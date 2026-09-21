Vuelven a canjear deuda en pesos para aliviar vencimientos de fin de mes

El Gobierno realizará mañana un nuevo canje de deuda en pesos, el octavo en lo que va del año, una operación con la que busca reducir el monto del vencimiento que enfrentará a fin de mes.

Con ese objetivo, volvió a convocar a los inversores tenedores de la Letra ajustable por el dólar oficial (Lelink D30S6), que caduca el 30 del corriente, a participar de una operación de conversión de ese instrumento por nuevos bonos de iguales características, con vencimientos a uno, dos o 21 meses.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación con suscripción en especie para el martes 22 de septiembre:



✅ Dólar Linked



🔁 30/09/26 (D30S6) por 30/10/26 (D30O6).

🔁 30/09/26 (D30S6) por 30/11/26 (D30N6).

🔁 30/09/26 (D30S6) por 30/06/28 (TZV28).

Más información 👇… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 18, 2026

Es decir, quienes acepten entregar la D30S6 podrán elegir entre tomar en su reemplazo la Lelink D30O6, que vence el 30 de octubre próximo; la Lelink D30N6, que caduca el 30 de noviembre, o el bono dólar linked TZV28, que devolvería el capital el 30 de junio de 2028.

Se trata, en este último caso, de un compromiso que debería honrar el próximo Gobierno, algo más de seis meses y medio después de asumir.

“Es una operación similar a las siete realizadas entre ene-26 y ago-26, previas a los vencimientos de D16E6, D30E6, D27F6, D30A6, TZV26, D31L6 y D31G6”, recordó el economista Federico García Martínez mediante un posteo en la red X.

El papel que se busca rescatar representa un vencimiento equivalente a casi US$4400 millones, pero se calcula que casi el 18,2% de la tenencia —unos US$800 millones— está en manos del Banco Central (BCRA). De allí que el monto potencialmente canjeable caiga de unos $6,65 billones a $5,43 billones.

Es una cifra que representa el 40% del vencimiento total comprometido, de $13 billones, que aparece hasta aquí en el horizonte más cercano, a fin de mes. Se trata, de todos modos, de un monto que luego suele reducirse algo por canjes intraestado previos.

La operación, similar a varios de los antecedentes registrados este año, se llevará adelante mañana entre las 10 y las 15. En el mercado toman como referencia la última de este tipo, realizada hace poco más de un mes, el 18 de agosto, cuando el Gobierno logró un nivel de aceptación algo inferior al 35%.

El mercado mide el efecto que podría tener sobre la plaza cambiaria

Aquel día, por la Lelink D31G6, que venció el 31 de ese mes y podía canjearse por instrumentos similares con vencimiento en septiembre u octubre, se recibieron 255 ofertas y se rescató un equivalente a US$1344 millones de valor nominal del título original en circulación, que fue canjeado mayoritariamente a un mes.

“Suponiendo para esta oportunidad un porcentaje de adhesión similar al pasado, el perfil de vencimientos de la D30S6 a la fecha del fixing (su fijación de precio) sería de US$2338 millones, levemente por debajo de los US$2595 millones del fixing de la D31G6”, comparó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa.

La estimación permite dimensionar el eventual impacto sobre el mercado cambiario, ya que, vale recordar, a fin de junio un vencimiento similar obligó al Tesoro a vender US$146 millones. El BCRA tiene prohibidas ese tipo de intervenciones, salvo que el dólar supere el techo de la banda cambiaria, para evitar que el billete cierre ese día por encima de los $1500.

Un cronograma muy cargado

El nuevo canje llega, además, pocos días después de que el BCRA ampliara uno de los cupos fijados para la tenencia de títulos públicos por parte de los bancos, de modo que puedan demandar instrumentos a mayor plazo. La medida se produjo justo cuando una de las metas del Gobierno es volver a trasladar parte de los vencimientos de deuda hacia el próximo mandato, aunque eso signifique tener que validar un costo mayor.

Con este tipo de normas, el BCRA busca ayudar —al crear demanda— a que el Tesoro reduzca parcialmente esos sobrecostos.

La tarea no luce tan simple. En lo que resta del año, el Tesoro enfrenta, hasta aquí, vencimientos de deuda por unos $107 billones, un tercio de los cuales se concentra en diciembre. Y durante 2027, hasta antes de las elecciones de fines de octubre, hay compromisos pautados ya por un monto similar.