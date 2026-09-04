Todos los gastos pagos: la jugada de la provincia “invencible” para atraer a inversores

El cierre preliminar del Santa Fe Business Forum (SBF) dejó US$3,5 millones en ventas concretadas de forma directa e inmediata en rubros como alimentos, lácteos, maquinaria agrícola, biotecnología y la industria manufacturera, entre otras. Se estimaron además US$10,5 millones en cotizaciones y presupuestos formales emitidos para exportación en el corto y mediano plazo, informados por cerca de 80 empresas, aunque el monto total de exportaciones generadas durante el evento se calcula en US$40 millones.

Para poner en marcha esta maquinaria, el SBF fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), integrado por las 23 provincias de la Argentina con fondos de la coparticipación. El CFI desembolsó $800 millones, según el gobernador Maximiliano Pullaro. El CFI financia proyectos de desarrollo productivo, infraestructura, planificación estratégica y asistencia técnica.

Al recorrer los distintos ámbitos del foro, subyace una idea entre los presentes. Vender al exterior es una de las claves de la supervivencia de una empresa en un contexto económico argentino en el que los márgenes se achicaron. “Este momento es raro”, contó Sergio Vázquez, speaker en el SBF y CEO de La Brisas, una empresa que realiza jugos y mermeladas orgánicas. El abogado devenido productor y exportador relató durante su ponencia cuál fue su camino de aprendizaje y sus logros para insertarse en el mercado nacional y también internacional, pero también, en diálogo con LA NACION, dijo que se nota en la Argentina un notable freno en el consumo. “Hay que esforzarse más”, dijo.

En este multitudinario evento que se llevó a cabo en La Fluvial de Rosario, participaron más de 1100 empresas argentinas oferentes (todas con el objetivo de exportar), 250 compradores internacionales que llegaron especialmente desde 50 países (con pasaje y estadía pagos, para lo que se llama ronda de negocios inversa), 40 fondos de inversión y 250 startups de sectores como energías renovables, agroindustria, biotecnología, videojuegos, audiovisual y turismo de reuniones, entre otras.

Las rondas de negocios e inversión fueron el eje central del foro, pero también el programa de circuitos productivos, donde los empresarios de otros países recorrieron empresas, frigoríficos, tambos y feedlots para conocer de primera mano a los productores santafesinos. Las delegaciones extranjeras recorrieron más de 160 empresas en 60 localidades.

Experiencia en primera persona

En una enorme sala, con grandes ventanales por donde podía observarse el paso cercano de buques mercantes, dominaron el panorama muchas mesas, cada una con la bandera de un país, donde de un lado estaban los potenciales compradores extranjeros y, del otro, los vendedores argentinos. Ellos fueron los protagonistas del Foro de Negocios.

Budines, golosinas, garbanzos, polenta, entre otros alimentos, y sobre todo, folletos con propuestas múltiples, completaron la foto. Hubo infinidad de conversaciones en curso que se llevaron a cabo durante 25 minutos, en los que es tan importante el producto como tener la habilidad de presentarlo y convencer.

En una de estas mesas estaba Bajwa Ahsan Mustafa, al frente de Farm Dynamics, quien tardó 36 horas en llegar desde Pakistán a Rosario en busca de maquinaria agrícola argentina. Fue uno de los invitados del gobierno de la provincia de Santa Fe al SBF, y llegó con todos los gastos pagos: pasaje, hotel y comida. Contó a LA NACION que hizo muy buenos contactos, y que extenderá por su cuenta la estadía para conocer las fábricas y entablar una sólida relación comercial. ¿Cómo llegaron a él? Por LinkedIn.

Bajwa Ahsan Mustafa llegó de Pakistán para comprar maquinaria agrícola

En otra de las salas también se realizó el Foro de Inversiones, un espacio de oportunidades entre fondos que cuentan con capital y casi 300 emprendedores. Allí, la joven Martina Ramírez, de CSO Latam Reforest debió usar pocos minutos con uno o más inversores para “levantar” más de US$2.500.000. “El 50% del PBI global depende de la naturaleza”, dijo a LA NACION. En la empresa, a través de cápsulas biodegradables que contienen semillas, ofrecen la posibilidad de reforestar bosques nativos de una manera más rápida y eficiente.

La joven Martina Rodríguez busca un capital de US$2.500.000 para reforestar los bosques nativos a través de cápsulas biodegradables que contienen semillas

Cómo se organizó el foro

La secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada (hermana de la senadora Carolina Losada), es la factótum del evento. Contó que se logra una escala de negocios que consideró imposible de lograr mediante misiones comerciales tradicionales, que son cuando los empresarios viajan al exterior para tratar de vender sus productos.

Un descanso frente al Río Paraná en La Fluvial, sede del SBF

La funcionaria señaló que uno de los principales beneficios es que las empresas llegan a las reuniones con agendas previamente acordadas y con información precisa sobre las demandas de cada comprador.

Según Losada, el evento logró consolidarse gracias al trabajo en conjunto con la Cancillería, que puso en marcha la maquinaria de contactos que tienen las embajadas para llegar a los empresarios extranjeros y traerlos para el evento. Para Losada, el desafío de fondo es consolidar una cultura exportadora en un ámbito donde “ya no hay 16 tipos de cambio”.