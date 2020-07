A partir de este mes el dinero ya no se carga cada semana, en cambio se realiza un solo pago mensual con el total del el beneficio Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 15:55

"No me cargaron la Tarjeta Alimentar" es el reclamo de los beneficiarios que circula en las redes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió cambiar los plazos de pago de esta asistencia desde julio y ya no lo hará a razón de un depósito por semana.

¿Cuando se carga la Tarjeta Alimentar en julio de 2020?

Según la cartera encabezada por Daniel Arroyo , la acreditación de este beneficio se hará en un solo pago el tercer viernes del mes .

De esta forma, el próximo desembolso se hará el viernes 17 de julio , volviendo al calendario de pago establecido cuando se puso en marcha el plan.

Para quienes se les acredite a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el transcurso de la próxima semana el Ministerio de Desarrollo Social informará las fechas de cobro.

¿Qué es la Tarjeta Alimentar?

Es un instrumento que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre , cuyo objetivo es que todos los habitantes del país accedan a la canasta básica alimentaria. Esta tarjeta permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas y no permite extraer efectivo de cajeros automáticos u otros puntos de extracción como las cajas de los supermercados.

¿A quién está dirigida la Tarjeta Alimentar?

A madres o padres con hijos de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También a embarazadas a desde los 3 meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

¿Cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar?

Para quienes tienen un hijo el monto es $4000.

Para quienes tengan dos o más hijos el monto es $6000.

¿Cómo funciona la Tarjeta Alimentar?

Cruzamiento de datos automático: no hace falta realizar ningún trámite porque la implementación es automática a partir del cruce de datos entre Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y AUH.

no hace falta realizar ningún trámite porque la implementación es automática a partir del cruce de datos entre Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y AUH. Alta y baja: cuando una mujer ingresa en el tercer mes de embarazo, es dada de alta por el sistema. Cuando su hijo cumple siete años, sale del sistema de manera automática. Anses dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.

cuando una mujer ingresa en el tercer mes de embarazo, es dada de alta por el sistema. Cuando su hijo cumple siete años, sale del sistema de manera automática. Anses dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos. Sin intermediarios ni gestores : las tarjetas serán entregadas de manera directa por el Banco Nación, o el banco público que determine cada provincia.

: las tarjetas serán entregadas de manera directa por el Banco Nación, o el banco público que determine cada provincia. Carga mensual: el tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática. No permite extraer dinero en efectivo.