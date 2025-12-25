Ventas minoristas: la Navidad de 2025 le ganó a la del año pasado

Pasados los festejos, en los comercios empezaron a ver la caja que dejó la Navidad. Una primera conclusión sobre los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran que el desempeño de las ventas minoristas de este año fue mejor que en 2024. “Subieron 1,3%”, detalla el informe que tuvo en cuenta precios constantes en la comparación interanual.

“El ticket promedio se ubicó en $36.266“, contabilizó la CAME. Esto equivaldría a unos US$24,5, según tipo de cambio del Banco Nación. La organización analizó las ventas navideñas de seis sectores: perfumería, que experimentó un boom (+27,8%), calzado y marroquinería (+3,3%), indumentaria (+1,3%), librería (-1,4%), equipos de audio, video, celulares (-4%) y juguetería (-6,6%).

El relevamiento destacó el rol preponderante de las tarjetas de crédito en las compras navideñas. “La demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes”, explicó CAME.

Las ventas en perfumerías fue lo que más creció en la Navidad 2025 comparada con la del año pasado, según CAME SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Sector por sector

Indumentaria

El aumento de las ventas minoristas de ropa estuvo a tono con la situación general. Pese a haber registrado un mejor 2025, en los comercios describieron que “el desempeño global se situó por debajo de las expectativas iniciales”. Sumado a sus valoraciones positivas sobre el uso de la tarjeta de crédito por parte de los clientes, CAME incluyó en su reporte un reclamo contra competidores de mayor envergadura en el sector textil: “Se observó una disparidad competitiva respecto a las grandes marcas en cuanto a profundidad de ofertas y opciones de pago aplazado”.

Equipos de audio, video, celulares y accesorios

El ticket promedio de ventas en el sector fue de $47.088. Ese es el reflejo de unas compras que, según el informe, estuvieron dominadas por el fenómeno de la “demanda selectiva, orientada principalmente a la telefonía móvil y artículos bajo regímenes de oferta”.

Calzado y marroquinería

Este es uno de los sectores ganadores de la Navidad 2025. Sus ventas aumentaron 3,3% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024 y el ticket promedio fue de $60.041. “El rubro registró una demanda concentrada en la jornada del 23 de diciembre y con preferencia por artículos de menor costo”, especificó CAME. Además de estos factores, el análisis de la entidad sostiene que lograron defender el flujo de compras “mediante la flexibilización de condiciones comerciales y la aplicación de descuentos directos por pago en efectivo”.

Perfumería

Este fue el sector “boom” de la Navidad 2025, dado que su nivel de ventas, medido a precios constantes, creció 27.8% en comparación con el año pasado. Tuvo un ticket promedio de $48.414. A propósito de qué es lo que se vendió, CAME detalló: “Se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas”.

Librería

Fue uno de los sectores perdedores, con ventas que “ cayeron 1,4% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024″. Según el informe, el ticket promedio de fue $34.484. “El volumen de facturación no alcanzó las expectativas previstas”, se lee en la publicación de CAME. Aquí se repite el fenómeno de la compra de opciones de bajo costo, pero algo típico de este rubro es el dato sobre quiénes traccionaron para que no cayeran aún más las ventas: “la demanda estacional y por quienes deciden adelantar las compras para el inicio de clases mediante acuerdos con instituciones”.

Juguetería

El gran perdedor de la Navidad. Las ventas cayeron 6,6% a precios constantes. “El sector de juguetería registró una contracción en la facturación y ventas limitadas por la competencia de canales de comercialización de bajo costo”, argumentaron en CAME. Su análisis profundizó aún más: “Si bien la organización de eventos locales incrementó el flujo de personas en los centros comerciales, el impacto fue insuficiente para revertir el déficit operativo anual”.

Estos números de CAME están en sintonía con los que relevó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). La entidad informó que las ventas de juguetes durante esta Navidad registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado, en un contexto signado por un consumo más cauteloso, restricciones presupuestarias en los hogares y decisiones de compra más racionales por parte de las familias.