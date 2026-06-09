Unicef sostiene que la pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025, pero advierte por una suba en el primer semestre de este año

Unicef destacó una baja en la incidencia de la pobreza y la indigencia infantil en el país durante 2025, pero advirtió por una posible “reversión” parcial de esa caída en el primer semestre del año, que interrumpirá la tendencia descendente que muestran los indicadores desde 2024.

A partir del análisis de datos oficiales del Indec correspondientes a fines de 2025, la entidad estimó que la pobreza en el país afecta al 42,3% de los niños, niñas y adolescentes argentinos, por debajo del 46,1% del primer semestre de 2025 y del 52,7% de la segunda mitad de 2024.

Según Unicef, 5,1 millones de niños, niñas y adolesentes en el país son pobres. UNICEF - Pía Harboure

Al mismo tiempo, la pobreza infantil es 14 puntos porcentuales superior a la incidencia de la pobreza para la población general (28,2%).

Según la serie presentada por Unicef, es el dato de pobreza infantil más bajo desde el primer semestre de 2018 (41,6%). Con estas cifras, Uni c ef e s tima que al c ierre del año pa s ado 5,1 millone s de niña s , niño s y adole sc ente s en el paí s eran pobre s .

La tendencia es similar en la evolución de la indigencia (pobreza extrema). Según Unicef, cayó al 9,4% de los niños, niñas y adolescentes en el país (era del 10,2% en el primer semestre de 2025 y del 12,3% a fines de 2024), mientras que en la población general se ubica en el 6,3%.

En términos absolutos, según Unicef, había 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes que vivían en la indigencia.

La evolución de la pobreza y la indigencia en niñoc, niñas y adolescentes, según Unicef.

“La reducción de la pobreza se explica por una dinámica de ingresos familiares que está creciendo ligeramente por encima de la canasta que marca el umbral, pero también hay un efecto por la caída en la población total de niñas y adolescentes que contribuye a una caída más severa y contundente (del total de pobres e indigentes)”, explicó el economista Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, al explicar la evolución de los indicadores que combinan la baja de la inflación y los cambios demográficos.

“Los valores de 2025 se ubican significativamente por debajo del pico de 2024, pero continúan siendo elevados y no modifi ca n el ra s go e s tru c tural de una pobreza extendida de niña s , niño s y adole sc ente s , con niveles similares a los observados en 2018″, advierte el informe de Unicef.

En la entidad ponderan el mantenimiento de los programas de transferencias por parte del Estado nacional, con impacto especialmente concentrado en la indigencia. Según sus estimaciones, sin la presencia de estos esquemas, la pobreza extrema infantil y juvenil sería del 15,8% (es 9,4%), y la pobreza alcanzaría el 46,7% (es del 46,7%).

De todas maneras, la entidad advierte por los riesgos de una posible “reversión” parcial de esta tendencia, con un rebote en el primer semestre de este año. Detrás de este proceso, en Unicef plantean que se combina la aceleración de la inflación, la caída en los ingresos y el ajuste fiscal, que afectó la capacidad de compra de la Prestación Alimentar (PA).

A diferencia de la AUH, que tiene ajuste automático por inflación, el programa experimentó una caída del19% en términos reales y continuó en baja hasta el ajuste aplicado en mayo de este año.

Para cotejarlo, en Unicef evaluaron el porcentaje de la canasta básica alimentaria (CBA) que cubren mes a mes la AUH y la Prestación Alimentar, y muestran que, de mantenerse estables en torno al 67% y el 31% respectivamente (combinadas, cubrían el 98% de la CBA), hubo un ajuste en el segundo programa: sin ajuste por inflación, la PA perdió poder de compra y se contrajo hasta cubrir el 24% de la CBA en abril (último mes antes de su ajuste).

Cómo evolucionó el poder de compra de la AUH y la Prestación Alimentar cada mes, según Unicef.

En este escenario, las proyecciones preliminares de Unicef marcan que la pobreza en general en el primer semestre de 2026 podría ubicarse en torno al 30,2% (en un intervalo del 28,5% al 32,6%), mientras que la incidencia entre niños, niñas y adolescentes estaría en el 44,4% (en un rango del 42,6% al 46%).

La misma tendencia, según estos escenarios elaborados a partir de microsimulaciones estadísticas, se verificaría en la incidencia de la indigencia. De acuerdo con Unicef, podría escalar del 6,3% al 7,2% (en un intervalo del 6,5% al 7,5%), mientras que entre menores de 18 años podría pasar del 9,4% del cierre de 2025 al 10,8% (entre 10,3% y 11,5%).