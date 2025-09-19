Volvió a crecer la mora crediticia para familias y empresas en julio

La irregularidad en el pago de créditos bancarios volvió a crecer -de manera generalizada- por décimo mes consecutivo en julio. Se situó en 3,2% a nivel sistémico (tres décimas más que en junio) a partir de un nivel de mora que alcanzó al 5,6% de los préstamos a las familias y se ubicó en el 1,2% en las financiaciones a las empresas.

Sigue en alza...

El dato más significativo que surge del Informe sobre Bancos publicado hoy por el Banco Central (BCRA) es que ya afecta al 7,2% de la cartera de préstamos personales que los bancos tiene cedida al sector privado, un nivel similar al que había alcanzado hace cuatro años, cuando las entidades comenzaban a renegociar con el público las financiaciones concedidas antes de la pandemia de Covid y con pago suspendido o acotado mientras duró el confinamiento.

A ello se suma el crecimiento de la irregularidad en el pago de financiaciones cedidas por la vía de tarjetas de crédito, que llegó en julio al 4,8%, creciendo un punto porcentual de mayo a esa fecha y aun cuando el apretón monetario que aplicó al Gobierno no había impactado en las tasas activas que los bancos cobran por esa asistencia.

Salieron datos de Julio

Irregularidad del Crédito

Personales: 7,2%

Tarjeta 💳: 4.8% pic.twitter.com/T3ApYa2UYx — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) September 19, 2025

Es que deja a la vista las evidentes dificultades que enfrentan muchas familias, en un contexto de salarios nuevamente rezagados, y luego de que el empleo en el sector privado registrado tuviera en junio la peor caída mensual desde el primer trimestre de 2024, al perder su puesto 12.150 trabajadores según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Todo esto se da en un contexto de progresivo deterioro además en la cadena de pagos, algo que se comprueba porque el ratio de cheques rechazados por falta de fondos sobre el total compensado se ubicó en julio en 1,41% en cantidades y 1,11% en montos, lo que implica un nuevo aumento del 0,05% en cantidades y 0,06% en montos que ubica el nivel de rebotes “por encima de la media del año”, reconoció el informe oficial.

Los signos de mayor tensión tambièn aparecen en la cadena de pagos Compumar

El uso de cheques es una de las herramientas con que cuenta las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pyme) para financiarse y poder realizar pagos en diferido y complementario de las líneas de adelantos por cuenta corriente que pactan con los bancos para poder disponer de fondos más allá del saldo que tengan en ese momento, a cambio de un interés. De allí que, tomando en cuenta la escalada de tasas posterior, también en este caso se espera un deterioro mayor de estas cifras cuando se conozcan las actuales.

La única línea de créditos que no registró en julio aumento de la mora fue la hipotecaria: se mantuvo en el 1,4% de la cartera de los bancos aún cuando en dicho mes se incorporaron más de 4200 nuevos deudores al sistema, cifra que se eleva a 34.000 personas en los últimos doce meses.