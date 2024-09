Weretilneck, sobre las versiones de que Petronas se baja del proyecto de la planta de GNL en Río Negro

Escuchar

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló este sábado de las versiones que aseguran que la empresa malaya Petronas se baja del proyecto que anunció con YPF para montar una planta de gas natural licuado (GNL) en esa provincia, un proyecto clave de inversión para la Argentina. El mandatario local aseguró en este contexto que el país se transformará en una “exportadora fuerte de petróleo” y que el puerto ya está en construcción.

“No tenemos detalles de la negociación entre las dos compañías. Lo que sé en lo personal y por Río Negro es la decisión del presidente [Horacio Marín] y del directorio de YPF de avanzar con dos proyectos; Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto de importancia estratégica, las empresas ya están ofreciendo condiciones y precios para el segundo tramo; y el llamado a licitación del otro tramo y la playa de tanques en Punta Colorada que se espera para noviembre”, enumeró Weretilneck en diálogo con radio Mitre.

Así se manifestó luego de que este viernes Marín confirmara que seguirá con su proyecto de GNL aun si su socia se baja. Por ello, el gobernador de Río Negro mostró confianza en el avance de la inversión y defendió la ubicación de la planta -su provincia en lugar de Bahía Blanca-: “Nuestro mar, costas y la distancia la hace más eficiente y más barata, por eso estuvimos tranquilos de que la decisión de YPF fue netamente empresarial y financiera. Tenía que ser Río Negro por las condiciones, pero también sabemos que es un proyecto de mediano y largo plazo, con lo cual estas discusiones de las dos compañías creemos que son normales y no afectan en nada la decisión de Marín de seguir adelante con el proyecto, así que estamos tranquilos”.

Horacio Marín, presidente de YPF. Soledad Aznarez - La Nación

Por otro lado, dijo no saber qué pasó con la supuesta decisión de Petronas de no seguir con el proyecto. “No tengo detalles, no podría contestar seriamente. No sé si el directorio lo tiene. Sería irresponsable si respondo eso. Como dijo Marín, hay plazos que cumplir. El sitio definitivo no está informado públicamente por YPF. Lo más importante es que esto avance, no hay que tener ningún tipo de preocupación”, insistió el gobernador.

Y sumó: “Vaca Muerta Sur va a transformar a la Argentina en una exportadora fuerte de petróleo. El país cambiará su materia exportadora y energética a partir de este puerto que hoy ya está en construcción y licitación”.

El viernes por la tarde, Marín sostuvo que “hay que desdramatizar” la eventual decisión de la empresa malaya: “En esta primera etapa, estamos trabajando sobre la ingeniería. Para mediados de noviembre tendríamos el valor de la ingeniería de detalle para los barcos licuefactores. Para el desarrollo de esa ingeniería se necesitaría invertir unos US$200 millones. En ese momento, Petronas tiene la opción de continuar o no con el proyecto. Hay que desdramatizar la situación, son decisiones empresarias”.

A partir de 2027, la Argentina entrará al competitivo mercado de GNL, cuando llegue el primer buque de licuefacción que encargó Pan American Energy (PAE) en sociedad con la noruega Golar. Se espera, además, que YPF y otros productores locales se sumen a esta iniciativa, que implica amarrar un buque a la costa argentina para convertir el gas de su estado natural a GNL para su exportación.

Los dichos del Papa

Por otro lado, Alberto Weretilneck se refirió a las declaraciones del Papa Francisco, quien criticó al gobierno de Javier Milei por el uso de gas pimienta en las protestas fuera del Congreso. “En vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta”, fue la frase que pronunció el Sumo Pontífice en un evento con dirigentes sociales, entre ellos, Juan Grabois.

En ese contexto, el gobernador de Río Negro aseguró que “hay que ponerse en contexto” de por qué dijo eso. “Está editado. El Papa venía hablando de todo lo que estaba sucediendo con la pobreza en un contexto general de América Latina y algo por el estilo. No estaba hablando sobre la Argentina sino en un contexto de movimientos sociales y las distintas luchas que llevan en Latinoamérica”, indicó.

Y luego se limitó a decir: “Me gustaría ver toda la expo del Papa, me da la sensación de que no es algo destinado muy puntualmente al gobierno argentino. Se hizo un mal uso de lo que pasó con la niña [que fue rociada con gas pimienta durante una marcha], hay que tener cuidado en el manejo de estas situaciones y evitar la represión porque es una puerta de entrada. Hay que tener acuerdo y racionalidad”.

