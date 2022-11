Uno de cada cuatro argentinos tiene cuenta bancaria, pero lo ignora y no la usa

escuchar

Según el Banco Central, el 98,5% de la población argentina posee una cuenta bancaria asociada a su CUIT o CUIL. Sin embargo, los números no se validan en la dinámica cotidiana, marcada por una sub-bancarización. Así lo muestran los datos del Global Findex 2021 del Banco Mundial, que muestra que solo el 72% de la población argentina está “bancarizada” y usa activamente estas herramientas financieras.

En ese contexto, las plataformas fintech encuentran un espacio de crecimiento en competencia con las entidades tradicionales, con funcionalidades particulares y demandas insatisfechas en diversos sectores de la población. La pandemia de Covid y las restricciones a la movilidad, aceleraron su adopción y hoy suman millones de usuarios activos en la región.

“El uso de la wallet (billetera digital) está creciendo en tres dígitos en Argentina y me sorprendió, porque venimos do dos años arriba de tres dígitos y es difícil mantenerlo, pero ocurrió así. Si me preguntabas hace un año, lo que más crecía era el crédito, pero en un año con suba de tasas en Brasil el mercado ha sido un poco más restrictivo y en Argentina también, porque hay un riesgo crediticio mayor”, afirmó Osvaldo Giménez, presidente Fintech de Mercado Libre, la firma con mayor cantidad de usuarios en la región.

La empresa presentó hoy la primera edición de su Índice de Inclusión financiera, y analizó la creciente adopción de estas herramientas digitales en Argentina, Brasil y México. Se trata de un estudio realizado junto a la consultora Americas Market Intelligence, a partir de datos internos y encuestas a usuarios (44.816 entre consumidores y vendedores).

Según este informe, el uso de cuentas de plataformas fintech tuvo un boom con la pandemia: en la Argentina, por caso, registró un crecimiento del 249% entre el segundo trimestre de 2020 e igual período de 2022. La tendencia se replicó en Brasil (169%) y México (324%), las dos principales economías de América latina.

Otro punto que da cuenta de la ‘inclusión’ financiera, de acuerdo con los datos compartidos en el informe, es en el acceso a créditos. De acuerdo con esta información, en dos años se multiplicó por siete el número de usuarios que solicitan créditos. A su vez, detallan que en promedio se entregan 3,7 préstamos por usuario.

Según las encuestas realizadas, un 45% de las personas entrevistadas reconoció que habían accedido a un crédito por primera vez con la herramienta de Mercado Pago. Al mismo tiempo, siete de cada diez entrevistados informó que usan menos efectivo a partir de la adopción de plataformas fintech.

Por último, hay otro dato que deja expuesta a la Argentina, y se vincula con las carencias en materia de educación financiera. Según las encuestas, el país es el peor de la región en la materia, lejos de las marcas de Brasil y México. Según este informe, uno de cada cuatro argentinos (23%), reconoce “no tener conocimientos” financieros. Es el triple que en Brasil (8%) y más que el doble que en México (10%).

Al mismo tiempo, un 15% de los argentinos dice sentirse “inseguro” con respecto a sus conocimientos financieros generales, en una foto que replica la desventaja frente Brasil (5%) y México (4%).