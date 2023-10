escuchar

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, no eligió cualquier día. Pese a que cerca del economista platense recalcaron infinitas veces que trabaja hace nueve meses en su plan para anular a la llamada “bola de Leliq” -la creciente deuda remunerada del Banco Central (BCRA)- sin un plan Bonex o un “reperfilamiento” (recetas podrían golpear el mercado de financiamiento en pesos) sus detalles se difundieron mientras la cotización del dólar blue traspasaba los $1000.

Su plan tiene como base una consolidación fiscal que permita crecer, eliminar la asistencia del BCRA al Tesoro, abrir gradualmente el cepo sin descuidar movimientos especulativos, incentivar la utilización de instrumentos del Tesoro a partir de una estructura de tasas con plazos más largos e incentivos regulatorios; y una reconfiguración de “ciertos aspectos” de la industria bancaria que permitan suavizar progresivamente las regulaciones impuestas actualmente.

El documento presentado por Guzmán se llama “Asignación de liquidez y política monetaria. Cómo canalizar el ahorro argentino hacia la inversión productiva”. El ex titular de Economía lo trabajó con su ex equipo en el Palacio de Hacienda, entre los que están Fernando Morra (ex viceministro) y Ramiro Tosi (ex subsecretario de Financiamiento), hoy parte de Sudamericana Visión (el think thank de Guzmán) y con Guido Zack, director del área macroeconómica de Fundar.

Los autores plantean que con un plan integral macroeconómico “consistente, que elimine el financiamiento monetario del Tesoro”, se puede reducir el stock de Leliq a la mitad en cuatro años “sin ningún evento disruptivo”. Actualmente, según indicaron a LA NACION fuentes con conocimientos del documento, la deuda remunerada representa 10 puntos del PBI.

Contra la dolarización

“Tener una moneda propia y tener crédito son dos pilares fundamentales; abandonar esas posibilidades es muy dañino”, afirmaron fuentes que estuvieron en la elaboración del documento con un guiño a la dolarización propuesta por la Libertad Avanza. “Detonar el mercado de capitales y la posibilidad de que haya instrumentos de ahorro en la moneda propia sería grave”, agregaron. “No estamos de acuerdo con que se rompan contratos”, aclararon además.

“La Argentina no debe repetir ni un plan Bonex ni un reperfilamiento. Estas medidas tienen consecuencias de largo plazo en el desarrollo de nuestro mercado de capitales, en la inversión, la producción y el empleo”, escribió Morra en la red social X. “Esto no se trata de defender la situación actual. Las LELIQ dificultan la canalización del ahorro a la inversión y al financiamiento público. Este problema debe abordarse rigurosamente y evitando las soluciones mágicas y los atajos”, dijo y cerró: “Destruir todo no va a solucionar nuestros problemas y solo puede agravarlos. Las soluciones rápidas ya nos llevaron a apuestas riesgosas y engaños dolorosos en el pasado”.

La presentación del documento se dio además en medio de una polémica abierta con Javier Milei, ganador de las PASO, por sus declaraciones vinculadas con la suba del dólar (lo que implicaría un beneficio para dolarizar) y la renovación o no de los plazos fijos en pesos. Los hombres cercanos defendieron al libertario, mientras que el Gobierno, Juntos por el Cambio y economistas criticaron las palabras que podrían afectar los depósitos en los bancos en momentos en que la Argentina ya vive una apresurada dolarización carteras previa a las elecciones y en medio de una creciente tensión cambiaria.

Las propuestas

Las propuestas de Guzmán, Morra, Tosi y Zack tienen como puntapié inicial el diseño e implementación de una política de transición. “La forma de abordar el problema es fundamental. En condiciones donde los distintos actores no coordinan para fortalecer el programa económico, las políticas deben mantener consistencia, integralidad y una secuencia que permita continuas calibraciones mientras se robustece la credibilidad que ayudará a la coordinación del sistema”, afirman.

Luego llamaron a ordenar la macro “para reconstruir la confianza en la moneda nacional”. Sin mencionarla explícitamente, es una forma de criticar la dolarización de Milei. “Una consolidación fiscal compatible con un sendero de crecimiento de la economía reduce la dependencia de la asistencia monetaria al Tesoro. En el plano cambiario, resulta necesario una mayor movilidad de los flujos de capitales asociados a la actividad real que desaliente los movimientos de corto plazo. Esto posibilitaría que los superávits comerciales se asocien a un proceso de acumulación de reservas. La velocidad de estos cambios depende de la rapidez con la que se aborde el problema de asignación de la liquidez”, indicaron.

Un tercer punto, indicaron, es reemplazar la esterilización a través de títulos del BCRA por títulos del Tesoro. “Los instrumentos de esterilización del BCRA han tomado un rol preponderante en el proceso de asignación de la liquidez. Esto se debe a la preferencia por estos títulos en detrimento de los del Tesoro y el crédito privado. No obstante, los títulos del Tesoro son la mejor opción para esterilizar porque protege al Banco Central de pérdidas financieras, y evita amenazas a su autonomía en la ejecución de la política monetaria”, escribieron y agregaron: “Al mismo tiempo, no incentivan la intermediación financiera. En este sentido, se recomienda retirar progresivamente los pasivos remunerados del BCRA e incentivar la utilización de instrumentos del Tesoro a partir de una estructura de tasas que fomente las colocaciones a plazos más largos y provea incentivos regulatorios como los requisitos de efectivo mínimo, entre otros”.

También explicaron que es preciso diseñar e implementar la política monetaria “sin condicionamientos” provenientes del modelo de organización del sistema financiero. “El margen de intermediación de las entidades financieras es actualmente determinado por las normas y regulaciones del BCRA, más que por su propia política comercial. La definición de las tasas de interés a nivel macroeconómico no debe quedar condicionada a garantizar una rentabilidad piso de ‘supervivencia’ a las entidades menos eficientes como es en la actualidad”, estimaron los autores del plan.

“Es necesario revisar si hay mérito para reconfigurar ciertos aspectos de la industria bancaria al tiempo que se suavicen progresivamente las regulaciones que operan fijando tasas mínimas y las que restringen cantidades en los mercados financieros. El rol de prestamista de última instancia del Banco Central no es el de asegurar la existencia de cada una de las instituciones financieras, sino el de garantizar los fondos al depositante”, completaron el punto.

Los especialistas llamaron a “evitar medidas que impongan costos reputacionales de largo plazo que afecten el desarrollo y profundidad del mercado local de capitales”. Luego especificaron: “Políticas extremas como el plan Bonex o el ‘reperfilamiento’ de deuda en pesos tienen consecuencias reputacionales que limitan la capacidad de financiamiento de mediano y largo plazo, por lo que sus costos estructurales son muy superiores a sus supuestos beneficios de corto plazo”.

“Las Leliq tienen solución si se las aborda con un plan integral. El trabajo muestra que bajo un programa de estabilización que incluya consolidación fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit, junto con tasas que premien el ahorro en moneda nacional, es posible ir reduciendo el tamaño del stock de pasivos remunerados del BCRA” , dijo la conclusión de Guzmán, su equipo, y Zack. “Pero las simulaciones realizadas en el documento muestran que toda solución que evite medidas compulsivas con elevados costos reputacionales requiere tiempo, posiblemente más que un período de Gobierno. La continuidad en las políticas es esencial y, para ello, mínimos denominadores comunes que las sostengan”.

