Techint suspendió 270 empleados por el freno de una obra

No continuará con los trabajos en el reactor nuclear Carem 25

13 de noviembre de 2019

Techint suspendió ayer 270 trabajadores luego de que "se viera imposibilitada de ejecutar el proyecto Carem 25 debido principalmente a la entrega tardía de la documentación técnica apta para construir y la existencia de permanentes cambios a la obra por la de la Comisión Nacional de Energía Atómica ( CNEA)", dijeron en la empresa. Hoy se llevará adelante una audiencia por este tema en el Ministerio de Producción y Trabajo, confirmaron en el Gobierno.

Y reclamaron un "atraso en los pagos por parte de la CNEA". "Todo esto ha causado que el impacto acumulado en la duración de la obra estimado a la fecha haya casi duplicado el plazo original del proyecto. Se le solicitó a la CNEA que se adopten medidas urgentes que permitan mitigar la grave situación de quebranto financiero para el proyecto sin que se hubiera solucionado el problema. Ante esta situación, nos vemos obligados a adoptar medidas de mitigación sobre el contrato con el objeto de no deteriorar más aún la ecuación económico-financiera. Por lo tanto, se implementará un proceso de readecuación de costos operativos para minimizar ulteriores impactos y evitar mayores pérdidas para ambas partes", dijeron.

En el Gobierno dijeron estar "tratando de resolver el problema". "Somos ajenos al problema. Techint quiere rediscutir con la CNEA porque la situación económica argentina admite discusión. Es razonable, pero no vamos a tomar ninguna decisión contractual condicionando al gobierno que viene. No es una cuestión de dinero, las facturas que se le deben a Techint suman $150 millones, de las cuales $100 millones están vencidos, pero tienen vencimientos de no más de 10 días. Vamos a cubrir esos vencimientos en noviembre, y vamos a llegar a diciembre sin facturas vencidas", indicaron.