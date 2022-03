Debate por el acuerdo con el FMI, en vivo

14.50. Massa y Guzmán discrepan sobre cuánto ceder a los reclamos de la oposición

El oficialismo, de la mano de Sergio Massa y Germán Martínez, cuentan los votos de a uno. Los diputados de Juntos por el Cambio ratificaron que, de no haber modificaciones en la redacción del articulado, impulsarán un dictamen propio (ergo, pondrán en serios aprietos al oficialismo para conseguir mayoría). Insisten en que no le corresponde al Congreso votar el programa económico que conlleva el acuerdo con el FMI y las metas fiscales allí comprometidas. Massa está dispuesto a acceder al planteo opositor, pero Guzmán no está de acuerdo. El ministro deberá vérselas esta tarde frente a la oposición.

14.30. El oficialismo convocó a los jefes de bloque opositores para “pulir” la redacción del proyecto

Mucha expectativa a la espera del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados, donde se va a desarrollar el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas. La sala de comisiones está desbordada. El oficialismo tiene como objetivo que el dictamen, que se despachará pasado mañana, sea aprobado por amplia mayoría. Para ello convocó a los jefes de la oposición para mañana a efectos de pulir la redacción del articulado, que genera reparos en Juntos por el Cambio.

14.15. En vivo: el debate en comisión del acuerdo con el FMI

El debate de las comisiones de Presupuesto y Finanzas arrancará con la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien anoche fue convocado por el bloque oficialista que conduce Germán Martínez para evacuar las dudas de los legisladores sobre el acuerdo, que no son pocas. Del plenario de las comisiones participarán también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

13.58. El oficialismo cambió al menos cuatro integrantes en las comisiones

En las vísperas del crucial debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el oficialismo de la Cámara de Diputados no quiere dejar nada librado al azar. Con el objetivo de asegurar su dictamen de mayoría favorable al acuerdo, dispondrá al menos cuatro relevos en las estratégicas comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que esta tarde se reunirán en plenario para comenzar las deliberaciones.

La estrategia del oficialismo es evitar posibles fugas y asegurar las presencias de los diputados favorables al proyecto cuando se firme el dictamen, previsto para el miércoles próximo. Por ello, se dispuso la salida de los diputados Marcos Cleri, del kirchnerismo, y de Itai Hagman, cercano al dirigente social Juan Grabois. También saldrían Leandro Santoro, de la Comisión de Finanzas, que ya anticipó que no podría estar presente en el debate de comisión, al igual que el salteño Emiliano Estrada. Aún no está confirmado oficialmente, pero entre los reemplazantes estrían Ramiro Gutiérrez –un hombre de Sergio Massa-, la jujeña Carolina Moisés y el chaqueño Aldo Leiva.