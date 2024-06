Sturzenegger aclaró cuál será su función en el Gobierno y se diferenció de Caputo

Escuchar

Todavía sin cargo en el gabinete pero con voz autorizada para hablar del Gobierno. Así lució Federico Sturzenegger en una disertación que brindó en el Hotel Hilton, donde participó de un evento organizado por la fundación Libertad y Progreso y Cato Institute. Cuando le preguntaron sobre el proyecto de dolarización, aclaró sin titubeos cuál es su rol en la estructura de Javier Milei: “Yo hago desregulación, los temas de la macro son para el Ministro (Luis Caputo)”.

Sturzenegger habló de una supuesta situación sin precedentes en la Argentina, a la que describió con un “Congreso que le cambia las leyes al Congreso” y un Presidente que está “enojado con el Congreso”. Más allá de las declaraciones públicas de Milei sobre los legisladores, a quienes en ocasiones catalogó como “ratas”, la estadística argumenta la posición del responsable de desregulación de la economía: seis meses de Gobierno, idas y vueltas con el proyecto de Ley Bases y ninguna sanción.

En ese sentido, Sturzenegger incorporó su propio concepto de “casta” al que le agregó un matiz proveniente de la geografía. “Argentina está en su propio Triángulo de las Bermudas”. El economista ubicó en sus tres vértices a “la corporación empresarial, la sindical y el partido peronista”. Con relación a este último, dijo que “es el gestor de la casta”. El auditorio lo aplaudió.

Federico Sturzenegger desarrolló el concepto de "casta" y habló de un "Triángulo de las Bermudas" que bloquea reformas. Enrique García Medina - LA NACION

De hecho, la satisfacción de quienes asistieron al evento continuó cuando Sturzenegger detalló cuál es su plan para desbaratar a este “Triángulo de las Bermudas”. Sostuvo que “a los agentes bloqueantes” hay que quitarles poder. De esta manera, identificó que “la criptonita” de la aludida “corporación sindical”, según si visión, es “la caja”. En este sentido, hizo referencia directa al porcentaje del salario de trabajadores registrados no sindicalizados que igual llegan a las arcas de estas agrupaciones laborales.

Vinculado a “la corporación empresarial”, la hoja de ruta del “economista desregulador” marca un sendero de “libre competencia”. Es decir, Sturzenegger abrió la puerta para más aperturas en términos de normativa comercial. Y con relación al peronismo, afirmó que la gente “compra” el mensaje de Milei por sobre el de otros partidos políticos porque considera que es “bienintencionado”.

Además, no perdió de vista al tamaño del Estado o, dicho en otras palabras, el asunto del empleo público. En este apartado, Sturzenegger tampoco mostró dudas al repetir más de una vez el calificativo “ñoqui”. Con un estilo discursivo parecido al del Presidente, el economista también habló de la necesidad de impulsar procesos de ingreso a la Administración Pública por idoneidad y no por conveniencia política o vínculo familiar. Hace una semana, Milei había adelantado que el Ejecutivo avanzará con 50.000 despidos más, aunque sobre esta medida no hubo ninguna referencia directa del asesor desregulador que evita comentar sobre macroeconomía.

