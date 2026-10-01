Total anunció un RIGI por US$5000 millones en Neuquén

En el marco de la Argentina Week en París, la empresa francesa TotalEnergies fue la primera en anunciar un fuerte desembolso. Hizo pública esta mañana la presentación de un proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI) para desarrollar y ampliar una iniciativa petrolera en San Roque, Neuquén.

La novedad fue presentada por Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, que celebró frente al ministro de Economía, Luis Caputo, la posibilidad de distribuir dividendos que el Gobierno habilitó durante este año, algo que había generado ciertas rispideces con los gobiernos en el pasado. Además, en diálogo con el presidente Javier Milei, decidieron bautizar “Proyecto Alberdi” a la iniciativa que lleva adelante en Tierra del Fuego, en la que se están invirtiendo US$1500 millones.

El nuevo RIGI anunciado, todavía en debate con el gobernador Rolando Figueroa en Neuquén, será de US$5000 millones para desarrollar producción de petróleo. Allí plantea aumentar la producción de crudo, contó Pouyanné.

El directivo de TotalEnergies dijo que la empresa invirtió casi US$6000 millones durante los últimos diez años en la Argentina y recordó que está en el país hace casi 50 años. Actualmente, la firma produce 25% de gas natural que va al mercado interno y tiene 300 MW de capacidad instalada.

“¿Podemos invertir en la Argentina? Sí, podemos”, afirmó y agregó: “Tenemos por delante casi US$10.000 millones de inversiones para TotalEnergies en la Argentina”. El directivo francés dijo que “todos los proyectos son reales” y dijo que⁠ “Es una cuestión de previsibilidad, de visibilidad y de mantener esta política” en referencia al rumbo actual.

“Estuvimos allí en los buenos tiempos y también en los más difíciles”, completó Pouyanné. Dijo que la gestión libertaria “ha creado un impulso positivo para invertir en la Argentina”.

“Me gustaría, antes de terminar mi discurso, agradecer en particular a su embajador en Francia, Ian Sielecki, que organizó este evento. Fue fundamental para concretar este diálogo” y cerró: “La mejor manera de mantener la luz es seguir invirtiendo en el país, crear riqueza”.

TotalEnergies Thomas Padilla - AP

La mirada local

“En los últimos diez años invertimos US$6000 millones. Ahora estamos hablando de proyectos en curso por más de US$10.000 millones”, aseguró a los medios en esta ciudad Sergio Mengoni, country manager de Total en la Argentina.

“En Tierra del Fuego estamos hablando de un proyecto que está avanzando y cuyos estudios están muy avanzados. Ahí estamos hablando de una inversión de hasta US$1500 millones”, explicó y agregó. “Se trata de entre tres y cinco pozos submarinos donde, con nueva tecnología e innovación, estaríamos desarrollando el offshore fueguino”.

Sobre el RIGI en Neuquén, el directivo dijo que “en Aguada Pichana se busca ”mejorar" la capacidad de producción. “Hoy estamos en alrededor de 14 millones de metros cúbicos de gas y queremos llevar esa capacidad a 16 millones”, agregó.

“Para sostener ese nivel de producción, hay que seguir invirtiendo de manera constante. Es lo que requiere el desarrollo no convencional”, estimó Mengoni.

“En Aguada Pichana estamos proyectando inversiones de entre US$4000 millones y US$5000 millones hacia adelante”, señaló y rescató también cómo contribuyó al clima de inversión la posibilidad de distribuir dividendos.

“Un punto muy importante para nosotros es poder distribuir dividendos”, dijo y agregó: “Es muy positivo que a partir de este año, 2026, hayamos podido comenzar a distribuir dividendos; es muy importante que podamos transmitir este mensaje a las compañías internacionales”.

Sobre la energía renovable aseguró: “Tenemos una capacidad instalada de más de 300 MW en energías renovables. La Argentina tiene muy buenos recursos eólicos”.

“A nivel internacional somos muy fuertes combinando renovables con gas para la generación eléctrica”, estimó y agregó: “La combinación de esas dos fuentes permite tener una muy buena generación eléctrica, además del aporte hidroeléctrico que ya existe en el país”