El BCRA amplió uno de los cupos fijados para la tenencia de bonos por parte de los bancos

El Banco Central (BCRA) amplió desde hoy uno de los cupos que había fijado en mayo de 2025 para que los bancos pudieran demandar títulos públicos en función de la tenencia de pases que tenían hasta esa fecha y les dio, además, más plazo para el desarme gradual de las franquicias a las que habían accedido vinculadas a las opciones de venta (PUT) que tenían hasta hace dos años.

Com. A 8483 del BCRA: principalmente, lo que hace es ampliar uno de los cupos de tenencia de títulos para los bancos. Este límite había quedado vigente desde mayo de 2025 y permitía comprar Lecaps en función de la tenencia de pases que cada entidad tenía a esa fecha.

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La medida, que desde esa entidad aclaran que “no amplía los límites vigentes de exposición al sector público ni habilita un aumento del stock de títulos en cartera de las entidades”, en los hechos les permitirá rotar esa cartera de posiciones tomadas en bonos en pesos de corto plazo —típicamente, letras de capitalización (Lecap)— hacia otros de cualquier tipo (incluso ajustables por dólar o duales) y emitidos a mayor plazo.

Esto parece preparar el camino para que, en las próximas licitaciones, el Tesoro Nacional vuelva a encontrar demanda por papeles que venzan después de las próximas elecciones, luego de haber optado por acortar los plazos de colocación.

Las adaptaciones, que según el BCRA apuntan a cimentar el “proceso de normalización del fraccionamiento al sector público”, llegan luego de que los plazos de emisión de papeles del Tesoro, que se habían ampliado hasta los 938 días hace tres meses, hubieran caído hasta ubicarse entre 111 y 131 días en dos de las últimas tres subastas.

Pero, además, la medida confirma que deja abierta —y, en los hechos, de modo más amplio— una vía de financiamiento indirecto de los bancos al Tesoro, cuando, a la vez, el Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del BCRA con el argumento de que busca terminar definitivamente con este tipo de asistencia.

Buscan torcer esta historia?

“Se ve que el Tesoro se quiere asegurar mayor demanda en sus colocaciones de deuda. ¿Crédito al privado? ¿Qué es eso? ¿Todavía existe?”, juzgó con sorna el analista financiero Juan Manuel Palacios, dejando a la vista una de las interpretaciones que se hizo en el mercado de la iniciativa. “Según esta circular, ahora se habilita la compra de cualquier otro título público en pesos, incluidos los dollar-linked y duales, a los bancos, además de las ya conocidas Lecap”, explicó, a su vez, mediante un posteo en X Leonardo Svirsky, de Bull Market.

La flexibilización incluye una ampliación de los plazos para desarmar posiciones tomadas por los $5,6 billones que habían quedado remanentes de los denominados puts, contratos que otorgaban una opción de venta sobre los bonos y que habían sido concedidos por la administración anterior, cuando se le hacía cada vez más difícil conseguir que los bancos suscribieran sus papeles de deuda. El plazo se extiende de 12 meses a 24 y 36 meses.

El BCRA hizo notar que lo dispuesto “se inscribe en el proceso de depuración de las capas normativas acumuladas como resultado del excedente monetario de 2023” y aclaró que, mientras en aquel contexto el 48,6% de los activos del sistema bancario correspondía a exposición al sector público, hoy ese ratio se ubica en el 30,6%. La idea oficial, según había consultado LA NACION semanas atrás, no es reducir ese porcentaje ni modificar la licencia que tienen los bancos para integrar encajes con este tipo de papeles.