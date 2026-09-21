El Vaticano difundió el cronograma oficial del papa León XIV en la Argentina

ROMA.— En medio de la expectativa generada en los últimos días y después de las visitas de avanzada y los contactos entre la Santa Sede, la Conferencia Episcopal y el Gobierno, el Vaticano difundió este lunes el programa oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

Robert Francis Prevost, el primer Papa agustino y el primero nacido en Estados Unidos, pero también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, llegará a Buenos Aires el domingo 8 por la tarde, después de su paso por Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde, en el Palacio Libertad, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, y pronunciará su primer discurso en el país.

El papa León XIV llegará a la ciudad de Buenos Aires el 8 de noviembre Andrew Medichini - AP

Al finalizar la jornada, León XIV se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear, donde se alojará durante su estadía en la Argentina.

Misa en el Monumento a los Españoles

El lunes 9 de noviembre, a las 9.15, el Pontífice de 71 años visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución. La visita había sido anticipada por las autoridades eclesiásticas durante los preparativos del viaje. Se espera que en esta cita —que será un mensaje fuerte al Gobierno debido a los fuertes recortes en esta área— el Papa pronuncie unas palabras de saludo.

Más tarde, a las 11.30, según el programa, celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, uno de los lugares emblemáticos de las visitas de Juan Pablo II a la Argentina. El Papa polaco había celebrado allí una misa en 1982, durante su primera visita al país, poco después de la guerra de Malvinas.

Juan Pablo II llega a dar la misa al Monumento de los Españoles en 1982 -TV Retro

Después de almorzar y descansar en la nunciatura, por la tarde, a las 16.10, se reunirá en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con el mundo del trabajo, donde pronunciará su segundo discurso ante un público en el que se juntarán tanto empresarios como sindicalistas y representantes de los movimientos sociales.

La jornada del Papa seguirá después con un encuentro a las 17.30 con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, donde pronunciará otro discurso. Continuará después con una celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana, que comenzará a las 18.45 y que incluirá una homilía del Santo Padre.

Cenará después junto a los obispos en el arzobispado.

Recorrido maratónico

El martes, 10 de diciembre, el Papa se desplazará a Córdoba desde Aeroarque a las 7.30. Su aterrizaje está previsto para las 9 y, una hora después, a las 10, celebrará su segunda gran misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, a las 15.15, se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y operadores pastorales en la catedral.

En una virtual maratón, volverá a las 16.55 a subirse a un avión para regresar a Buenos Aires a las 18.10. Tras tomarse un respiro, dos horas más tarde, a las 20.15, el Papa protagonizará una vigilia de oración junto a cientos de miles de jóvenes en el Monumento a los Españoles, el mismo lugar al aire libre de la misa del día anterior, como para abaratar costos y para que la mayor cantidad de gente pueda acercarse, según había anticipado el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La agenda completa de León XIV

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