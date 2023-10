escuchar

Entre las pocas certezas que tiene la Argentina, hay una que es irremediable: el 10 de diciembre, la Quinta de Olivos alojará a una nueva pareja presidencial. Los nuevos inquilinos deberán estar atentos a la correspondencia que llegue a la residencia a nombre de #Viveysueña . Sucede que Fabiola Yañez, la actual Primera Dama, registró una marca con domicilio legal en Villate 1000, Olivos, provincia de Buenos Aires, más conocido como el portón verde, principal ingreso lateral a la casa oficial del Presidente.

La historia de una marca personal que Yañez imprime, muestra y posiciona tiene una particularidad. Según cuatro fuentes consultadas, obliga a la Fundación Banco Nación, de la que ella es presidente honoraria, a hacer campañas, mostrar el logo y realizar todas las acciones solidarias con el logo que es de su propiedad.

De hecho, se ha llegado al extremo de que se imprima el corazón multicolor y la expresión #Viveysueña en alimentos que se entregaron en la emergencia, en útiles escolares, además de exhibirlo en cada presentación de la organización sin fines de lucro. Todo, claro, con dinero público; decenas de campañas con sonrisas y el logo detrás.

La curiosa historia se empezó a trazar en 2020, cuando Fabiola Yañez asumió como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación, una organización sin fines de lucro fondeada por el Banco Nación, la principal entidad financiera pública del país. Fue en plena pandemia, puntualmente en la primera semana de setiembre de ese año, desde la Quinta de Olivos y por teleconferencia, cuando “dio inicio a la labor solidaria de la Fundación Banco Nación”, según un comunicado que se difundió.

Pocos días antes, el 20 de julio de ese 2020, y a un par de semanas de aquel 14 de julio, cuando se celebró la célebre fiesta de cumpleaños, la Primera Dama usó por primera vez el hashtag #Viveysueña. Quizás fue una idea que surgió en aquella polémica reunión, no se sabe. Sin embargo, al próximo posteo en su red social Instagram se inauguró la identificación que la acompañaría hasta estos días. Finalmente, el 31 de julio de 2020, cuando se lanzó el canal de YouTube de Yañez, la marca se instaló.

LA NACION se comunicó con el vocero de la Primera Dama, Juan Caruso. “No hay nada, es una estupidez. Ella me confirmó que no está registrada”, dijo. Se le hizo saber que los documentos públicos -acompañan a esta nota- refieren a la inscripción, al titular y al domicilio en Olivos y que, por favor, rechequeara la información. Unos minutos después, volvió a comunicarse telefónicamente y reconoció que sí, que efectivamente había sido inscripta. “Pero ella no fue. Es una escarapela corazón que no sabe quién la inscribió. Ella no lo hizo. Además, no hay dinero público que se haya destinado a la marca. No tiene valor ni se ha lucrado con ella”, dijo. Afirmó que Yañez “jamás firmó nada de puño y letra para que se apropie de la marca”.

Más allá de la mala memoria de la Primera Dama, en el expediente al que tuvo acceso este cronista consta que, alguna vez, la pareja del presidente Alberto Fernández firmó de su puño y letra el escrito cuya copia se puede obtener en el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI).

Escrito firmado por Fabiola Yañez en que ratificó lo actuado por el gestor para la inscripción de la marca

Desde que se empezó a usar, en la pandemia, hubo de todo. El corazón multicolor se estampó en cuanto lugar encontró con visibilidad. Aquella innovación comunicacional inició su camino con una vida digital. Primero hashtag, después logo para terminar en una pequeña animación. Decoró todos los videos oficiales de Fabiola Yañez” con una posición central, en algunos casos, o con una versión final para cerrar las intervenciones de la pareja del presidente Alberto Fernández. De hecho, en la Navidad de 2020, Fabiola Yañez grabó un video, en cámara lenta y con barbijo, colocaba productos para las fiestas en una caja para que la Fundación Banco Nación entregue. Decenas de casas se apilaron para el reparto. Todas tenían un adhesivo con dos logos: FBN (Fundación Banco Nación) y al lado, #Viveysueña. De hecho, la primera dama estaba envuelta en un chaleco con el logo del corazón multicolor estampado.

Una marca en Olivos

Mientras el logo se imponía en todas las campañas que la Fundación solventaba, la esposa presidencial subía su perfil, ilustrado en todas las redes con el polémico hashtag. Finalmente, el 14 de marzo de 2021, Fabiola Yañez se presentó en el INPI y registró la marca a su nombre. El expediente se presentó a las 18:54 y el número de expediente fue el 1307650. La presentación para que la marca quede a su nombre tiene una particularidad: el domicilio denunciado es Villate 1000, Olivos. ¿Qué hay en ese lugar? El portón verde que da acceso lateral a la Quinta de Olivos, ese lugar donde en la pandemia tantas veces se montaron guardias periodísticas a la espera de las novedades oficiales. Ese es el domicilio de la marca #Viveysueña.

Según la presentación, el registro se pidió para ser usado y protegido en actividades como “organización de eventos culturales y artísticos; preparación y producción de programas de televisión y radio; realización de eventos culturales; servicios de entretenimiento en forma de programas de televisión interactivos; servicios de esparcimiento en forma de programas de televisión; servicios de esparcimiento (organización y concertación de actos sociales)”, dice el pedido que se hizo al organismo.

El 3 de abril de 2021, Fabiola Yañez presentó un escrito en el que ratificó lo actuado por un agente marcario y el 21 de abril de ese año, se publicó en el boletín marcario. Finalmente, el 23 de noviembre de 2022 el organismo le concedió la marca #Viveysueña.

“Hicieron luncheras para chicos de comedores que fueron al Centro Cultural Kirchner y mochilas que entregaron a niños de organizaciones sociales y comedores que los llevaron a Tecnópolis. Pero con el logo de la Fundación, no hay ningún tipo de fin de lucro ni nada”, contestó un vocero de la Primera Dama.

Sin embargo, muchas acciones de la Fundación estuvieron ilustradas por el logo que ahora, ya es propiedad de Fabiola Yañez. Por caso, alguna vez, Daniel Arroyo, entonces ministro de Desarrollo Social, usó tapabocas con el corazón de colores o se entregaron bolsas con esta identificación.

El 1 de febrero de este año, la primera dama hizo otra acción financiada por la Fundación Banco Nación. “Enviamos material deportivo a 442 clubes de barrio de todo el país”, dijo en un video desde los talleres de la entidad en Barracas. Un grupo de jóvenes, enfundados en chalecos marca de Fabiola, son los encargados de subir las encomiendas a los camiones. Y de hecho, cada una de las cajas, con productos deportivos como pelotas y material para entrenamiento, estuvo identificada con el logo #Viveysueña. Sonriente, ella misma estampa un adhesivo en una de las cajas.

La Fundación Banco Nación funciona dentro de la principal entidad financiera pública que preside Silvina Batakis. En el último tiempo, su gestión quedó bajo la lupa pública, ya que trascendió la contratación de una numeróloga y su exmarido, entre otras irregularidades. Aquel escándalo terminó con la separación de la gerenta general, María del Carmen Barros, porque fue quien firmó el contrato millonario para obtener los servicios de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty”.

Pero el tiempo de Fabiola Yañez como primera dama irremediablemente termina en poco menos de dos meses. Aquel oficioso gestor deberá cambiar el domicilio para que las próximas notificaciones del INPI no lleguen a un domicilio habitado por otra pareja.

En la Fundación Banco Nación deberán tener que tirar todo el merchandising a la basura, o entregárselo a la dueña de la marca. Como si fuese poco, la inversión que se hizo para instalar el #viveysueña ya no tendrá sentido. Salvo, claro está, que el próximo presidente de la organización se siente a negociar con Fabiola Yañez, ya sin el traje oficial, y le compre o alquile los derechos de una marca que era propia y que, un día, pasó a ser propiedad de la inquilina de Olivos.

