El economista Carlos Rodríguez, jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo Javier Milei, renunció hoy a La Libertad Avanza y a todo vínculo con el nuevo gobierno por las declaraciones que formuló contra el colectivo gay en el programa que conduce Luis Novaresio por LN+, según confirmó el mismo periodista esta mañana luego de un intercambio de mensajes en vivo con el líder libertario.

“No me gusta, es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Mi problema con los gays, yo respeto perfectamente a la persona, me siento cómodo, yo sé que vos sos gay, y me siento perfectamente cómodo, al 100 por ciento. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona. Hay un problema hormonal. Si veo dos mujeres besándose me encanta, y si veo dos hombres besándose me duele la barriga”, le dijo Rodríguez a Novaresio en un diálogo para el ciclo +Entrevistas que se emite a la medianoche por LN+.

Las manifestaciones del economista en la noche del jueves generaron repudio en las redes sociales y cayeron mal entre los libertarios, tanto fue así que esta mañana Rodríguez publicó un tuit con su “decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”. Y agregó: “Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”.

Si bien Rodríguez en ningún momento admitió que su salida del espacio se debía a sus declaraciones sobre los homosexuales varones, fue Novaresio quien lo confirmó luego de chatear con el presidente electo mientras estaba al aire en el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conducen Marina Calabró y Débora Plager.

“Perdón que estoy con el teléfono pero me está escribiendo el presidente Milei”, anunció el conductor mientras sus compañeros informaban sobre el armado del nuevo gabinete de gobierno que asumirá el poder el próximo 10 de diciembre. “Hacía mucho tiempo que no me escribía con Milei, mucho tiempo. Entonces él me reenvía el tuit de Rodríguez con la renuncia… Recordemos la polémica cuando dijo que le daba dolor de barriga ver a dos varones besándose”, recapituló Novaresio.

Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza.

Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan… — Carlos Rodriguez (@carod2015) November 24, 2023

Y continuó: “Entonces Milei me manda el tuit diciéndome que Rodríguez se apartó de la LLA y me dice en el mensaje: ‘Públicamente siempre tuve una posición de respeto por la cuestión homosexual por lo cual era obvio que (Rodríguez) saliera de La Libertad Avanza’”.

“Lo que me está diciendo Milei es que siempre sostuvo el respeto inalienable de la comunidad gay y la declaración de Carlos Rodríguez hizo que se apartara”, subrayó el periodista, y añadió: “Me encantaría poder entrevistarlo, hace mucho tiempo que quiero hacerlo, pero agradezco este mensaje”.

En este sentido, Plager comentó que el mensaje de Rodríguez publicado en Twitter/X “no dice nada de esto, pero ahora con lo que contás, confirma que tiene estrictamente que ver con la entrevista que le hiciste vos Luis”.

En este punto, Novaresio asintió y volvió sobre el intercambio de mensajes que mantenía en vivo con el Presidente electo. “Cuando Milei me reenvió el tuit con la salida de Rodríguez, le pregunté si tenía que ver con la entrevista que le había hecho, y el Presidente electo contestó: ‘Absolutamente’”, finalizó el conductor.