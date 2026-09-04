Tras el acuerdo del Gobierno con Starlink, las telco piden aportar menos a un fondo

Las principales empresas de telecomunicaciones volvieron a pedir que se reduzca el aporte que realizan al Fondo de Servicio Universal (FSU), destinado a cerrar la brecha digital: quieren que pase del 1% al 0,5% de los ingresos anuales por la prestación de servicios TIC.

El reclamo fue presentado ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en agosto y tomó estado público ayer, durante un evento de la Mesa TIC Argentina en Córdoba.

El planteo se conoció luego de que trascendiera que el Gobierno destinará casi US$12 millones del FSU para implementar el programa que llevará conectividad satelital de Starlink a 6000 escuelas rurales. El acuerdo contempla que la empresa de Elon Musk aporte los equipos y los primeros 24 meses de servicio, mientras que el Estado afrontará los costos de instalación, gestión, soporte técnico, monitoreo y un año adicional de conectividad.

Para las telco, el caso Starlink vuelve a poner sobre la mesa una discusión que vienen planteando: si los objetivos del Servicio Universal pueden cumplirse mediante inversiones concretas en conectividad, no tiene sentido que las empresas deban canalizar todo su aporte a través del fondo.

“Esta realidad no es nueva para buena parte del sector. Cooperativas, pymes y operadores regionales y nacionales brindan desde hace años conectividad a escuelas y centros de salud mediante infraestructura propia. Es decir, una parte de los objetivos que persigue el Servicio Universal ya es atendida directamente por quienes, simultáneamente, contribuyen al financiamiento del fondo”, afirmaron las empresas en una carta al interventor del Enacom, Martín Ozores.

A ello, agregaron, se suma una cuestión estructural vinculada con el nivel de recaudación y ejecución del FSU. De acuerdo con el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la gestión del entonces Fondo del Servicio Universal, una proporción sustancial de sus recursos fue históricamente destinada a inversiones financieras, mientras que la ejecución efectiva de programas representó una porción significativamente menor. En el período 2018-2023, las transferencias de capital destinadas a proyectos representaron, en promedio, aproximadamente el 39% de los ingresos totales del fondo.

Telecom, Telefónica, DirecTV, Fecosur, Cabase y Cacpy, junto con otras entidades que integran la Mesa TIC Argentina, propusieron además implementar un mecanismo de “pay or play”. La idea es que los operadores puedan computar contra su obligación de aporte las inversiones o prestaciones que realicen directamente y que estén destinadas a cumplir objetivos de servicio universal, como la conectividad de escuelas, centros de salud y otros puntos prioritarios.

La propuesta tuvo un correlato en el mismo encuentro en Córdoba. Ozores anunció un nuevo programa que avanza parcialmente en esa dirección y que permitirá a los licenciatarios imputar contra el aporte al FSU hasta el 50% de los montos invertidos en la compra de equipamiento para modernización o despliegue. “Somos receptivos a la revisión de uso y carga del FSU”, dijo el funcionario durante su exposición.

Las inversiones deberán realizarse en un plazo máximo de 24 meses y el programa tendrá una vigencia de 36 meses o hasta el agotamiento del presupuesto que se destine.

El patrimonio del FSU ascendía a más de $301.000 millones al 31 de diciembre de 2025, según la información expuesta en los Estados Financieros del BICE. Sumando los aportes efectuados durante el 1° trimestre de 2026 por los operadores líderes más la suma ingresada en el marco del régimen de pagos, a la fecha contaría con más de $370.000 millones.

Los montos destinados a los programas vigentes totalizan los $157.500 millones, de los cuales solo se encuentran adjudicados $66.500 millones, sin que exista información pública respecto del monto efectivamente ejecutado. El 90% de las adjudicaciones fue destinado a proyectos de operadores privados, mientras que el 10% fue adjudicado a Arsat.

El FSU funciona mediante programas, convocatorias, líneas de financiamiento específico, subsidios y líneas crediticias. Actualmente, hay 10 programas del Servicio Universal vigentes, orientados a distintos segmentos y objetivos de inclusión digital.