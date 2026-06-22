Sin grandes variaciones, el desempleo cerró el primer trimestre en 7,8%

El desempleo no presentó variaciones significativas en el primer trimestre del año. Llegó a 7,8%, apenas por debajo del 7,9% de igual período de 2025. En la comparación intertrimestral tuvo una leve suba de 0,3 puntos porcentuales.

Más allá de que no se observan grandes cambios, analistas consultados muestran cierta preocupación por la situación. En su opinión, el hecho de que no haya variación se explica mayormente por el hecho de que la fuerza laboral creció igual que el empleo, al tiempo que se destruyó trabajo asalariado formal y aumentó el informal.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos, correspondientes al primer trimestre de 2026.

Debe tenerse en cuenta que el relevamiento oficial del desempleo se realiza en 31 aglomerados urbanos, territorio en el que se registró 1,1 millón de desocupados en el cuarto trimestre. La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (PEA).

Según la cantidad de población proyectada a todo el país (47,5 millones), el número de desempleados fue de 1.800.630. Se trata de 83.505 desocupados más que en el período de tres meses previo.

“Las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al mismo trimestre del año anterior. La tasa de subocupación (11,1%) registró una suba estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales (p.p.)“, se indicó en el informe del Indec.

Claro que hay zonas más golpeadas por el desempleo que otras. En ese sentido, al hacer el análisis por regiones geográficas, se observa que la mayor tasa de desocupación se registra en Gran Buenos Aires, con 8,7%; seguido por la región Pampeana, con 8,2%; Cuyo, 7,2%; Patagonia, 5, y Noreste, 4,9%.

Asimismo, del documento oficial se desprende que la desocupación golpea mucho más en las grandes ciudades. “Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 8,3%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 5,7%”, se indicó.

Según analistas, como también ocurrió el año pasado, aún en un contexto complicado para la actividad económica, que incluye cierre de empresas, el desempleo no se dispara debido a que muchas personas se vuelcan a lo que se conoce como “trabajo de aplicaciones”, como las de servicios de remises o delivery.

En efecto, en opinión de los especialistas, se observa una persistencia de la informalidad cuentapropista. En definitiva, sostienen, puede que la gente esté saliendo del desempleo –o evite caer en él–, pero gracias al autoempleo de subsistencia.

El economista Jorge Colina, director del Instituto Argentino para el Desarrollo Argentino (Idesa), comentó que la tasa de participación laboral (fuerza laboral) creció casi como el empleo. “Por eso –opinó el especialista– se observa una tasa de desempleo que se mantiene casi igual".

Según Colina, lo más relevante es que se destruyó empleo asalariado formal y creció fuerte el empleo informal. “Del crecimiento del empleo informal, la mitad es empleo asalariado en negro y la otra mitad es cuentapropismo informal”, agregó el especialista.

En esa línea, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), dijo que, “al no haber cambios en materia de demanda de empleo ni de tasa de actividad ni de desocupación, la tendencia más relevante es que se sigue generando empleo no registrado”. Según analizó, se trata de un fenómeno que se registra desde el 2% semestre de 2024. “La estructura social del empleo en el país se precariza cada vez más”, concluyó.

Salvia destacó que, en este contexto, “el desempleo aumenta lentamente, reflejando un excedente de mano de obra que se canaliza en trabajos independientes, precarios y de subsistencia, sin desarrollo productivo real”. Y sintetizó: “Predomina el empleo informal, de baja calidad y sin protección”.

En sintonía con la opinión de los analistas, del informe del Indec se desprende que la tasa de informalidad (44,2%) presentó un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.