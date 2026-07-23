“Vine directo a jugar en Primera”: debutó en Palermo y obtuvo un segundo puesto frente a las grandes cabañas

"Vine directo a jugar en Primera“. La frase de Miguel Lenti, un productor ganadero de General Deheza, al sur de la provincia de Córdoba, resume su decisión de estrenarse como expositor directamente en Palermo, sin escalas previas, en el escenario más competitivo de la ganadería argentina. El productor, que sacó un segundo premio con una ternera intermedia Angus negra, es consciente del reconocimiento que logró sin experiencia previa en otras muestras, ante las grandes cabañas argentinas.

Ubicado en la tercera fila de los box de la raza Angus, Lenti, de la Cabaña La Ilusión, observa sus animales por primera vez en un lugar donde se mide la élite de la genética bovina. “No es tan fácil, pero nunca hay que perder la esperanza”, analizó en una entrevista con LA NACION.

Con el pasar de los días de la Exposición, su instinto le dio la razón: compitió contra cabañas grandes y de punta que llevan años en el circuito y logró un orgulloso segundo puesto sobre ocho animales con su ternera intermedia Angus negra, un ejemplar de su propiedad que recién cumplirá el año en agosto.

Contó que para los animales que llegan desde el campo, el hollín y el encierro de la gran ciudad representan un riesgo que obliga a mantener guardias de 24 horas durante los 15 días que dura la muestra. Su participación, la hizo acompañado por su asesor, Manuel Canales, de Río Cuarto, con quien comparte los costos de los viajes y la estadía. “Hay que tener gente siempre porque por el ambiente, los animales pueden enfermarse. Hay que estar encima todo el tiempo”, explicó.

Lenti ganó el segundo premio con una ternera intermedia Angus negra Rodrigo Néspolo

Lenti comenzó con la ganadería mucho antes de pensar en una cabaña. Hace dos décadas inició un rodeo de cría, después de haber trabajado con invernada y ciclo completo. Más tarde decidió asociarse a la Asociación Argentina de Angus, en 2018, convencido de que el camino era invertir en genética. “Siempre compré animales buenos, tratando de ir para adelante”, resumió.

Esa pasión que relata en sus palabras, en realidad, tiene raíces familiares. Juan, su padre, fue quien le transmitió el amor por las vacas y el trabajo rural. Aunque no llegó a verlo triunfar en la exposición palermitana, dejó una marca imborrable. Falleció en diciembre pasado, a los 90 años, pero Lenti aseguró que sigue presente en cada decisión que toma. “Nos inculcó querer a los animales y nunca bajar los brazos. Si una vez te va mal, volvés de nuevo”, recordó.

El productor hoy busca transmitir esos mismos valores a su hijo Mariano, piloto de avión de profesión, que decidió regresar al campo para trabajar junto a él. Mientras el joven se ocupa principalmente de la agricultura e incorpora nuevas tecnologías —como la pulverización y la siembra de pasturas con drones—, Miguel puede dedicarle más tiempo a la ganadería. Esta división de tareas le permitió a Miguel enfocarse en lo que define como un trabajo “muy artesanal” junto a Ricardo, uno de sus colaboradores en la ganadería.

El productor junto a su familia en la Exposición Rural de Palermo Rodrigo Néspolo

“Hay que darle lugar a los jóvenes. Ellos tienen otra visión. Como mi padre me dio la oportunidad a mí, yo trato de dársela a él. Es la cuarta generación”, afirmó.

En el establecimiento también apuesta a la mejora genética mediante la compra compartida de reproductores junto con otros criadores. “Solo muchas veces no se puede. La genética es muy cara y requiere inversión y tiempo. Compartir esos proyectos con otros productores hace posible seguir creciendo”, señaló.

Para Lenti, participar en Palermo representa mucho más que una competencia. Según mencionó, es la posibilidad de medir años de trabajo frente a los mejores reproductores del país y comprobar que el esfuerzo dio resultado. “Esto es una pasión. Hay plata, sí, pero sobre todo hay muchas horas, feriados, lluvia y trabajo. Tenés que dedicarle tiempo. Para mí, eso es la ganadería", advirtió.

Miguel Lenti: "Esto es una pasión" Rodrigo Néspolo

Para Miguel, la ganadería trasciende lo económico; es una vocación profunda que requiere constancia y fe, sin importar los vaivenes del país. “El productor es muy terco. Siempre apuesta en todo a los desafíos. Por más que no te sea rentable, tenés que ponerle, porque desprenderte de eso es un ratito, pero para llegar a esto es mucho tiempo”, resumió el productor con la tranquilidad del que sabe que el esfuerzo de años acaba de dar sus primeros frutos en la arena más exigente del país.

Según mencionó, su familia, es el principal sostén. Su hermana es socia en la parte agrícola, mientras que Norma, su esposa, quien trabaja en la municipalidad de General Deheza, mantiene a todos unidos. Su hija Federica, de 20 años, estudia la novedosa carrera de Ingeniería en Energías Renovables en Río Cuarto, que está ligada al sector agropecuario.

Aunque reconoció que llegó directamente a la “primera división”, el productor cordobés ya demostró que puede competir de igual a igual con quienes llevan décadas recorriendo la pista central de Palermo.