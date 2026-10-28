Sin corte de cinta y a 4000 metros de altura, la minera que lidera en litio puso la mira en el cobre

CATAMARCA.– La cinta estaba lista para ser cortada, pero el presidente Javier Milei prefirió no hacerlo. Explicó que no le gusta cortar cintas, y la inauguración de las nuevas plantas de carbonato de litio de Rio Tinto, a 4000 metros sobre el nivel del mar, siguió sin ese ritual. La altura, en cambio, sí se hizo sentir en la comitiva oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, se descompuso durante la visita y tuvo que recibir oxígeno y, más tarde, una inyección por un dolor de estómago.

Para Simon Trott, el australiano que conduce a nivel global una de las principales mineras del mundo, fue una jornada de celebración. Recorrió junto a Milei, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Caputo y el secretario de Minería, Luis Lucero, las ampliaciones de Fénix 1B y Sal de Vida, que comenzaron a producir antes de lo previsto. “Creo que el presidente Milei disfrutó de su tiempo allí. Recibió mucha atención de nuestros empleados, que estaban muy orgullosos de mostrar la planta”, contó por la tarde, en un encuentro con un grupo de periodistas del que participó LA NACION.

En esa charla, el ejecutivo dejó en claro que la principal productora de litio del país no piensa limitarse a ese mineral. Rio Tinto produce hoy alrededor de 800.000 toneladas de cobre en el mundo y busca llegar al millón en 2030. “Queremos seguir sumando opciones en cobre, incluso aquí en la Argentina. Actualmente, tenemos algunas participaciones minoritarias y estamos explorando y evaluando otros proyectos. No hay ubicaciones específicas, estamos mirando una serie de lugares”, afirmó. La compañía ya participa en el proyecto Los Azules, donde busca incorporar su tecnología Nuton.

Por ahora, no hay plazos. “No hay fecha ni presupuesto todavía. Necesitamos construir nuestras opciones aquí en la Argentina. Ese sería el primer paso, luego el estudio y luego el presupuesto”, explicó Trott, quien ubicó al país “alto” entre los destinos de capital de la empresa. “Añadiremos más capital si podemos asegurar proyectos de cobre aquí”, dijo.

Simon Trott, CEO global de Rio Tinto, durante la inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida en el Salar del Hombre Muerto

El interés por el cobre se apoya en una presencia en litio que no deja de crecer. La compañía lleva invertidos US$2500 millones en el país y el total llegará a US$4400 millones. Además, analiza construir una nueva planta, Fénix 2, que implicaría un desembolso adicional de US$1000 millones y que ingresaría al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el año próximo. “Está bajo estudio. Sería la siguiente fase de expansión”, señaló el CEO.

“Fénix, Sal de Vida, Rincón y nuestras demás operaciones en la Argentina son activos de clase mundial y constituyen la base de la estrategia global de litio de Rio Tinto”, había dicho durante el acto. La empresa se propone alcanzar una capacidad de 200.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente en 2028, de las cuales 160.000 saldrán de la Argentina. Según Trott, las inversiones generan 7000 empleos directos e indirectos; el 90% de la fuerza laboral directa proviene del Noroeste y alrededor del 70% del capital va a proveedores locales.

Más adelante, la minera evalúa opciones para llegar a las 500.000 toneladas, entre ellas proyectos en Chile que todavía están en estudio.

Consultado sobre el avance de las baterías de sodio, el ejecutivo reconoció que esa tecnología ganará presencia, sobre todo en el almacenamiento de energía a gran escala, donde la densidad importa menos. “Lo tomamos en cuenta en nuestras proyecciones de demanda y de oferta. El litio seguirá siendo un pilar fundamental. Habrá otras tecnologías, pero serán complementarias, no van a canibalizarlo”, sostuvo.

La minera inauguró junto a Milei dos ampliaciones en el Salar del Hombre Muerto

Tampoco lo inquieta la caída de alrededor del 25% en el precio. “Si hubiera estado aquí hace seis meses, me habrían preguntado por el litio subiendo un 25%. La demanda crece muy rápido y la oferta llega en bloques, por lo que el precio va a ser volátil, y está bien”, dijo. Por eso, explicó, la empresa apuesta a los salares argentinos, que le permiten estar en la parte baja de la curva de costos y atravesar los ciclos.

El crecimiento de Rio Tinto acompaña el del sector. Según la Secretaría de Minería, la Argentina produjo 120.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, un 62% más que el año anterior, y podría superar a Chile como tercer productor mundial hacia 2029. Entre enero y septiembre, las exportaciones de litio sumaron US$1624 millones, un 173% más que un año antes, y ya explican casi una cuarta parte de las ventas mineras al exterior.

Una plataforma en tres provincias

Rio Tinto llegó a Catamarca con la compra de Arcadium Lithium, que le dio el control de Fénix, la primera planta de litio de la Argentina, inaugurada en 1997. Con la ampliación Fénix 1B, la capacidad del sitio sube a unas 40.000 toneladas anuales, mientras que Sal de Vida avanza hacia las 15.000. Ambos proyectos demandaron casi US$1400 millones.

En Jujuy, la compañía opera el Salar de Olaroz, que produjo 34.000 toneladas en 2025. En Salta construye Rincón, que según la empresa será el mayor proyecto de litio del país, con una inversión de US$2500 millones bajo el RIGI y 60.000 toneladas anuales de capacidad.

El CEO, que vive en Londres, prometió volver dos o tres veces por año. “Cuando pensamos en proyectos, pensamos en la geología y en los costos, pero también pensamos fuertemente en la jurisdicción y en cómo se ve a largo plazo. Estamos votando con los hechos, porque seguimos invirtiendo”, concluyó.