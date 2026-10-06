Paritaria confirmada: cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre de 2026 con el aumento oficial

Los trabajadores que se desempeñan como personal doméstico y realizan su tarea en casas particulares reciben en octubre un nuevo porcentaje de aumento, que se desprende de la última negociación paritaria.

Las cifras del servicio doméstico en octubre Shutterstock

A través de la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedó establecido para el mes un curso una suba de 1,7% en los salarios de las distintas categorías y modalidades de trabajo.

A su vez, al aumento salarial se le añade la incorporación del 50% del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $4064,08 sin retiro $4337,53

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para octubre de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $498.582,06 sin retiro $548.429,23

Los valores por hora y por mes para las empleadas domésticas shuttestock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: