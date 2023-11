escuchar

Sigilosa, y en medio de la mudanza para dejar el último domicilio que declaró, la Primera Dama, Fabiola Yáñez, cedió en forma gratuita a la Fundación Banco Nación la marca #Viveysueña, la imagen que obligó a utilizar a la institución en gran parte de las acciones que encabezó como presidente honoraria.

Todo sucedió 12 días después de que LA NACION publicara que la pareja del presidente Alberto Fernández había registrado ese logo a su nombre, que había declarado el domicilio en la Quinta de Olivos y que la Fundación tenía que utilizar para ilustrar sus campañas.

“La cedente [Yáñez] cede y transfiere gratuitamente a la cesionaria [la Fundación Banco Nación], sin restricciones de ninguna especie, todos los derechos que le corresponden por la marca #Viveysueña, Acta No 3.994.264, Clase 41, debidamente inscripta ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina, bajo el Registro número 3346495″, dice la primera de las cláusulas del contrato de cesión de marca.

Cesión de derechos de la marca #Viceysueña de Fabiola Yáñez

La cesión, gratuita, sucedió pocos días después de la publicación. Entonces, LA NACION se comunicó con el vocero de la aún Primera Dama, que nego el registro y descalificó la información. “No hay nada, es una estupidez. Ella me confirmó que no está registrada”, dijo. Entonces, pese a la renuencia, se le hizo saber que los documentos públicos no dejaban dudas. Unos minutos después, volvió a comunicarse telefónicamente y reconoció que sí, que efectivamente había sido inscripta. “Pero ella no fue. Es una escarapela corazón que no sabe quién la inscribió. Ella no lo hizo. Además, no hay dinero público que se haya destinado a la marca. No tiene valor ni se ha lucrado con ella”, dijo. Afirmó que Yañez “jamás firmó nada de puño y letra para documentar la inscripción de la marca”.

Más allá de la mala memoria de la Primera Dama, en el expediente al que tuvo acceso LA NACION ya constaba que, alguna vez, la pareja de Fernández firmó de su puño y letra el escrito cuya copia se puede obtener en el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI).

Fabiola Yañez distribuyó cajas con productos navideños en más de 500 hogares convivenciales Prensa Fabiola Yañez

Al igual que aquella vez con la famosa fiesta de Olivos, cuando celebró el cumpleaños en plena pandemia mientras en la Argentina se perseguía a todo el que rompiese el aislamiento, la pareja presidencial volvió sobre sus pasos. Y antes de dejar el poder, Yañez cambió aquella postura de negar lo que había firmado, asumió la titularidad y no tuvo más remedio que ceder la marca a la Fundación Banco Nación, institución que durante todos estos años estuvo obligada a usar su marca.

La historia de una marca personal que Yañez imprimió, mostró y posicionó ya quedó en manos de la Fundación Banco Nación (FNBA) que será, entonces, la que decida si usar o no la escarapela que identificó a Yáñez.

Justamente, durante la gestión honoraria de la Primera Dama, el corazón multicolor y la expresión #Viveysueña se imprimió en alimentos que se entregaron en la emergencia, en útiles escolares, además de exhibirlo en cada presentación de la organización sin fines de lucro. Todo, claro, con dinero público; decenas de campañas con sonrisas y el logo detrás.

La curiosa historia se empezó a trazar en 2020, cuando Fabiola Yañez asumió como presidenta honoraria de la FNBA, una organización sin fines de lucro fondeada por el Banco Nación, la principal entidad financiera pública del país. Fue en plena pandemia, puntualmente en la primera semana de setiembre de ese año, desde la Quinta de Olivos y por teleconferencia, cuando “dio inicio a la labor solidaria de la Fundación Banco Nación”, según un comunicado que se difundió.

Pocos días antes, el 20 de julio de ese 2020, y a una semana de aquel 14 de julio, cuando se celebró la célebre fiesta de cumpleaños, la Primera Dama usó por primera vez el hashtag #Viveysueña. Quizás fue una idea que surgió en aquella polémica reunión, no se sabe. Sin embargo, al próximo posteo en su red social Instagram se inauguró la identificación que la acompañaría hasta estos días. Finalmente, el 31 de julio de 2020, cuando se lanzó el canal de YouTube de Yañez, la marca se instaló.

Según la presentación, el registro se pidió para ser usado y protegido en actividades como “organización de eventos culturales y artísticos; preparación y producción de programas de televisión y radio; realización de eventos culturales; servicios de entretenimiento en forma de programas de televisión interactivos; servicios de esparcimiento en forma de programas de televisión; servicios de esparcimiento (organización y concertación de actos sociales)”, dice el pedido que se hizo al organismo.

El 3 de abril de 2021, Fabiola Yañez presentó un escrito, firmado por ella, en el que ratificó lo actuado por un gestor y el 21 de abril de ese año, se publicó en el boletín marcario. Finalmente, el 23 de noviembre de 2022 el organismo le concedió la marca #Viveysueña.

“Hicieron luncheras para chicos de comedores que fueron al Centro Cultural Kirchner y mochilas que entregaron a niños de organizaciones sociales y comedores que los llevaron a Tecnópolis. Pero con el logo de la Fundación, no con el corazón. No hay ningún tipo de fin de lucro ni nada”, contestó un vocero de la Primera Dama.

Sin embargo, muchas acciones de la Fundación estuvieron ilustradas por el logo que ahora, ya es propiedad de Fabiola Yañez. Por caso, alguna vez, Daniel Arroyo, entonces ministro de Desarrollo Social, usó tapabocas con el corazón de colores o se entregaron bolsas con esta identificación en diversas acciones solidarias.

Fabiola Yáñez, Fundación Banco Nación, FBNA Instagram @fundacionbnarg

El 1 de febrero de este año, la primera dama hizo otra promoción financiada por la Fundación Banco Nación. “Enviamos material deportivo a 442 clubes de barrio de todo el país”, dijo en un video desde los talleres de la entidad en Barracas. Un grupo de jóvenes, enfundados en chalecos con marca de Fabiola, son los encargados de subir las encomiendas a los camiones. Y de hecho, cada una de las cajas, con productos deportivos como pelotas y material para entrenamiento, estuvo identificada con el logo #Viveysueña. Sonriente, ella misma estampa un adhesivo en una de las cajas.

La Fundación Banco Nación funciona dentro de la principal entidad financiera estatal que preside Silvina Batakis. En el último tiempo, su gestión quedó bajo la lupa pública, ya que trascendió la contratación de una numeróloga y su exmarido, entre otras irregularidades. Aquel escándalo terminó con la separación de la gerenta general, María del Carmen Barros, porque fue quien firmó el contrato millonario para obtener los servicios de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty”.

Pero el tiempo de Fabiola Yañez como primera dama irremediablemente termina. Y antes de la mudanza, hay que limpiar la casa. Quizá en esa limpieza final encontró el expediente que no recordaba haber firmado. Entonces fue a la escribanía de Fernando Mitjans, en expresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA y alguna vez detenido por una causa en la casa del fútbol, y cedió la marca.