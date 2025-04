Exportaciones: dudas y preocupación en el agro ante los nuevos aranceles de Donald Trump

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles recíprocos que incluyen a potencias y bloques como China y la Unión Europea, diferentes sectores del agro alertaron sobre la medida. La Argentina quedó alcanzada por una tasa arancelaria del 10% que podría sumarse a los impuestos que mantiene cada uno de los rubros exportadores. A ese destino se envía carne vacuna, miel, peras y manzanas, limones, vinos, pesca, arándanos y aceite de soja.

En las diferentes actividades la situación es incierta y todavía no tienen claro el impacto de la medida, mientras que en otros aseguran que se mantendrían condiciones similares, aunque también reconocen que se enfrentarían a escenarios de desventaja. Hay falta de claridad en la aplicación de las medidas por las especificaciones de la letra chica y la reglamentación, que generan incertidumbre.

Jorge Pazo, presidente del Comité Argentino de Arándanos, observó que para la exportación de arándanos frescos a EE.UU. la carga arancelaria es de 0%. Los países productores de esta fruta en la región también mantienen el mismo trato. “Estamos como siempre con respecto a los otros países de la región en igualdad de arancel y en ventaja, por ejemplo, con Sudáfrica, que tiene un arancel mayor”, planteó.

La Argentina se ubica en el quinto lugar de los países proveedores de arándanos, pero con una participación en el mercado notoriamente inferior Getty Images

Los principales proveedores de arándanos a EE.UU. son Chile (34,8%), México (25,8%), Perú (25,2%) y Canadá (9,3%). La Argentina se ubica en el quinto lugar, pero con una participación en el mercado notoriamente inferior, del 5,3%. “La participación ha ido cayendo en los últimos años, principalmente por los precios competitivos que ofrecen otros proveedores. Probablemente, estemos mejor que México”, afirmó.

Rubén Montero, delegado del Consejo Nacional Apícola de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), observó que el 10% que impuso Estados Unidos no alcanza a la miel. “Ahora, el 9 de abril están haciendo la revisión del dumping, porque tenemos aranceles más altos que el 10%. Por lo que tengo entendido hasta ahora, esto no afectaría a la miel, sí lo que salga de la resolución de dumping”, planteó.

Resaltó que todavía no tienen en claro si las resoluciones van a ir juntas o por separado. “Es muy reciente todo. No encontramos el nomenclador de la miel, porque lo que tenemos hasta ahora es muy genérico, solo dice sustancias alimenticias. Todavía no tenemos la letra chica”, precisó. En tanto, en el sector de las peras y manzanas, indicaron que “no está claro, porque si es por reciprocidad no debería alcanzarnos”.

A Estados Unidos también se envían peras y manzanas nacionales Ministerio de Producción y Agroindustria de RN

Uno de los sectores con un mercado muy acotado es el maní, al que se envía manteca de maní a valores relativos. En ese sentido, destacaron que la medida no tiene mucho impacto, porque la Argentina posee una cuota y se sigue respetando. Igualmente, aclararon que no se exporta a EE.UU. por un tema de precios, ya que ellos tienen cubierto el mercado interno. Sin embargo, podría abrirse la oportunidad en otros mercados.

En ese contexto, los exportadores de carne vacuna advirtieron que todavía están analizando el impacto de la medida, ya que no existe una instrumentación y reglamentación sobre las medidas y, por ende, los pasos a seguir. Entre los empresarios de la industria resaltaron que el arancel que impone Estados Unidos es del 26,4% para los envíos por fuera de la cuota de 20.000 toneladas que solo tributa un derecho, en ese caso, de 44 dólares por tonelada. Al 26,4% se sumaría el nuevo arancel del 10%. Más las retenciones, que son del 6,75%, el total de impuestos a la carne de exportación a ese destino se dispararía a un 42,75%.

“La cadena va a sufrir mucho. Acá es necesario que el Gobierno también haga su parte, o consiga cupo o al menos saque retenciones”, planteó un empresario.

La Argentina envió a Estados Unidos 5462 toneladas de langostinos con cola en 2024 Tim Graham - Getty Images Europe

Por otro lado, en la industria pesquera, que envía el 8,1% de sus exportaciones a Estados Unidos, resaltaron que todavía nadie tiene claro el alcance de la medida. Ese país aportó US$160,8 millones de un total de US$1981 millones que generó la pesca durante 2024. Entre las versiones que manejan es que a las tasas que ya se pagan se les sumaría el 10% del nuevo arancel. No obstante, resaltaron que también existiría la posibilidad de “abrir las negociaciones país por país”. A Estados Unidos se envía merluza en filete, merluza negra congelada, langostino entero y con cola, y centolla.

En rigor, se desconoce si todas las resoluciones serán implementadas en conjunto y si el arancel aplicará a todos los productos por igual. Tampoco se ha determinado con precisión qué productos entran en la nueva categoría de tarifas. En algunos casos, la competencia con otros proveedores sigue en igualdad de condiciones, mientras que otros países pueden estar más perjudicados.

De acuerdo con un informe de la Fundación INAI, ningún país permanecerá indiferente al anuncio de nuevos aranceles, realizado por el presidente Trump. “Algunos buscarán soluciones negociadas para evitar disrupciones en los flujos de intercambios de bienes y servicios, otros iniciarán una nueva guerra comercial, eso aún está por verse. Lo que muy probablemente suceda es que habrá nuevos reacomodamientos y alianzas entre los países en términos de relaciones económicas, comerciales y hasta geopolíticas”, plantearon.

Belkis Martínez Por