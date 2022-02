Leopoldo Moreau anticipó que cuando el acuerdo con el FMI llegue al Congreso buscarán modificarlo

Horas después de la renuncia del diputado nacional Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en la Cámara baja, su par Leopoldo Moreau, quien ya se había manifestado en contra de acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que cuando el acuerdo llegue al Congreso para su debate buscarán realizar modificaciones para aliviar, a su entender, el impacto que lo firmado por el Gobierno puede generar.

“Se supone que [el acuerdo] se va a discutir, para eso va al Congreso”, dijo en diálogo con Radio 10 y tras ello aseguró: “Por lo pronto vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos, y ojalá ese llamado de atención sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimiento algunas cuestiones de remuevan; porque si no, vamos a entrar en una situación muy compleja”.

Al delinear su postura sobre la negociación, Moreau aclaró que él no habló con el hijo de la vicepresidenta pero se mostró de acuerdo con su postura. Tras ello dijo: “Hay que tratar de que la discusión no se distorsione; no se estaba discutiendo default sí o no. En primer lugar porque con el fondo no hay default, se pide plata para no caer en default con los acreedores. Con el fondo lo que hay es mora”.

Luego de admitir que esta semana el país se encontraba en un límite con el organismo internacional y de asegurar que “si no se cerraba, se corría la posibilidad de corrida bancaria o devaluación”, apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Es su responsabilidad, porque vino liquidando las divisas desde el inicio de su gestión innecesariamente en una negociación con el fondo cuando todavía no había acuerdo. Le pagamos al fondo sin tener un acuerdo”, indicó Moreau.

