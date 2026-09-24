Revolut avanza en su expansión en la Argentina: el BCRA autorizó la compra del Banco Cetelem

Revolut, el mayor banco digital europeo, dio un paso más en su plan de desembarco en el mercado argentino. En una operación que se había anunciado en julio de 2025, el Banco Central (BCRA) dio hoy el aval formal a la compra por parte de la firma británica del Banco Cetelem, que en la actualidad pertenecía al grupo BNP-Paribas.

De esta manera, la fintech fundada en 2015 en Londres, que cuenta con 80 millones de clientes a nivel global, se acerca a la posibilidad de contar con licencia bancaria en el país, el paso regulatorio que esperaba para formalizar su lanzamiento.

“Esta aprobación es un gran hito para el lanzamiento de Revolut. Lo que resta ahora es finalizar la adquisición. Una vez que se realice eso, continuaremos trabajando, obviamente, bajo la regulación del BCRA”, dijo a LA NACION Agustín Danza, CEO de Revolut en el país desde marzo de 2025.

El ejecutivo indicó, sin embargo, que por el momento la firma no ofrecerá servicios al público. “Esperamos hacerlo lo más rápido posible. Estamos terminando de desarrollarlos, y cuando consideremos que tenemos todo listo, lo haremos”, indicó el ejecutivo, que tiene larga experiencia en el sector fintech regional: fue director de Operaciones de Nubank en el país y en Brasil, y fue líder del área de Banca y Pagos en Mercado Pago, entre 2020 y 2023.

Revolut es el mayor banco digital de Europa. Cristi Dangeorge - Shutterstock

La aprobación a Revolut llega en un escenario de novedades en el sistema financiero local. A fines de junio, el BCRA informó que había otorgado el aval a Cocos para la compra del banco Voii, que se había anunciado en agosto de 2025 por US$20 millones. Así, la firma financiera fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar obtuvo su licencia bancaria para expandir su actividad.

A su vez, hoy Juan Curutchet, uno de los directores del BCRA y expresidente del Banco Provincia, confirmó que “antes de fin de año” tanto Revolut como Mercado Pago contarán con su licencia bancaria. A diferencia de Cocos o Revolut, la compañía fundada por Marcos Galperin, que suma 25 millones de usuarios en el país, no avanzó en la compra de otra entidad con licencia preexistente y anunció, en mayo de 2025, que había presentado la solicitud ante el BCRA.

De esta manera, las fintech buscan igualar sus condiciones frente a las entidades tradicionales. Con la misma regulación, entre otros factores, se habilita la posibilidad de la “intermediación financiera”, que consiste en poder prestar el dinero que sus clientes depositan en sus cuentas, además de otra serie de garantías y exigencias por parte del BCRA. Para las fintech, es un punto planteado como desventaja para su negocio de créditos, al tener que buscar fondeo en el mercado (emisión de deuda, fideicomisos u otros instrumentos) o usar dinero propio para financiar los créditos.

Revolut es uno de los patrocinadores del equipo Audi en la Fórmula 1. Motorsport Photography F1 - Shutterstock

Si bien todavía no está operando en el país, Revolut sí habilitó su plataforma digital donde los usuarios pueden registrarse en una lista de espera hasta que se lance formalmente su actividad. Según datos del banco, ya hay más de 150.000 usuarios que se inscribieron en ese listado.

“La estrategia que tenemos generalmente en Revolut al llegar a nuevos países es tener una propuesta de valor completa, con servicios para todos los pilares de la vida financiera: ahorro, pagos, crédito, inversiones y seguros. Y el plan es presentar esa propuesta core desde el día uno”, dijo Danza, quien también planifica un esquema de planes gratuitos y pagos (premium).

Como parte de su expansión regional, Revolut sumó ejecutivos de experiencia en el mercado financiero local. Además de Danza, el equipo en el país sumó a Juan Marotta como chairman, un ejecutivo que fue director y CEO de la filial local del HSBC, y luego de la operación de esta entidad en Sudamérica.

Actualmente, la compañía conformó un equipo de 40 empleados localmente, y tiene abiertas 10 búsquedas adicionales. Entre otros puestos, espera contratar especialistas financieros, analistas de riesgo, desarrolladores de software y ejecutivos de negocios, entre otras posiciones, cuyas convocatorias están abiertas en su sitio.

Actualmente, Revolut opera globalmente en 40 países, y cuenta formalmente con licencia bancaria en el Reino Unido, Australia y la Unión Europea, con más de 80 millones de clientes. A su vez, recientemente comenzó a operar oficialmente en México, en lo que se convirtió en su desembarco en América Latina. Además de su gestión ante el BCRA, la entidad informó que está pendiente de aprobación su solicitud en Perú, Emiratos Árabes, Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos.