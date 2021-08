Servicios: proyectan un aluvión de cambios de titularidad a las mujeres por el avance de un proyecto de ley

La semana pasada, el Senado dio media sanción a dos proyectos de ley que limitan las tasas de interés que puede cobrar por mora las empresas y dice que en ningún caso se podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco Nación. Tampoco se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, tales como aquellos que se pretenda fijar por la reconexión de servicios y otros gastos administrativos.

La curiosidad de los proyectos, sin embargo, pasa por la siguiente aclaración, que no estaba en los textos originales cuando los ingresó al Congreso el senador kirchnerista Oscar Parrilli, y que agregó su colega Juliana Di Tullio: “Cuando la usuaria titular de los servicios públicos esenciales residenciales, incluyendo los de televisión por cable y de internet, y de los servicios de telefonía móvil sea una mujer, la tasa moratoria y/o punitoria por mora se reducirá en un DIEZ POR CIENTO (10%) respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios residenciales y de telefonía móvil”.

La explicación detrás de este agregado se basa en el reconocimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, explicaron fuentes cercanas al bloque oficialista. Sin embargo, las empresas prestatarias de servicios de gas, electricidad, agua, televisión por cable, conexión a internet y telefonía fija y móvil esperan que haya un aluvión de cambios de titularidad a nombre de las mujeres, si el proyecto obtiene la sanción final en Diputados.

“Habrá una migración masiva de la titularidad de los servicios públicos”, indicaron en una distribuidora de electricidad. En otra compañía del mismo sector agregaron: “Ya de por sí, hoy, el 60% de los contratos está a nombre de las mujeres. Esperamos que este porcentaje aumente”.

“Podría haber un aluvión de cambio de titularidad. A la vez parece una medida típica de año electoral”, comentaron en otra empresa que estaría alcanzada por esta medida.

“Esto es solo cuando se produce un incumplimiento por mora, cuando dejaste que se te venza la boleta y entras en un plan de pago. Ahí es solamente cuando opera el límite a las tasas, no en el contrato común. En la reglamentación de la ley habrá que considerar que no se esté cambiando la titularidad del medidor porque sí”, agregaron.

Por otra parte, el proyecto también señala que en los casos en que el usuario abana un importe mayor al que corresponde, “el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con los mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un crédito equivalente al 25% del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente”.

Los proyectos de ley alcanzan también a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro. Algunos bancos o emisores de tarjetas de crédito hicieron notar su malestar porque señalan que es más barato dejar de pagar el servicio que hacerlo.

Sin embargo, en el bloque de legisladores oficialistas rechazaron esta idea. “El proyecto de ley operaría sobre el interés punitorio, sobre el interés que estás pagando por encima del que ya se está pagando con el interés común. No es que vas a pagar menos si debes plata, vas a pagar más, pero no será una cifra exorbitante y leonina, vas a pagar hasta el 37%, que es la tasa pasiva, por encima de lo que ya tenés acordado por haber incumplido el pago. No es que no se sostiene el negocio por esta limitación. Es falso desde nuestro punto de vista que se caiga el negocio o no se sostenga por tener esa limitación”, indicaron.

Otro punto que llamó la atención a las empresas es que las obliga a que la fecha del primer vencimiento de las facturas no podrá ser anterior al día 10 de cada mes. Señalan que, para aquellos usuarios que cobran adelantado en los últimos días del mes, no podrán adelantar la cancelación de la facturación.

Las iniciativas obtuvieron media sanción por unanimidad de 38 votos a favor y 0 en contra, gracias a los votos de los legisladores del Frente de Todos, ya que los senadores de Juntos por el Cambio se ausentaron, pese a que inicialmente dijeron que votarían en contra.