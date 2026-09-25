YPF aumenta los combustibles un 1% tras las subas de los privados

Luego de que las principales empresas energéticas privadas de la Argentina aplicaran aumentos de hasta un 5%, YPF anunció una suba en los precios de sus combustibles en todo el país a partir de mañana.

Mientras Shell realizó incrementos del 2% en las naftas y del 5% en el gasoil, y Axion ajustó sus naftas un 2,5% en promedio, YPF optó por un ajuste promedio del 1%.

Según la petrolera de mayoría estatal, la actualización se enmarca dentro de su esquema de buffer (amortiguador), que implementa desde abril pasado, frente al conflicto bélico en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del barril de crudo.

El objetivo es “evitar trasladar la volatilidad a los precios locales” y acompañar la demanda en el libre mercado, sosteniendo lo que la empresa califica como un “acuerdo honesto con los consumidores”.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, ya había anticipado que la compañía seguiría de cerca la evolución del precio del petróleo, los márgenes de rentabilidad y la respuesta de los consumidores antes de definir sus próximos pasos.

Con el 55,7% de las ventas de combustibles al público según registros oficiales, los precios de YPF son de referencia para el sector. En esa línea, la compañía aclaró que la suba no será lineal para todas las estaciones de servicio.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Santiago Filipuzzi

Para implementar el aumento, la firma continuará con su sistema de micropricing, por lo que realizará ajustes específicos en los surtidores teniendo en cuenta variables de oferta y demanda, la competencia local, diferentes franjas horarias, corredores comerciales y zonas geográficas particulares.

De esta manera, YPF pretende adecuar sus valores a la realidad de cada mercado y mejorar la eficacia comercial de su red de estaciones. “Creemos que la demanda no puede absorber en Argentina un aumento repentino de lo que debería hacer. Estamos en un semibuffer”, planteó Marín.