Después de meses de postergaciones, el Gobierno se aprestaba hoy a aprobar el pliego para la licitación de espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) por la que buscan recaudar unos US$1000 millones, pero algo inesperado sucedió.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, pidió un cuarto intermedio en la reunión que apenas había comenzado. El motivo: dijo que lo había llamado el presidente Alberto Fernández solicitándole postergar el encuentro.

El episodio fue llamativo por varios motivos. En primer lugar, porque el Enacom es un organismo autárquico sobre el cual el presidente de la Nación no tiene injerencia directa.

Por otro lado, también sorprendió que el pedido viniera del vicepresidente que responde al kirchnerismo y no del presidente del ente, el massista Claudio Ambrosini.

Por último, la solicitud se habría basado en que necesitaban “analizar el tema”. La principal sospecha es que tendría que ver con la reserva de una parte del espectro para la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat), la empresa pública que provee Internet mayorista.

Según el Gobierno, se le asignaría la porción de arriba de la banda “para cuestiones estratégicas de largo plazo” y los lotes vacantes. Esto genera resistencia porque, de esta forma, la firma podría competir con los privados o sub-alquilarle el espectro a terceros.

La cita se movió para el próximo lunes porque el oficialismo es mayoría en el organismo. La única resistencia vino de parte de Silvana Giudici, directora por la oposición y expresidente del Ente, que se opuso infructuosamente a la postergación. Al ver que estaba en minoría, solo solicitó que no se toque un papel hasta entonces.

“El pliego tiene inconsistencias técnicas y financieras. No hay un informe por el cual se llega a la estimación del valor de la banda y se crea un nuevo sistema (Sistema de telecomunicaciones fiables e inteligentes) solo para 5G con un tope de espectro aparte, que no existe en ningún lugar del mundo”, advirtió.

Tal como había informado LA NACION, la idea es subastar la banda de 3300-3600 MHz en tres bloques de 100 MHz coincidentes con los tres operadores: Movistar, Telecom y Claro, por los que espera recaudar cerca de US$1000 millones (US$350 millones por bloque).

Por otro lado, se atribuiría la banda de 3600-3700 MHz a Arsat y podría quedarse con los lotes que no se subasten.

“La reserva de espectro a Arsat es un disparate porque tiene reminiscencias a lo que quiso hacer el ministro Julio de Vido cuando, en 2014, quiso fundar una empresa de telefonía móvil llamada Libre.ar, reservando espectro vacante en Arsat. El Estado todavía no pudo recuperar la reserva de ese espectro inactivo y ahora le quieren dar 100 MHz que son un recurso valioso para dar un salto tecnológico en la Argentina y poder establecer las bases del servicio de 5G. Haciendo esta reserva a Arsat, generan un manto de sospecha y de oscuridad, porque no se entiende por qué el Enacom delega en Arsat la guarda de un espectro, si no es por la posibilidad de que se asocie a privados evitando las normas de defensa de la competencia y de procesos de adjudicación transparente que deben tener estas bandas de espectro radioeléctrico”, agregó Giudici.

La saga del 5G comenzó a comienzos del año pasado, cuando el Gobierno dejó trascender que buscaba recaudar US$1800 millones por la licitación. En ese entonces, las compañías se quejaron por lo excesivo de la valuación porque facturan en pesos.

Además, una visita de Alberto Fernández al Centro Tecnológico Huawei en Beijing causó cierta polémica por la posibilidad de que, de alguna forma, se pudiera favorecer a la empresa china como proveedora de la tecnología (de la licitación participan las telco que luego deciden por su cuenta a qué proveedor le compran la infraestructura).

Con el correr del tiempo, sin embargo, el Ejecutivo bajó sus pretensiones y luego pasó a hablar de un objetivo de recaudación en torno a los US$1400 millones y de la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones pudieran pagar con pesos, bonos de deuda y cuotas.

El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se trasmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil. Permite que los dispositivos se comuniquen con la radio base y así acceden al contenido y a conectarse con el resto de los usuarios. Cuanto mayor es el espectro asignado, más ancho de banda disponible para cada usuario. Este recurso, escaso, pero renovable, es regulado y administrado por el Estado en cada uno de los países.

