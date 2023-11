Un exasesor económico de Milei cuestionó la toma de deuda externa para pagar las Leliqs: “El pueblo tendrá que ajustar por años”

escuchar

El economista Carlos Rodríguez, quien oficiaba como uno de los principales asesores económicos de Javier Milei hasta que renunció a La Libertad Avanza (LLA) luego de manifestarse de manera despectiva contra la comunidad homosexual, cuestionó la toma de deuda externa para pagar las Leliqs. “Tomar deuda externa para pagar las Leliqs no será una medida compulsiva para los bancos, pero sí será una medida compulsiva sobre el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos por años para pagar [ese nuevo pasivo]”, consideró.

Mediante una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X, el economista propuso, además, “que se haga un plebiscito no vinculante sobre la conveniencia de tomar deuda externa para rescatar las Leliqs/Pases”.

Tomar deuda externa para pagar las Leliqs/Pases no será una medida compulsiva para los Bancos, pero SI será una medida compulsiva sobre el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos por años para pagar esa nueva deuda externa.

“Lo primero que hay que preguntarse es quienes son los tenedores de las inversiones que respaldan esas Leliqs/Pases. La segunda pregunta es ¿para qué pagar 253% anual compuesto si total hay un cepo? ¡Bajen la tasa! Y con eso bajarán la emisión de más Leliqs/Pases. Sería un comienzo”, opinó Rodríguez.

“Lo del plebiscito quizá es una exageración. ¡Pero la autorización del Congreso me da cosa... recuerdo el 2002 cuando todos aplaudieron de pie el default! Igual hay que hacerlo porque es la Ley”, finalizó el exasesor de Milei.

Días atrás, Rodríguez, quien todavía era jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo, renunció a LLA y a todo vínculo con el nuevo gobierno luego de las declaraciones que hizo contra el colectivo LGBTQI+ en el programa que conduce Luis Novaresio por LN+.

“No me gusta, es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Si veo dos mujeres besándose me encanta, y si veo dos hombres besándose me duele la barriga”, le dijo entonces el economista en la entrevista televisiva. Esas manifestaciones generaron repudio en las redes sociales y cayeron mal entre los libertarios, tanto fue así que esta mañana Rodríguez publicó un tuit con su “decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”.

El viaje de Milei

El presidente electo Javier Milei partirá finalmente hoy a los Estados Unidos junto a Luis Caputo, quien apunta a liderar su equipo económico, y tendrá una primera escala en Nueva York, donde visitará “El Ohel”, un lugar que cobija la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como “el Rebe de Lubavitch”. También se dirigirá a Washington para mantener reuniones con funcionarios estadounidenses.

Desde el equipo de prensa de Milei dijeron que “primero va al OHEL en Nueva York a dar las gracias por el lugar que le ha dado HASHEM (dios)” y después mantendrá reuniones de trabajo en Washington, de las que un sector confirma también participará Luis “Toto” Caputo, el exfuncionario macrista que suena para ocupar el cargo de ministro de Economía. De todas formas, la presencia de Caputo no había sido todavía confirmada oficialmente por los voceros.

Salida de Javier Milei del hotel Libertador rumbo a Ezeiza. 26-11-23 LA NACION/Fabian Marelli

Después de su paso por Nueva York, al que llegará a través de un vuelo privado y solo se quedará “un par de horas”, el presidente electo se dirigirá a Washington por actividades pautadas con el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y Fondo Monetario Internacional (FMI). Es posible, además, que haya un encuentro con Juan González, el principal asesor del presidente Joe Biden para América Latina.

También lo acompañará el empresario Gerardo Werthein, quien podría convertirse en el embajador argentino en los Estados Unidos. Werthein es integrante de la familia homónima, propietaria de un importante holding de empresas en Argentina que posee influencia sobre diferentes sectores tales como seguros, telecomunicaciones, mercado financiero y producción agropecuaria. Según indicó el embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley, es alguien con quien trabajó “muy bien en el pasado”.

Acompañará en el viaje al presidente electo, además, Santiago Caputo, una de sus manos derechas y a quien el libertario definió como “el verdadero arquitecto” de su triunfo.

