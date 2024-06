Silvia Bulla y Luis Guastini: “Las normas laborales tienen que dar certeza y ser sostenibles, para eso hacen falta consenso”

Escuchar

“La transformación que estamos viviendo es una transformación humana, una transformación de habilidades”. Luis Guastini, el ejecutivo que presidirá el 27° encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), coincide con Silvia Bulla, presidente de la institución, que uno de los grandes desafíos de la Argentina es el de promover una educación más centrada en dar herramientas para un aprendizaje de por vida que en los cambiantes conocimientos técnicos. Cuando se piensa en los cambios que avanzan a gran velocidad y que impactan en la vida laboral, dicen los directivos, se piensa más en los aspectos tecnológicos, pero el desafío fundamental es poner el foco en la persona.

Guastini, CEO y presidente de ManpowerGroup, y Bulla, quien preside la firma Danisco Argentina dialogaron con la nacion a pocos días del encuentro que lleva por lema “Creer para crecer” y que será el 2 y 3 de julio en el Regimiento de Patricios, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Entre los oradores estarán Roberto Murchison, Pablo Ardanaz, el padre Gerardo José Söding, el pastor Guillermo Fernández, Santiago Bellomo, Liliana Parodi, Mateo Salvatto, Rafael Grossi (director general del Organismo Internacional de Energía Atómica), Gabriela Bardin, Eduardo Bastitta, Héctor Pourtalé, Marcos Devoto, Natalia Ceballos y Diego Llepeue. También habrá un panel con referentes de la política nacional.

“Pasaron seis meses de un gobierno que implementó medidas macroeconómicas que empiezan a dar resultados desde el punto de vista de los objetivos trazados, que eran muy necesarios. Sigue siendo necesario seguir con resultados macroeconómicos sostenibles y quedan desafíos, como los sociales”, afirmó Bulla, quien explicó que la decisión de no hacer el evento en algún hotel tradicional del centro porteño –como en años anteriores– responde al objetivo de “hacer un encuentro más inclusivo”, del que puedan participar más personas. Y agrega que el catering estará a cargo de Mordisco, un emprendimiento gastronómico del ámbito de la economía social.

–¿Por qué “Creer para crecer”?

Luis Guastini-: Queríamos que el encuentro fuera un camino en el que arrancáramos con una reflexión sobre cuál es nuestro propósito como líderes para transformar las organizaciones y generar impacto. En ese camino veíamos el concepto de creer. Creer en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en los otros que nos acompañan y en la capacidad de los líderes de mancomunar esfuerzos. Y creer que cuando las fuerzas parece que flaquean o nos sentimos desilusionados, hay una fuerza superior que nos impulsa. El camino arranca por el corazón para ir a la acción y termina en la transformación, y ahí está el propósito de crecer, de hacer crecer a las organizaciones, a la gente y a nuestro querido país.

–¿Cómo evalúan el momento económico del país? En estos días se conocieron datos de la actividad en caída, del desempleo en alza y, a la vez, es un tiempo de expectativas en quienes gobiernan.

Silvia Bulla–: Pasaron seis meses de un gobierno que implementó medidas macroeconómicas que empiezan a dar resultados desde el punto de vista de los objetivos trazados. Es necesario seguir con resultados macroeconómicos sostenibles y quedan desafíos, como los sociales. El de la educación, por ejemplo, que no un tema más en una lista, porque es un camino para la salida de la pobreza. Para transitar hacia una salida en todo sentido debe haber un programa que incluya la educación como prioridad, con este foco que está poniendo el Gobierno en la alfabetización y con foco en el desarrollo de habilidades básicas para el trabajo.

Luis Guastini: "Las habilidades que se requieren para trabajar replantean los modelos y el rol de las empresas y las organizaciones en la sociedad" Mauro Alfieri

–Y en ese punto, ¿qué pueden hacer las empresas y quienes las lideran y qué hacen realmente?

LG–: En todo el mundo estamos en un contexto muy particular, con grandes transformaciones. La irrupción de la tecnología está transformando mucho los modelos de negocios. Las habilidades que se requieren para trabajar replantean los modelos y el rol de las empresas y las organizaciones en la sociedad. Décadas atrás se pensaba que la responsabilidad del desarrollo de las habilidades estaba reservada solo al Estado y que eso se lograba con la educación formal. Que con lo que ahí se adquiría alguien estaba en condiciones de trabajar hasta que se jubilara. Hoy sabemos que eso no es así. Y la responsabilidad que antes parecía exclusiva del Estado está repartida. Las empresas tienen un rol muy importante en la empleabilidad y las personas tienen una responsabilidad muy grande en estar continuamente aprendiendo. Estamos en un momento en el cual se nos permite, de una forma que antes no se había dado, poner a la persona como centro de las organizaciones. Hablamos de tecnología y enseguida pensamos en el software, en la computadora. En realidad, la transformación que estamos viviendo es una transformación humana, una transformación de habilidades. En el encuentro vamos a hablar de varias empresas que llevan adelante actividades muy interesantes. Y vamos a ver ejemplos de cómo cada vez más, tras la pandemia, estamos más integrados; nuestras creencias, nuestra espiritualidad empiezan a formar parte de nuestra identidad como personas en una organización.

–¿Cómo ven el rol del Estado en cuanto a la problemática social? Es una etapa en la cual la concentración parece estar en los objetivos macro y el déficit cero.

SB–: Vemos una preocupación genuina de las personas que están el Gobierno por el tema social. Tienen una mirada diferente de cómo actuar en las situaciones concretas de la realidad y el cambio causa algunos problemas. Pero vemos que sí se le da importancia a la parte social, de una forma diferente.

–En las leyes que tanto le costó lograr al Gobierno hay cuestiones para el mediano o largo plazo y temas puntuales para la vida de las empresas, como los laborales, ¿cómo ven esas medidas?

SB–: Cuesta tener una sola idea porque son muy amplias las leyes y cubren muchos aspectos de la economía y de la relación entre empresas y empleados. Sí creemos que es importante escuchar a todos; a las pymes, que tienen el desafío de crecer y les es complejo sumar personas a su plantilla, sabiendo los costos que implica y el desafío si hubiera un juicio futuro. Las grandes multinacionales, a la vez, tienen que traer inversiones, y ahí a veces cuesta por el lado de la sostenibilidad de las decisiones.

LG–: En lo laboral, creemos que las normas tienen que dar certeza y ser sostenibles. Para eso se necesita consenso; de lo contrario tenemos movimientos pendulares sin saber nunca qué va a ocurrir. Hay una discusión más trascendente y es sobre la necesidad de que se adquieran las habilidades demandadas. Vamos a trabajar en el encuentro la agenda del cambio tecnológico y la agenda de la coyuntura global.

Silvia Bulla: "Vemos una preocupación genuina de las personas que están el Gobierno por el tema social" Mauro Alfieri

–¿Cuáles son esas habilidades que hoy se necesitan?

LG–: Las más demandadas y difíciles de conseguir son las que llamamos blandas o las menos técnicas. Las empresas se dieron cuenta de que, por la velocidad con la que se vuelve obsoleto el conocimiento técnico, es más importante, por ejemplo, la capacidad de estar continuamente aprendiendo. El conocimiento debe acompañarse con habilidades como la creatividad, la empatía, la capacidad de comunicarse. En la educación actual, salvo excepciones, el momento en el que se define si aprobamos o no, es un momento extremadamente individual, es un momento en el cual nos sentamos frente a un papel para rendir y demostramos conocimientos. Y cuando termina ese proceso educativo pasamos al mundo laboral y lo primero que nos dicen es ‘acá valoramos el trabajo en equipo’.

–Hay un tema que atraviesa la política y en muchos casos a las organizaciones, que es la corrupción.

SB–:Para nosotros es un área de preocupación; la institucionalidad siempre lo fue. Hemos sido muy claros en el tema de la Corte Suprema, como ACDE y como parte del Foro de Convergencia Empresarial [en un comunicado se cuestionó la postulación del juez Ariel Lijo]. Valoramos el combate a la corrupción como parte de instituciones sólidas y que se pueda juzgar de manera imparcial los actos de corrupción. Es un requisito básico para nuestra sociedad y para el bien común.

–¿Quién es Cristo para ustedes? ¿Y cómo viven su fe en sus tareas laborales?

SB–: Es el centro de mi vida. Empiezo la mañana escuchando el Evangelio y eso me setea la agenda más que otras cosas. Es una piedra angular de mi vida, de mi familia, de mi existencia, todo lo que sucede lo paso por el tamiz de su mirada.

LG–: ¿Viste los trompos que se tomaban de un hilo y se tiraban? Quedaban moviéndose en un eje y eso es lo que se me viene a la cabeza a partir de la pregunta. Es el eje. Mi experiencia personal me demostró que cuando se deja todo en manos de la providencia pasa algo fantástico, porque sentís que nada te para.