Susan Segal: “Veo con optimismo a la Argentina, pero también soy cauta; debe haber continuidad en el plan económico”

Fue elegida presidenta y CEO de Americas Society y Council of the Americas en 2003, después de trabajar en el sector privado en América Latina por más de 30 años; previamente, fue socia del grupo Chase Capital, la banca minorista del JP Morgan, donde se enfocó en el manejo de la mesa de bonos de mercados emergentes

Susan Segal, la presidenta y CEO de Americas Society y de Council of the Americas, sigue la situación de la Argentina desde hace 40 años, primero desde su rol de banquera en el JP Morgan y luego como anfitriona de la tradicional conferencia que lleva adelante la organización empresarial que preside, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El miércoles próximo se llevará a cabo la vigésima primera edición de esa actividad, que contará con la presencia del presidente Javier Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo; del Interior, Guillermo Francos, y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. También estarán el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados; varios gobernadores, incluido el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y varios empresarios, entre ellos, el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

A diferencia de otras ediciones, en la de este año habrá un panel dedicado especialmente a la inteligencia artificial, que tendrá exponentes de las principales empresas tecnológicas internacionales, como Amazon Web Services y Meta (empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp).

En una entrevista con LA NACION, Segal valoró las políticas económicas llevadas adelantes por el Gobierno, pero dijo que todavía hay que ser “cautos” hasta ver que haya una continuidad de las medidas a lo largo del tiempo. También señaló la importancia de impulsar reformas estructurales para mejorar la situación económica y para que la Argentina vuelva a crecer.

–¿Qué análisis hace de los primeros meses de gobierno de Javier Milei?

–Estoy detrás de la Argentina desde hace más de 40 años y creo que el presidente Milei entiende los problemas económicos y estructurales del país. Los entiende muy bien. La Argentina tenía este problema desde hace décadas y el Presidente y su equipo lo están enfrentando, y están tomando las medidas económicas que comienzan a tener resultados positivos. Está bajando la inflación y hay una reducción del déficit fiscal. Pero esto hay que sostenerlo. La sostenibilidad del programa es muy importante. No es un programa para implementar en seis meses, sino que lleva su tiempo. La Argentina tiene un problema desde hace décadas, entonces toma un poco de tiempo demostrar que está arreglado a largo plazo. Pero creo que los inversionistas están muy impresionados. Estoy viendo este proceso en un modo muy positivo. El Presidente, además, tiene un equipo muy fuerte, que sabe exactamente lo que hay que hacer para tener éxito. Deben continuar implementando el programa y demostrar sostenibilidad para que derive en otra etapa para la economía y para la Argentina.

–¿Qué significa sostenibilidad? Porque algunos inversionistas pedían gestos de gobernabilidad también, y el Gobierno logró la aprobación en el Congreso de dos megaproyectos de ley sin tener mayoría legislativa.

–Fue muy importante la aprobación de esas leyes para tener el impacto que necesita el plan económico. Creo que implementar un programa económico y tener éxito no es un proceso que dure solo seis meses y después se vaya en otra dirección y con otro plan. Un plan sostenible se entiende que no es de corto plazo, que requiere una implementación a mediano y largo plazo para tener los resultados que se necesitan.

–¿Qué lecciones puede aprender el Gobierno de la gestión de Mauricio Macri, en la cual también hubo inicialmente mucho entusiasmo de parte de los inversores?

–Lo que está haciendo el Gobierno es muy importante y muy valiente. Está tratando de corregir la dirección económica del país. No podemos mirar atrás, sino que sabemos que llegamos adonde estamos por varias medidas tomadas durante mucho tiempo. En los 40 años que estuve observando la Argentina he visto muchos gobiernos, mucha política económica, mucho cambio. Para mí es importante ver que el Gobierno continúa implementando las medidas necesarias para tener éxito en el plan económico. Estas dos leyes recientemente aprobadas demuestran que el Gobierno entiende que no es solamente un problema de corto plazo, no es solamente un problema de déficit fiscal y que se necesitan cambios estructurales. El Gobierno está dedicado no solamente a las medidas de corto plazo, sino también a las de mediano plazo y a las estructurales. Las nuevas leyes son cosas estructurales, que son muy importantes para la economía.

–Usted mira desde hace 40 años a todos los países de la región. ¿Por qué la Argentina no creció como el resto?

–Durante estos 40 años hubo épocas de crecimiento fuerte en la Argentina. Hubo momentos de ajuste, de reformas micro y macro, con varias privatizaciones y otras cosas. Hay muchas razones y vamos a leer la historia de por qué la Argentina tuvo esta trayectoria económica y por qué está donde está. Pero, para mí, tenemos que concentrarnos en la oportunidad que hay enfrente. Es más clara que nunca y está alrededor de varias cosas, no solamente de la parte económica, sino que las instituciones democráticas del país, que son fortísimas. Uno mira que estuvo el gobierno de Cristina Kirchner, después el de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández y, ahora, el del presidente Milei. Hay una fortaleza de las instituciones democráticas muy importante y un gobierno que entiende que necesita hacer las reformas económicas, con un plan bien detallado. Eso es muy importante. Y por fin la Argentina tiene lo que necesita el mundo. Tiene energía, no solamente tradicional, como gas y petróleo, sino también la renovable. Tiene un fuerte desarrollo del sector agrícola. Tiene también minería, y no solo litio, sino también cobre y otros minerales especiales. Y tiene una comunidad de emprendedores que es notable. Muchas de las empresas más importantes de América Latina hoy en día son de argentinos. Todas esas cosas juntas hacen que se mire a la Argentina con un optimismo fuerte.

–Muchas de esas oportunidades estaban hace años, ¿por qué esta vez es distinto?

–Por varias razones. Primero, es otro momento en el mundo. Segundo, los minerales y el potencial de la Argentina son mucho más conocidos hoy en día. Antes no se sabía de Vaca Muerta, es relativamente nuevo. Lo mismo con la importancia del cobre y del litio, que antes no estaba. Y tampoco antes estaba tan fuerte el sector de emprendedorismo, ni la tecnología ni la educación. Es el sector que puede tener centros de tecnología en la Argentina, que hace 30 años no era tan importante. Por fin, hay un gobierno que entiende la importancia de la tecnología. Este momento del mundo y lo que está pasando en la Argentina es una combinación importantísima. También, que el Presidente esté viajando por el mundo y que tenga un equipo de primera son cosas importantes.

–Usted dijo que el mundo es distinto. ¿En qué sentido cambió? Vemos un mercado financiero con muchísima más volatilidad.

–Antes la Argentina no era vista como un actor relevante para la energía, no estaba tan desarrollada hace 30 años. Los sectores del emprendedorismo y de la tecnología no estaban muy bien definidos, por cómo era entonces el mundo. La necesidad de cobre y de litio plantea también algo bien distinto. La energía renovable tampoco era tan importante hace 30 años. Estamos viviendo un momento histórico y es muy importante para la Argentina. Hoy en día se valora mucho más lo que tiene la Argentina. En la parte agrícola, el país también tiene un sector de biotecnología que es muy interesante.

–¿Qué le preocupa de la Argentina? ¿A qué cuestiones habría que prestarles mayor atención?

–Me preocupa que la Argentina no siga haciendo las reformas. Si sigue haciendo el plan que tienen el Presidente y los ministros va a ser otro momento para el país. Creo que la cosa importante que me da preocupación es que no haya continuidad del programa económico. La inversión va a necesitar de dólares y los inversionistas deben saber que pueden tener sus dólares. La única manera de lograrlo es implementar las reformas económicas. Otra cosa muy importante es que con el tiempo la Argentina tiene que volver a crecer. Eso es superimportante. No solamente bajar el déficit fiscal, algo que se ha hecho de una manera muy importante, y bajar la inflación, pero se tiene que continuar haciendo las reformas estructurales y también se tiene que lograr que la Argentina vuelva a crecer. Todo eso es para tener un mejor país para los argentinos. Veo a la Argentina con optimismo, pero también con una cierta cautela, porque debe haber continuidad en el plan económico para que el país salga adelante y crezca.