El otro negocio de Messi: expande su cadena de hoteles y prepara nuevos proyectos

Lionel Messi sigue ampliando sus negocios fuera de las canchas. A sus inversiones inmobiliarias y emprendimientos vinculados con la indumentaria, las bebidas, y la tecnología se suma una actividad que comenzó hace casi una década y que ahora busca expandir: la hotelería.

El futbolista argentino es propietario de MiM Hotels, una cadena de seis hoteles boutique ubicados en España y Andorra. Los planes apuntan ahora a ampliar esa presencia y avanzar con nuevos proyectos, aunque todavía no se dieron a conocer cuáles serán los próximos destinos ni las fechas previstas.

En ese contexto, Messi se reunió en Miami con Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, para hacer un balance del primer año de la alianza entre ambas partes. Durante el encuentro analizaron la evolución de los hoteles y avanzaron en los próximos pasos de la sociedad, que incluirá nuevos proyectos conjuntos.

“El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”, dijo Messi en el America Business Forum, el 5 de noviembre pasado, en Miami.

Leo Messi y Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá, durante su encuentro en Miami Meliá Hotels International

El acuerdo entre ambos comenzó cuando Meliá asumió la gestión de los establecimientos MiM y los incorporó a The Meliá Collection. Los hoteles conservaron su nombre y características propias, pero pasaron a utilizar el sistema internacional de reservas, distribución, marketing y fidelización del grupo español.

Según explicó Escarrer en su perfil de LinkedIn, se trata de “un momento perfecto para hacer balance y mirar hacia el futuro, revisando nuestros planes de expansión conjuntos, y para reafirmarnos en la importancia de contar con los mejores partners, lo que suele coincidir con las mejores personas, como es el caso”.

Los seis establecimientos están ubicados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret y Sotogrande, en España, y en Andorra. Algunos cuentan incluso con elementos directamente asociados con el futbolista, como la denominada “Suite Messi” y réplicas autografiadas del Balón de Oro. Todos poseen certificación LEED de construcción sostenible y la oferta combina establecimientos exclusivos para adultos con otros destinados a familias.

El próximo 6 de octubre Messi dirá adiós a la selección argentina en el Monumental de Buenos Aires, pero su actividad fuera del campo continúa.

Escarrer, por su parte, pone detrás de la alianza el peso de un grupo hotelero fundado por su padre en Mallorca en 1956 y que él preside desde 2023. Messi no es, sin embargo, su primera asociación con una figura del deporte: Rafa Nadal es su socio en ZEL, aunque bajo un modelo diferente. Con el tenista creó una marca desde cero; con el futbolista argentino suma a Meliá una red de hoteles que ya estaba en funcionamiento.

Los otros negocios de Messi

La hotelería, sin embargo, es apenas una parte de los negocios que Messi desarrolló fuera del fútbol. El argentino cuenta con inversiones inmobiliarias y creó Play Time, un vehículo de inversión enfocado en compañías vinculadas con el deporte, los medios y la tecnología.

También desarrolló The Messi Store, su marca de indumentaria, y Más+, una línea de bebidas hidratantes lanzada en 2024. A eso se suma 525 Rosario, la productora audiovisual creada por la familia Messi para desarrollar contenidos y producciones vinculadas, entre otras áreas, con el deporte.

La alianza hotelera tiene además una conexión con la Argentina. The Meliá Collection está presente en Buenos Aires a través de Casa Lucía que fue el primer hotel de América incorporado por el grupo español bajo esa marca. La colección cuenta con 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más de una docena de países.