La performance de La Libertad Avanza y su candidato a presidente, Javier Milei, no estaba en ninguno de los escenarios que manejaban distintas consultoras. Era improbable una elección de tercios, pero que la nueva fuerza quedara primera no figuraba en ningún análisis. Se dio el cisne negro.

Los economistas vaticinan un mercado de cambios bastante más caliente y que las acciones y bonos podrían bajar. Por otro lado, dicen que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quedaría más presionado a la espera de lo que pueda pasar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los empresarios, en tanto, primaba el optimismo pensando en el largo plazo.

Para el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, el batacazo de Milei abre un escenario que genera incertidumbre. “El tema será si en octubre la votación va a ser Unión por la Patria o Juntos por el Cambio vs. Milei. Milei tiene un techo bajo y es factible que el segundo del balotaje sea el finalmente elegido”, vaticinó y dijo que, por otro lado, Massa queda fuertemente presionado.

“Su posición poco competitiva hace que quede en el medio de los pedidos del FMI y del kirchnerismo. El salto de la brecha y de la inflación van a comprometer su programa y va a necesitar el desembolso del FMI para llegar a octubre”, agregó.

Por su parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, dijo que ve un “mercado de cambios bastante más caliente”, aunque consideró que los precios de los activos locales deberían “resistir mejor”, si bien hay que ver cómo se manejan los candidatos con las declaraciones y qué pasa con el FMI. “Va a subir bastante la incertidumbre, esto no es lo que descontaba el mercado”, opinó.

“Nadie esperaba una elección tan buena de Milei. Si bien podía sacar un 25% de los votos, nadie decía más de 30 y eso va a generar tensión en los mercados, porque es una sorpresa, y una sorpresa que, quizás con su propuesta de dolarización, etc., es un poco más compleja de asimilar. Pero me parece que es un escenario muy parejo entre las tres fuerzas de cara a octubre, que es la elección que importa. Casi que la pregunta es quién acompaña a Milei en el balotaje”, sumó Lorenzo Sigaut Gravina, socio y director de Equilibra.

En tanto, Fernando Marull, de FMyA, coincidió en que los resultados sorprenden y dan incertidumbre, con lo que la primera reacción sería una suba del dólar y bonos y acciones para abajo. Sin embargo, dijo que, a largo plazo, que Milei y Juntos por el Cambio saquen más del 50% “es bueno”.

En el mismo sentido, el director de Econviews, Miguel Kiguel, dijo que el resultado toma al mercado por sorpresa, si bien que Juntos por el Cambio más Milei sumen más del 50% es un corrimiento “hacia la derecha, hacia el mercado en términos de políticas económicas”.

“El tema más complejo de saber, o que al mercado le preocupa mucho más, es que Milei es una incógnita como posible presidente, porque no sabemos el equipo, no sabemos su capacidad de gobernar. Sabemos que hay mucha gente que lo vota por un cambio, pero la verdad que es difícil saber lo que va a hacer, con lo cual el dólar seguramente va a subir, pero eso no diría que es lo más importante. Lo que hay que ver es qué pasa con los precios de los activos, cómo reaccionan los bonos. Me parece que va a ser para abajo, pero vamos a ver cómo abren”, puntualizó.

La mirada empresaria

Por el lado de los empresarios, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, dijo que va a ser “muy difícil para Sergio Massa mantener los dos sombreros” y remar el “disparate” del blanqueo para importadores.

Por otro lado, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), tradujo el resultado en términos del orden que viene reclamando la ciudadanía.

“Un país previsible, ordenado, que no gaste lo que no tiene, esto es lo que demuestra el resultado, ya que los dos candidatos que mejor performaron hicieron esa propuesta. Una propuesta de orden, de no al avasallamiento de esas minorías ruidosas, sino al respeto de los derechos de todos los habitantes de la Argentina y creo que los mercados van a reaccionar de manera tranquila. Esto es una primaria, pero me parece, y recalco esto porque hace mucho tiempo que vengo pidiendo para nuestro país que haya orden. Es invivible la Argentina con piquetes, con cortes de calles, cortes de rutas. O sea que me parece que esa es la tendencia que está imperando en este momento”, explicó.

El presidente de la Bolsa de Córdoba, Manuel Tagle, también hizo hincapié en que hay “una corrida clara de la sociedad argentina hacia la libertad, hacia el liberalismo encabezado por Milei y reafirmado por Patricia Bullrich, que ha ganado la interna de Junto por el Cambio”.

“Estos dos triunfos importantes creo que auguran un país distinto hacia el futuro, un país que va a tener que realmente introducir cambios drásticos, así que yo creo que hay que ser optimistas. Me parece que habrá que ver la reacción de Milei, qué pasa en la primera vuelta y en el balotaje. Se supone que Juntos por el Cambio debería ganar la elección, pero Milei, con este resultado, puede ser un candidato también difícil de doblegar. Yo espero que, si gana Milei, su actitud y sus modos y sus formas se suavicen y realmente aparezca un Milei equilibrado, prudente. Desde todo punto de vista creo que es auspicioso este cambio hacia la libertad, hacia el liberalismo, y esperemos que realmente se concrete de la forma racional en que todos esperamos que se concrete”, auguró.

Por otra parte, dijo que este es un mensaje contundente también “a los empresarios prebendarios, a las instituciones empresarias que no han estado a la altura del cambio que el país necesitaba”.

Por último, el expresidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, se limitó a decir que “hay esperanza de un país en serio”, mientras que Eduardo Costantini, CEO de Consultatio y creador de Nordelta, dijo que el resultado fue “sorprendente” y una “linda paliza al sistema político”.

