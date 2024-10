Un avión de Flybondi tuvo un desperfecto y paralizó por dos días el aeropuerto de Puerto Madryn

Escuchar

Un avión de Flybondi dejó sin operaciones al aeropuerto de Puerto Madryn, en Chubut, desde el domingo por la tarde hasta el lunes a la noche y ocasionó la cancelación de dos vuelos de la low cost y cuatro de Aerolíneas Argentinas.

Según informaron medios locales, la aeronave sufrió una falla mecánica y quedó inmovilizada en la plataforma del aeropuerto El Tehuelche hasta que se pudo resolver el inconveniente. Se trata de un Boeing 737 de la firma, que debió esperar el arribo de técnicos para reparar la falla y permitir que el avión pueda estar nuevamente activo.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la compañía explicaron que el aeropuerto tiene una sola posición, por lo que cualquier inconveniente en plataforma hace que la terminal quede inoperativa. Al no poder mover la aeronave, no hubo otra alternativa que cancelar los vuelos desde y hacia la terminal. La empresa estatal debió trasladar esos viajes a la terminal de Trelew, a alrededor de 60 kilómetros.

“A Aerolíneas también le pasó, que se le quedó un avión ahí y el aeropuerto queda cerrado”, se defendieron desde Flybondi, al remitirse a otros episodios recurrentes en Puerto Madryn.

Un avión de Flybondi Gentileza Flybondi

Sin embargo, fuentes del sector dijeron que la línea aérea de bandera tiene técnicos a disposición en el lugar, mientras que la low cost demoró más de un día en que se acercara personal especializado. “Si la aerolínea no tiene técnico, no se puede intervenir. No vas a hacer una plataforma aparte porque hay un desperfecto una vez al año. Algo parecido les pasó en Bariloche, donde en plena temporada un avión de Flybondi se pasó de largo y una rueda quedó atorada en el pasto inutilizando una pista. Hubo que reprogramar tres o cuatro vuelos y desviar aviones a Neuquén porque no se podía aterrizar”, recordaron.

En febrero de este año, el aeropuerto de Puerto Madryn cerró sus puertas mientras se realizaban las obras de rehabilitación integral de la pista y de las calles de rodaje, para mejorar los estándares de seguridad de la terminal. También, se incorporó nuevo señalamiento diurno.

Por su parte, la intervención en la terminal incluyó la ampliación y reconfiguración del área de pre-embarque en donde se cuadriplicó el espacio, proporcionando mayor comodidad y servicios a los pasajeros en la zona de espera con instalaciones modernas, funcionales y accesibles para todos.

Asimismo, se expandió el hall principal con una nueva área gastronómica más amplia y de mayor confort y se agregó un nuevo núcleo sanitario. En lo que respecta a la zona de control de seguridad, se reconfiguró separándola del área de pre-embarque y visible desde el hall público. En la intervención se incluyeron las oficinas de apoyo para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

A su vez, con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero y visitantes, se modificó el acceso para generar más espacio en el hall y se renovó la fachada del aeropuerto, otorgándole una imagen más moderna.

Cabe destacar que las obras en la pista fueron ejecutadas por el concesionario Aeropuertos Argentina, bajo la supervisión del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) demandaron una intervención de $14.000 millones que son recaudados a través del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos que se fondea con los ingresos de los pasajeros y que tiene como destino el desarrollo de las capacidades de infraestructura necesarias para el sostenimiento y la expansión de los aeropuertos.

El aeropuerto fue presentado en un acto donde estuvieron presentes Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación; Ignacio Agustín Torres, gobernador de la provincia de Chubut; Gustavo Sastre, intendente de la ciudad de Puerto Madryn; Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo de la Nación; Hernán de Arzuaga Pinto, presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; Estanislao Aleman, gerente general de la Unidad de Negocios Noreste de Aeropuertos Argentina; entre otros.