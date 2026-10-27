Un “boom que no arrastra”: Prat Gay contra todos en el debate por el “derrame” en Vaca Muerta

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay volvió a abrir un duro debate con el Gobierno, las autoridades de Neuquén y el presidente de YPF al sostener que el fuerte crecimiento de Vaca Muerta todavía derrama en el resto de la economía argentina.

En una publicación en la red social X, afirmó que los últimos datos oficiales del Indec muestran una marcada divergencia entre el desempeño del sector petrolero y minero y el resto de las actividades productivas.

“La información oficial de Indec confirma lo que todos los argentinos perciben, pero las autoridades no terminan de aceptar: que el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía”, señaló.

Según describió, mientras la actividad minera y petrolera crece a una tasa superior al 9% anual, la denominada “economía no extractiva” acumula años de estancamiento. “El resto de la economía lleva casi cinco años sin crecer. La economía no extractiva es más chica hoy que en enero de 2022”, aseguró.

Prat-Gay también cuestionó uno de los argumentos que habitualmente usa el oficialismo para destacar los resultados de la gestión en el sector energético. De acuerdo con su análisis, la aceleración de la producción petrolera no comenzó con la administración de Javier Milei. “El boom petrolero no se inició, ni siquiera se aceleró, durante la gestión actual”, sostuvo. Afirmó que la tendencia de crecimiento desde la llegada de Milei a la Presidencia es “algo menor” a la observada en los dos últimos años de Alberto Fernández.

La información oficial de INDEC confirma lo que todos los argentinos perciben pero las autoridades no terminan de aceptar: que el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía.



Mientras que la actividad minera y petrolera crece a un ritmo sostenido de más del 9%… pic.twitter.com/l2yOC33WU1 — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) October 27, 2026

El cruce por el “derrame”

El economista retomó así una discusión que había generado fuertes respuestas semanas atrás, cuando aseguró que “Vaca Muerta no derrama ni dentro de Neuquén”. Esa afirmación motivó críticas públicas del gobernador Rolando Figueroa, del presidente Javier Milei, del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del presidente de YPF, Horacio Marín.

Prat-Gay consideró que esas reacciones son una confirmación indirecta de su planteo. “Tanta virulencia orquestada tiene una sola explicación: ellos mismos saben mejor que nadie que Vaca Muerta aún no derrama”, escribió.

A su juicio, la posterior aparición de medidas destinadas a fortalecer la participación de proveedores locales evidenció la preocupación existente por mostrar que los beneficios de la actividad llegan a otros sectores.

Entre otros puntos, destacó que el gobierno neuquino impulsó reuniones entre YPF y pymes de la provincia para avanzar en la aplicación de la Ley 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina.

Mencionó declaraciones de Marín sobre la inserción laboral de los egresados del Instituto Vaca Muerta. Según Prat-Gay, el hecho de que la discusión se concentre en la empleabilidad dentro del propio complejo energético demuestra que el impacto sigue siendo acotado fuera de esa actividad.

El exfuncionario planteó además que Neuquén desaprovecha una oportunidad histórica para canalizar los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo hacia proyectos de infraestructura y diversificación productiva. En ese sentido, cuestionó la suspensión del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN), creado mediante una ley provincial cuya elaboración, recordó, contó con su participación.

Según su cálculo, si esa herramienta estuviera vigente, la provincia podría destinar alrededor de US$175 millones mensuales a obras de infraestructura financiadas con regalías hidrocarburíferas. Prat-Gay vinculó esa discusión con problemas de infraestructura que persisten incluso en Añelo, la localidad considerada el corazón operativo de Vaca Muerta.

“Las rutas no son transitables ni en Añelo”, señaló, y consideró que esa situación refleja una falta de planificación frente a un flujo de recursos que se multiplicó durante los últimos años.

RIGI y política de Estado

El exministro también dejó dos mensajes dirigidos a la política económica nacional. Por un lado, aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no muestra un impacto “estadísticamente significativo” sobre la actividad del sector para el cual fue diseñado.

Por el otro, sostuvo que el crecimiento sostenido de la producción petrolera es el resultado de decisiones tomadas y mantenidas durante distintos gobiernos. “Vaca Muerta es una verdadera política de Estado”, afirmó, al destacar que la actividad crece a tasas cercanas a los dos dígitos independientemente del signo político de la administración de turno.

Los datos desestacionalizados

Al final, Prat-Gay puso el foco en un aspecto metodológico que consideró clave para interpretar la evolución reciente de la actividad. Explicó que trabajó sobre series desestacionalizadas a partir de datos oficiales del Indec utilizando el método X-13 ARIMA, y sostuvo que los resultados no se modifican de manera relevante según la técnica empleada.

Afirmó que las cifras del Índice de Producción Industrial Minero muestran una dinámica desigual dentro del propio sector hidrocarburífero. Según sostuvo, el crecimiento se concentra principalmente en la extracción de petróleo, mientras que los servicios de apoyo vinculados a la actividad exhiben una tendencia descendente desde el inicio de la gestión de Milei.

Para Prat-Gay, esa divergencia constituye una señal de alerta porque revela que, incluso dentro de la cadena de valor de Vaca Muerta, el impulso no estaría llegando de manera homogénea a todos los eslabones.