Un grupo de clínicas anunció la suspensión total de la atención a afiliados al PAMI por 24 horas

Clínicas y sanatorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunciaron que suspenderán de manera total y por 24 horas la atención a afiliados al PAMI. Será, según un comunicado firmado por 28 entidades prestadoras, el lunes 24 de agosto. En esos centros de servicios de salud se atienden 300.000 personas con cobertura de la obra social de jubilados y pensionados.

No es la primera vez que un conjunto de prestadores de las cuatro provincias mencionadas toma medidas de este tipo, que este vez incluirá todo tipo de atención, incluyendo la de guardia. Esto se da en el contexto del persistente reclamo de un incremento significativo de los aranceles a cargo del PAMI. En junio pasado, de hecho, se había suspendido la atención en guardias, y en abril se había anunciado un plan de restricciones de diferentes servicios. Desde hace dos meses, indica el comunicado emitido ahora, hay limitaciones “en la atención de guardia, en la recepción de derivaciones y en la programación de ciertas cirugías”.

Según los directivos del sector, los valores que paga el PAMI acumulan una “tremenda” pérdida de su valor real, acentuada desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Entre enero de 2024 y julio pasado, la inflación fue de 341%, según los datos del Indec, en tanto que los aranceles subieron nominalmente solo un 243%. Así, haría falta un incremento cercano al 80% para que los ingresos dinerarios de las clínicas le empaten a los precios, tras el recorrido que tuvieron en ese período de 31 meses.

“Esto es producto de meses y meses de deterioro; nosotros todos los meses reclamamos y la respuesta es que no hay plata. El ajuste nos lo están haciendo a nosotros, que no somos casta ni nada que se le parezca”, dijo en diálogo con LA NACION Rubén Kowalyszyn, director médico de la Clínica Viedma.

Los referentes del sector afirman que no pretenden que haya una solución total de manera inmediata, en cuanto a revertir el estado de fuerte retraso de los ingresos, pero sí buscan que haya “un proceso progresivo de recuperación”. Según Kowalyszyn, hubo reuniones con funcionarios del PAMI -a quienes dicen haber notificado de la suspensión de la atención prevista para el lunes-, pero no se lograron resultados satisfactorios, aun cuando se reconoce la legitimidad del reclamo.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la obra social que está bajo la dirección ejecutiva de Esteban Leguízamo, dijeron que no se recibió una notificación formal sobre la medida que tomarán los prestadores. En junio pasado, ante el anuncio de suspensiones de servicios en ese entonces, en el PAMI se habían referido a una situación de “estrés presupuestario”, habían señalado que se estaba analizando el reclamo y que se convocaría a las clínicas de la Patagonia, que “históricamente tuvieron un nomenclador mas alto que el resto del país”.

Esteban Leguizamo, director del PAMI PAMI

En lo que va de 2026 y según el comunicado de las clínicas de las mencionadas provincias, el PAMI solo comprometió un aumento de los valores “que, en términos reales (descontada la inflación) será de aproximadamente un 6% y que se percibirá efectivamente en octubre”. De esta manera, se indica, “la mayor parte del año trabajamos con precios del año pasado”.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación causa a los afiliados, pero, como lo venimos manifestando, el sistema y la atención continuarán deteriorándose, en la medida en que el PAMI y/o las autoridades nacionales que correspondan no definan políticas que resuelvan el financiamiento necesario”, señala el comunicado.

Prestaciones con cupos

A las limitaciones en los servicios se agrega, según advierten las entidades, la vigencia de cupos a las prestaciones ambulatorias que dispone el PAMI. Existe un tope a la atención por afiliado y otro tope por prestador. El segundo, según entienden las clínicas, no tiene más objetivo que ponerle un techo al gasto, “pero sin criterio sanitario”.

Los prestadores de la región patagónica tienen un sistema de pagos diferente al de otros lugares del país. Se contemplan en este caso módulos de atención. Por ejemplo, hay un módulo por internación en sala, uno por internación en terapia, uno por atención en guardia, o uno por cada tipo de cirugía. Cada módulo implica un monto de dinero global por honorarios, medicamentos, materiales, insumos y costos de la infraestructura sanatorial.

Por ejemplo, el importe por atención en guardia incluye “atención del médico, prácticas de enfermería con sus materiales, suturas, prácticas de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y ciertos medicamentos”, según explicó Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de la ciudad rionegrina de General Roca. Si bien no todo es necesario en cada uno de los casos, cuando se suman los costos y se calcula el promedio, el valor supera el precio del módulo” solo considerando los costos directos y sin tener en cuenta lo necesario desde lo estructural para que la guardia funcione.

La atención para los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados quedará suspendida el lunes próximo en cuatro provincias Shutterstock - Shutterstock

Según los centros de prestación de salud de las cuatro provincias donde se tomó la decisión de suspender todos los servicios el lunes próximo, la atención a afiliados del PAMI representa, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus ingresos.

Las instituciones que firman el comunicado mencionado son las siguientes. En Chubut: Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson. En Río Negro: Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. En Neuquén: ADOS, Clínica Pasteur y Clínica Chapelco. Y en La Pampa: Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Médico y Fundación Faerac.

Reclamos en otras latitudes

Los reclamos de las entidades de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa no son aisladas. Este año hubo manifestaciones de asociaciones que reúnen a prestadores de todo el país, advirtiendo sobre los bajos montos que perciben por parte del PAMI para hacer frente las prestaciones.

De acuerdo con datos del Departamento de Investigaciones Económicas de la asociación de prestadores Adecra+Cedim, a marzo pasado, el índice de costos de salud que elabora la propia entidad mostró un incremento interanual de 30%, en tanto que las subas dadas en promedio por el PAMI en todo el país fueron de 10,4%, en promedio; es decir, los reajustes hechos a los aranceles se ubicaron 19,6 puntos porcentuales por debajo del alza que tuvieron las erogaciones necesarias para dar los servicios.