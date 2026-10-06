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Paritaria confirmada: cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre de 2026 con el aumento oficial

La actualización salarial es de un 1,7%; cuál es el monto exacto por hora y por mes, según el tipo de contratación

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Los montos de octubre para las empleadas domésticasshuttestock - Shutterstock

Los trabajadores que se desempeñan como personal doméstico y realizan su tarea en casas particulares reciben en octubre un nuevo porcentaje de aumento, que se desprende de la última negociación paritaria.

Las cifras del servicio doméstico en octubre
Las cifras del servicio doméstico en octubreShutterstock

A través de la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedó establecido para el mes un curso una suba de 1,7% en los salarios de las distintas categorías y modalidades de trabajo.

A su vez, al aumento salarial se le añade la incorporación del 50% del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

CategoríaSalarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$4064,08
sin retiro
$4337,53

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para octubre de 2026 son los siguientes:

CategoríaSalario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$498.582,06
sin retiro
$548.429,23
Los valores por hora y por mes para las empleadas domésticas
Los valores por hora y por mes para las empleadas domésticasshuttestock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

  • Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
  • Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
  • La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
  • Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
  • Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
  • Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
  • Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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