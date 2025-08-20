Tras dos semanas, el dólar frenó su caída y cerró a $1315

Luego de dos semanas en relativa calma después de las nuevas medidas que implementó el Banco Central (BCRA) para aspirar pesos sueltos en el mercado, el dólar minorista cerró este miércoles a $1315, según el Banco Nación. Todo en un contexto enrarecido por el debate en el Congreso que promete incrementar el gasto público.

Había iniciado la jornada a una cotización de $1310. Es implicó que redondeó una suba del 0,3%. Sin embargo, se encuentra por debajo de los valores nominales de la semana pasada, y lejos de los $1380 que llegó a tocar en julio.

Las demás cotizaciones del dólar también experimentaron una jornada al alza. El dólar mayorista subió 0,7%; el contado con liquidación (CCL), 0,5% y el MEP, 1%. Los bonos en dólares no fueron la excepción. Vieron retrocesos de entre 0,7%, como el AL30, y 2,3%, como GD46.

Las acciones de las principales empresas en la Bolsa porteña redondearon un mal miércoles en general. Las que escaparon a los números rojos son BBVA, Banco Macro, Cresud, IRSA, Loma Negra y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Entra las que sufrieron una mayor caída se destacan Edenor (-5%), Sociedad Comercial Del Plata (-4,8%) y Ternium (-2,5%).

El analista financiero, Gustavo Ber, enmarcó estos números dentro del contexto preelectoral, en el que observó “una mayor prudencia entre los operadores mientras se siguen los tironeos en el Congreso”.

Y a propósito de los movimientos del dólar, consideró: “Más allá de algunos amargues, el dólar mayorista continúa cerca de los $1300 dado que las ‘super tasas’ continúan inclinando a los inversores hacia las apuestas en pesos durante esta etapa”.

Este miércoles el Banco Central (BCRA) publicó los porcentajes de ganancias que ofrece cada banco para quienes deseen constituir un plazo fijo en pesos a 30 días. Hubo bancos banco que llevaron su tasa de plazo fijo hasta 48,5%, aunque predominan aquellos que la ofrecen entre 42% y 47%. En paralelo, la inflación proyectada para este año oscila entre 20% y 25%.

Movimientos del dólar

La evolución de su cotización mostró un descenso en líneas generales, pese al cambio de tendencia que ocurrió el miércoles. Los $1315 del minorista están lejos de los $1380 que llegó a tocar en julio, mes en el que el billete verde aumentó 13% frente al peso.

Las medidas del Gobierno para restar liquidez y evitar que un sobrante de pesos ejerza presión sobre el tipo de cambio surtieron efecto casi inmediato. Las primeras semanas de agosto mostraron una tendencia a la baja. Tanto es así que el dólar minorista había cerrado el martes a $1310 en el Banco Nación.

El aumento de $5 significó el freno de la caída de la cotización del dólar. Esto ocurrió en una jornada en la que el Congreso puso a prueba el poder de fuego de los vetos presidenciales contra proyectos de ley que el Ejecutivo rechaza para cuidar el resultado fiscal.