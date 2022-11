Todesca: “Es importante que la Argentina haya presentado a una mujer para el BID”

escuchar

WASHINGTON.- Cecilia Todesca siente que es candidata por todas las mujeres . Es la única mujer entre los cinco candidatos en carrera para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sabe que no es la favorita. El destino de la silla que dejó Mauricio Claver-Carone se decidirá esta semana, en negociaciones que irán de Washington a la región, y también a Bali, Indonesia, a la cumbre del G20. Todesca tiene previsto pasar toda la semana en la capital norteamericana, exponiendo su visión para el banco.

“No es una candidatura personal; es el resultado del trabajo de una militancia colectiva de miles de mujeres”, dice Todesca en una entrevista con LA NACION y Clarín en la embajada argentina.

“Me parece muy importante que la Argentina haya presentado su candidatura, me parece muy importante que la Argentina haya presentado una mujer”, agrega después.

Todesca presentó el domingo su visión para el BID ante la Asamblea de Gobernadores en una sesión virtual cerrada. Dejó una buena impresión, según reconstruyó LA NACION, aunque los candidatos más sólidos y mejor posicionados fueron Ilan Goldfajn, de Brasil, y Nicolás Eyzaguirre, de Chile. Todesca expuso un plan con cinco ejes: cerrar la brecha de productividad, atacar la exclusión social y la exclusión territorial –mejorar la conectividad–, el cambio climático –central en la agenda de Estados Unidos, decisivo en la elección– y la “economía del cuidado”, un tema que la diferenció.

“América latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, y la principal desigualdad es la de género. Y esto se da porque los cuidados, entendidos en un sentido muy amplio, recaen sobre las mujeres”, afirma. “Hay hombres que cuidan, pero las mujeres en la región dedican tres veces más de horas al cuidado que los hombres”, remarca.

Ante el escenario que dejaron la pandemia y la guerra en Ucrania, Todesca dice que América latina está frente a una nueva oportunidad. “Es una zona de paz, que dialoga, y es una región que tiene alimentos, energía, minerales estratégicos, capacidades científicas y tecnológicas y mucha gente joven. Hay una oportunidad en la reconfiguración de las cadenas de valor”, afirma.

“La región tiene que tener su agenda de desarrollo y desde esa plataforma tiene que desarrollarse con el resto de los países, incluida China”, responde cuando se le pregunta si el BID tiene que ser el contrapeso del gigante asiático, cuyo avance en la región preocupa en Washington. “El banco tiene que poder trabajar con todos, todos los países van cambiando. Poder tener la puerta abierta, poder hablar con todos. Ser empático y receptivo. El BID tiene que ser una plataforma más de diálogo en la región”, afirma luego.

La escandalosa salida de Claver-Carone dejó al BID en crisis, con fuertes reclamos de sus empleados, su credibilidad dañada, y un planteo latente de encarar una reforma para mejorar su gobernanza. “La gente se pregunta: ¿La política y las instituciones nos están ayudando, trabajando para nosotros? El BID puede poner una agenda de transparencia, ejemplaridad, de trabajo en equipo, de tratar de buscar consensos, de valorar todas las opiniones”, señala Todesca.

–¿Qué la diferencia del resto de los candidatos, aparte de ser mujer?

–Son muy buenos los otros candidatos, los conozco, no tengo una relación personal, sé quiénes son. Son muy buenos candidatos. En mi presentación yo dije lo que realmente pienso. Toda mi trayectoria profesional estuvo vinculada con los problemas del desarrollo económico en un país en vías de desarrollo como la Argentina. Y en lo personal tuve varias experiencias, pero hay una a la que le quiero dar un lugar distinto que fue haber estado en la vicejefatura de Gabinete, donde solo tuvimos 99 días de gobierno hasta que pegó la pandemia y hubo que aprender a hacer todo de otro modo. ¿Cuál es mi plus? Soy una persona de la gestión, acostumbrada a trabajar en equipo y con personas que tienen incluso una jerarquía mayor que yo. Trabajé con el gabinete económico, todos los ministros y las ministras, no tuve un solo inconveniente. Soy una mujer de la gestión.

–¿Ser la primera mujer que se postula es un plus?

–Voy a decir que es lo más importante de todo. Cuando una mujer llega a un puesto como este, no es una candidatura personal, es el resultado del trabajo de una militancia colectiva de miles de mujeres. Eso es lo que yo siento. No siento que es una candidatura de mi persona. Francamente no lo siento así. Lo siento como las mujeres intentando demostrar que son capaces de estar en todos los lugares y que tienen para aportar, y que tienen tanto para aportar como los varones.

–¿Una candidatura de las mujeres argentinas o de la región?

–No, no. No solo de la Argentina.

–¿Cuánto puede pesar para conseguir los votos?

–Nosotros no hicimos una presentación centrada en que yo soy una mujer. Hicimos una presentación, desplegamos una agenda de desarrollo para la región y pensamos que el BID puede ser un buen instrumento para la región. Es una agenda de innovación, producción y de empleo digno, y le sumamos el tema de la organización social del cuidado. No hicimos hincapié en mi condición de mujer, si pusimos un eje que tiene que ver con temas que pesan muy fuerte en la inserción de las mujeres en el mercado del trabajo. Realmente creemos que la región tiene la oportunidad de armar una cadena regional de valor.

–¿Cuándo se decidió la candidatura?

–Venimos conversando esto hace tiempo. Teníamos la intención de tener una conversación con el resto de los países de la región, y a veces uno puede dar esa conversación antes de las candidaturas y a veces se da una vez que se dan las candidaturas. En esto caso se da una vez ya presentadas las candidaturas. La Argentina tardó un poco más en poner su candidate sobre la mesa porque en principio pensamos que podíamos tener este otro formato, hablar entre nosotros, y presentar un candidato.

–¿Cuándo se lo propuso el Presidente?

–Eso es una conversación entre el Presidente y yo. Es una conversación que veníamos teniendo.

–¿México y Brasil se anticiparon?

–La Argentina fue ordenada respecto de su programa. Hemos trabajado mucho en la Celac, el Mercosur, por tener un diálogo constructivo en la región, creemos mucho en eso, hemos sido consecuentes con eso. Pero la política tiene sus tiempos, sus formas, hay cuestiones de orden interno que a veces priman y está bien, es lógico. A nosotros también nos pasa, no nos pasó en esta oportunidad, pero también nos pasa. Pero la conversación la veníamos teniendo desde hace un tiempo.

–¿Juega en contra la deuda de la Argentina con el FMI y el BID?

–No, el que sea presidente o presidenta del BID va a jugar otro rol. Tiene un pasaporte, un documento, pero tiene que ser el presidente o la presidenta del BID y tiene que representar a todos los países, países con deuda, países sin deuda, países que producen alimentos, que producen petróleo, que están sobre el Atlántico, el Pacífico. Si hacés bien tu trabajo, no me parece que sea un problema.

–¿Se ve con chances; se ve presidenta?

–Me parece muy importante que la Argentina haya presentado su candidatura, me parece muy importante que la Argentina haya presentado una mujer y me encantaría poder hacer el trabajo.