del producto exportado

El crecimiento de las exportaciones ya comenzó a reflejarse en los números de certificación. “Hasta abril de este año ya llevamos hechas 6000 toneladas”, indicó. Según Alberio, el impulso responde directamente a la mejora de los mercados internacionales y a los nuevos acuerdos comerciales y concluyó: “El panorama es muy bueno para la exportación argentina”.