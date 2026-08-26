Usuarios deudores: las billeteras virtuales y bancos quedan autorizados a debitar cuotas vencidas de las cuentas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicará un mecanismo llamado “Cobro con transferencia” para que entidades financieras y proveedores de crédito cobren de forma automática cuotas de préstamos mediante transferencias. La medida empezará a regir el 31 de agosto de 2026 para cuentas autorizadas.

La herramienta funcionará únicamente con cuotas fijas e iguales durante toda la extensión del contrato, según la propia página oficial del BCRA. Para prevenir el sobreendeudamiento, el sistema fijó un límite del 30% en la relación entre la cuota y los ingresos del usuario al originar el crédito. El débito requerirá la autorización explícita del cliente por única vez.

Banco Central de la República Argentina anunció la medida en marzo Soledad Aznarez

El marco regulatorio establece topes estrictos para la cobranza: contempla un intento inicial y hasta dos reintentos, fijados en 48 y 96 horas. Además, los prestamistas deberán enviar una notificación electrónica el día previo al débito, mientras que los usuarios mantendrán la facultad de dar de baja su permiso de forma inmediata y en cualquier momento.

La operatoria quedó restringida a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito registrados. El esquema determina un arancel mínimo del 0,6% a cargo del prestamista para remunerar el servicio. En tanto, la responsabilidad ante el fraude recaerá de manera directa sobre la entidad que haya otorgado el préstamo.

El BCRA estableció un mínimo de 0,6% destinado al cargo Soledad Aznarez

El sistema incorpora la figura del “aceptador de CCT”, que será “el único autorizado para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas”.

Su diseño tomó como referencia modelos internacionales como PIX automático de Brasil e iniciativas discutidas en 2025 con el ecosistema de pagos.

Los detalles del anuncio

Al anunciar el proyecto, en mazo de este año, la entidad lo definió como: “una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas”.

El usuario podrá deshabilitar la opción cuando lo desee Magnific

Además, resumió los aspectos principales en nueve puntos: