Servicio doméstico en noviembre 2026: cuánto cobran, quiénes reciben el aumento y cómo se incorpora el bono

Los trabajadores del servicio doméstico cobran en noviembre de 2026 una escala con un aumento del 1,6% y la incorporación al salario básico del 25% restante de la suma no remunerativa pagada en agosto. La medida rige en todo el país y alcanza a las cinco categorías del régimen de casas particulares. El monto final depende de la tarea, la modalidad con retiro o sin retiro y la cantidad de horas semanales.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre Shutterstock

Cuánto cobra el servicio doméstico en noviembre de 2026 con aumento y bono incorporado

La resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó la suba de noviembre y dispuso que el último tramo de la suma de agosto se incorpore al básico. Según la escala oficial, el personal de tareas generales, la categoría más extendida, cobra desde noviembre $4174,62 por hora con retiro y $4451,49 sin retiro.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $4174,62 sin retiro $4451,49

Para quienes trabajan con pago mensual, las tareas generales quedan en $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro. Estos valores son mínimos de convenio. El empleador puede pagar una suma superior, pero no inferior, y debe agregar los conceptos que correspondan, como antigüedad y zona desfavorable.

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $512.142,96 sin retiro $562.837,52

La novedad práctica frente a octubre es doble. La escala incorpora un incremento del 1,6% y termina de pasar al básico la suma extraordinaria de agosto. Ese pago había sido de $20.000 para jornadas de 16 horas semanales o más, de $11.500 para jornadas desde 12 y menores a 16 horas, y de $8000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.

Esta es la escala del servicio doméstico de noviembre shuttestock - Shutterstock

La escala completa de empleadas domésticas para noviembre

Los montos informados para noviembre se ordenan por categoría y modalidad. Cuando una categoría solo admite trabajo sin retiro, la escala presenta un único valor. Los salarios mensuales corresponden a una jornada completa bajo el régimen y deben adecuarse cuando la prestación tiene otra carga horaria.

Supervisores: $4928,28 por hora con retiro y $5344,33 sin retiro; $614.791,27 por mes con retiro y $678.036,40 sin retiro.

$4928,28 por hora con retiro y $5344,33 sin retiro; $614.791,27 por mes con retiro y $678.036,40 sin retiro. Personal para tareas específicas: $4700,21 por hora con retiro y $5098,84 sin retiro; $575.394,53 por mes con retiro y $633.782,08 sin retiro.

$4700,21 por hora con retiro y $5098,84 sin retiro; $575.394,53 por mes con retiro y $633.782,08 sin retiro. Caseros: $4451,49 por hora y $562.837,52 por mes, en ambos casos sin retiro.

$4451,49 por hora y $562.837,52 por mes, en ambos casos sin retiro. Asistencia y cuidado de personas: $4451,49 por hora con retiro y $4923,50 sin retiro; $562.837,52 por mes con retiro y $620.420,85 sin retiro.

$4451,49 por hora con retiro y $4923,50 sin retiro; $562.837,52 por mes con retiro y $620.420,85 sin retiro. Tareas generales: $4174,62 por hora con retiro y $4451,49 sin retiro; $512.142,96 por mes con retiro y $562.837,52 sin retiro.

La normativa distingue la liquidación por hora de la mensual. Como referencia operativa, cuando la prestación es menor a 24 horas semanales se utiliza el valor horario de la categoría. Desde 24 horas, corresponde calcular el salario mensual proporcional a las horas pactadas. La registración y el recibo deben reflejar la modalidad real del vínculo.

El monto del salario del servicio doméstico, según la categoría Shutterstock

Qué adicionales se suman al salario de noviembre

La antigüedad agrega un 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. El cálculo se aplica sobre los salarios mensuales y se suma al básico de la categoría. El adicional por zona desfavorable es del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.

La incorporación del último 25% de la suma de agosto importa porque deja de ser un pago separado y pasa a integrar el salario básico. Ese cambio puede incidir sobre conceptos vinculados con el básico. Sin embargo, el efecto exacto en cada recibo depende de la categoría, las horas, la antigüedad, la zona y otros componentes legales de la relación laboral.

Antes de liquidar, empleadores y trabajadores deben verificar la categoría declarada, la modalidad de retiro y la cantidad de horas. Una tarea de cuidado no usa la escala de tareas generales, y un puesto sin retiro tiene otro mínimo. También corresponde controlar que la registración ante ARCA coincida con la prestación y que el recibo discrimine el salario y los adicionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.