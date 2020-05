Sin comida ni despedida. Cómo será volar por Aerolíneas tras la cuarentena

Aerolíneas Argentinas definió su nuevo protocolo post pandemia

Cuando el Gobierno decida la reactivación de los vuelos comerciales, por el momento dispuesta para el 1 de septiembre, las aerolíneas deberán contar con toda una serie de nuevas pautas para operar minimizando los riesgos de contagio. Aerolíneas Argentinas ya definió cuál será su protocolo post pandemia, al que accedió LA NACION. Incluye, entre otras cosas, la suspensión de los servicios de comidas a bordo y prohíbe el acceso al aeropuerto de acompañantes.

El protocolo está alineado con las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, las prácticas incluidas dentro del protocolo son compartidas por las otras líneas aéreas que integran la alianza SkyTeam, como Air Europa, Air France y Alitalia.

"De todos los vuelos de repatriación que hicimos, con más de 22.000 pasajeros de zonas de riesgo, tuvimos solamente tres contagios en las tripulaciones que los realizaron, lo que habla de la poca circulación del virus que pueda haber en un avión si se cumple con las medidas sanitarias", puntualizaron fuentes de Aerolíneas Argentinas. A continuación, el detalle de los cambios que habrá que adoptar antes, durante y después de un viaje en una avión de la empresa.

1. En el aeropuerto

-Monitoreo. En la puerta de acceso, se controlará la temperatura del pasajero, que deberá usar barbijo o tapaboca durante todo momento.

-Anticipación. La aerolínea recomienda llegar al aeropuerto con un mínimo de dos horas de anticipación en los vuelos de cabotaje. Las medidas preventivas implicarán un proceso más largo previo a abordar el avión.

-Sin despedidas. Solo podrán ingresar los pasajeros que tengan vuelos desde esa terminal. Es decir, no está permitido el acceso de familiares, amigos u otros acompañantes. En el caso de que el pasajero necesite algún tipo de asistencia, deberá requerirlo 48 horas hábiles antes.

-Check in. La empresa sugiere realizar el check in vía web antes de llegar al aeropuerto. De todos modos, permite la opción de hacerlo en el lugar, respetando la distancia mínima de separación que indicarán las señales dispuestas. Para validar la identidad del pasajero alcanzará con mostrar el DNI. Es decir, no hará falta entregarle en mano la documentación al personal de tráfico.

-Equipaje. La empresa sugiere viajar únicamente con un artículo personal a bordo cumpliendo con las medidas máximas, lo que agilizará el embarque y desembarque y minimizará los movimientos dentro del aeropuerto.

-Alcohol en gel. Dada la circunstancia excepcional, el pasajero podrá llevar en el equipaje de mano un alcohol en gel de hasta 100 ml.

2. Durante el embarque

-Distancia. Con el objetivo mantener la separación entre los pasajeros, el protocolo dispone que el embarque se realice por grupos reducidos y desde las últimas filas hacia adelante. Quienes viajen en cabina Business o Premium Economy serán los últimos en embarcar.

-Escaneo. Una vez validada la identidad del pasajero, el personal los guiará para que escaneen su boarding pass en el lector correspondiente.

-Mangas. Siempre que sea posible, el embarque se hará por puertas con mangas de acceso. De ser necesario el uso de micros para el traslado hasta el avión, también se hará en grupos reducidos.

-Salas VIP. La empresa mantendrá la Salón Cóndor del aeropuerto de Ezeiza y las salas del exterior cerradas.

3. Durante el vuelo

-Tapabocas. El protocolo señala que es obligatorio en todo momento el uso de barbijos o tapabocas. Las tripulaciones también deberán utilizarlo durante todo el vuelo.

-Permancer sentado. El documento pide limitar al máximo el movimiento de los pasajeros dentro del avión. Quien necesite ir al baño podrá hacerlo, pero verificando que el cartel indicador señale que está disponible antes de levantarse y sin formar fila.

-Mantas y almohadas. El material de lectura, mantas, almohadas y auriculares que suele entregar la aerolínea no estarán disponibles.

-Servicio a bordo. En el caso de los vuelos de cabotaje y regionales quedarán suspendidos los servicios de comidas y bebidas. En los vuelos internacionales, el servicio de alimentos y bebidas a bordo será limitado. Se ofrecerá un "menú de contingencia en bolsas individuales, compuesto por productos frescos e industrializados". Al finalizar el vuelo, el pasajero deberá encargarse de tirar todos los descartes dentro de la misma bolsa para disminuir la interacción con la tripulación. Los servicios de comidas especiales y moisés se encontrarán suspendidos.

-Sin separación. Para justificar que no es necesario dejar asientos vacíos entre pasajeros, en el sector explican que las aeronaves son seguras, entre otras cosas, por poseer filtros especiales de alta eficiencia (HEPA, High Efficency Particulalate Air filters). En el protocolo de Aerolíneas Argentinas se detalla que este sistema permite la renovación constante del aire de la cabina, eliminando el 99,9% de bacterias y microbios que circulan.

4. Desembarque

-Distancia. Una vez aterrizado el avión, los pasajeros podrán levantarse del asiento cuando la tripulación lo indique y la fila delantera se encuentre desocupada.

-Formulario. En el caso de los vuelos internacionales, el pasajero deberá entregar completo y firmado el formulario solicitado por las autoridades sanitarias.

En cuanto a la limpieza y desinfección de los aviones, la empresa informó que el personal asignado, provisto de PPE (Personal Protective Equipment), realiza el procedimiento de limpieza y desinfección antes y después de cada vuelo.

Según aseguran, esas tareas se intensifican en las zonas de alto contacto como asientos, apoyabrazos, mesas rebatibles, cinturones de seguridad, pantallas y controles. El protector del apoyacabeza es reemplazado luego de cada vuelo y reforzamos los procedimientos de limpieza en tapicería y alfombras.

Los productos de limpieza y desinfección utilizados son los recomendados en la Guía de Higiene y Saneamiento de los transportes aéreos de la OMS.

