Sturzenegger aseguró que sus desregulaciones favorecen a las PyMEs: “Las grandes empresas buscan tener privilegios”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó el lunes que el Gobierno prevé alcanzar hacia fin de año la mitad de los objetivos trazados en materia de desregulación y aseguró que las PyMEs se benefician de las distintas medidas de su cartera.

Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de quincho, el funcionario de Javier Milei repasó los avances de su gestión. “Toda regulación es una barrera de entrada, es costo fijo que para la Pyme o el emprendedor es muchas veces infranqueable”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, planteó que “la agenda de desregulación es eminentemente pro-Pyme”.

En paralelo marcó: “A las grandes empresas les gusta la regulación, porque cuando uno desregula, le permite al chico ir a comerle el negocio, desafiarle el negocio, entonces las pymes sufren la regulación. Las grandes empresas funcionan buscando al Estado como mecanismo para tener un privilegio”.

Además, defendió el proceso de simplificación administrativa al considerar que constituye “la mejor agenda anticorrupción, porque cada trámite es una oportunidad para la corrupción. ”Falta mucho todavía, pero hay avances muy sólidos”, sumó el ministro.

Al referirse a la implementación de las reformas en las provincias y municipios, reconoció las dificultades que impone el esquema federa. “Es difícil pensar en una ventanilla única porque tenemos un gobierno federal, pero si La Libertad Avanza va ganando gobernaciones y municipios, va a ir cambiando en ese sentido”, señaló.

Sturzenegger Reporte Inmobiliario

Por otro lado, Sturzenegger cuestionó el diseño regulatorio heredado de gobiernos anteriores. Según explicó, “muchas de las regulaciones que hay tienen un fin de recaudación” y por eso el Gobierno “tiene como objetivo volver a centralizar parte de esa gestión”. En la misma línea, aseguró que “el kirchnerismo tenía la descentralización en organismos y terminás teniendo una inflación de trámites”.

Respecto de las iniciativas legislativas promovidas por su cartera, indicó que “la Constitución permite todo y hay un montón de leyes con la misma estructura para hacer, por ejemplo, registros”. Y añadió: “Hay un montón de leyes reñidas con la Constitución”.

El ministro mencionó las resistencias que aparecen frente a los procesos simplificación de las leyes. “Cuando uno intenta abrir barreras, como por ejemplo cuando liberamos la venta de medicamentos y las farmacias no metieron una cautelar, se enfrenta a este tipo de situaciones”, recordó.

Ley de Cabotaje

En otro tramo de la extensa entrevista, el funcionario adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Cabotaje, una norma que reserva el transporte de cargas y pasajeros entre distintos puntos dentro del país exclusivamente a embarcaciones y aeronaves de bandera nacional, en este caso, a Aerolíneas Argentinas.

Aerolineas Argentinas Gonzalo Gacitua - Shutterstock

Al justificar la iniciativa, explicó: “El artículo 26 de la Constitución dice que la navegación de los ríos es libre y después se hizo el régimen de cabotaje, que prácticamente imposibilita la navegación, desde hace 40 años”.