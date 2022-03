Tensión interna: mientras Martín Guzmán exponía, Leopoldo Moreau reclamó retenciones para la soja, el trigo y el maíz

En medio de una fuerte tensión interna dentro del oficialismo en torno al proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau dijo esta noche que el Gobierno debe tomar la decisión de imponer retenciones móviles sobre los valores del trigo, el maíz y la soja, al momento en el que se debate el programa en la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados.

“Desde hace varios meses los valores del trigo, maíz y soja vienen creciendo fuertemente pero con el conflicto bélico han pegado un salto enorme. No podemos seguir mirando para otro lado. El precio de los derivados particularmente del trigo y la incidencia de los valores del maíz”, dijo el legislador. Y agregó, en otro mensaje: “En la producción cárnea está golpeando los precios de los alimentos básicos. Hay que disponer una emergencia alimentaria y tomar la decisión de imponer retenciones móviles. Nosotros no importamos trigo. Lo producimos. El pan, los fideos y la harina no pueden ser productos de lujo”.

Los tuits de Leopoldo Moreau.

Puntualmente esta noche, el titular de la cartera económica respondió a las distintas preguntas de los diputados y sostuvo que no estaba previsto aplicar retenciones al campo. “No se contempla en el acuerdo con el FMI ningún aumento de alícuotas impositivas”. En otro momento, el ministro volvió a hacer hincapié y aseguró que “no hay nada sobre retenciones incluido en el acuerdo”. Aunque dijo que de acuerdo a los marcos normativos vigentes, el gobierno nacional será quien defina esa política.

En la verada opuesta, un informe elaborado por la Fundación Apertura analizó el impacto de las retenciones agropecuarias como “un sobreimpuesto que pagan los productores agropecuarios de la región pampeana fundamentalmente” y estimó que si se eliminaran el PBI de la Argentina crecería, con más producción, al menos tres puntos extra por año y se generarían unos US$10.000 millones adicionales por exportaciones anualmente.

El diputado del Frente de Todos se manifestó tiempo atrás en contra del acuerdo con el Fondo y había insistido en los “peligros” de la negociación llevada a cabo por el ministro Guzmán. En aquel momento había dicho que de no haber modificaciones, la Argentina podría entrar “en una situación muy compleja”.

Los dichos de Moreau se suceden a una serie de tensiones dentro del Frente de Todos, como es el aumento de tarifas. La pulseada que vivió el presidente Alberto Fernández con La Cámpora impuso un nuevo cuadro tarifario para la luz y el gas en manos del albertismo. En este tema, el Presidente logró imponer su mirada sobre un tema clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus incondicionales.

Cristina Kirchner tuvo varios entredichos con el titular del Palacio de Hacienda sobre tarifas, FMI y salarios. También, en torno a la figura del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, un funcionario perteneciente a La Cámpora, cercano a la vicepresidenta, pero muy cuestionado por Guzmán.

Tras el fracaso del Gobierno en las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO), desde la facción del kirchnerismo duro del Frente de Todos pidieron cambios en el gabinete, desafiaron la figura de Guzmán y provocaron un cimbronazo político dentro del propio oficialismo.