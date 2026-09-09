YPF colocó US$1200 millones en el mercado internacional y logró la tasa más baja de su historia

YPF anunció hoy que concretó una emisión de deuda por US$1200 millones en el mercado internacional a un plazo de nueve años, en lo que la compañía calificó como un hito para el financiamiento corporativo argentino. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, destacó además que logró la tasa más baja de la historia de la compañía.

Según informó Marín en sus redes sociales y luego reconfirmó YPF, la operación registró una tasa efectiva de 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, “el nivel más bajo obtenido por YPF en su trayectoria en los mercados internacionales”.

La colocación de deuda despertó un fuerte interés de los inversores, recalcó el presidente de la petrolera, y recibió ofertas por US$2200 millones, casi el doble del monto que la empresa buscaba captar.

Hoy hicimos historia con @YPFoficial.



Emitimos US$ 1.200 millones en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina. La tasa efectiva fue de 7.85%, reflejando un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300… pic.twitter.com/MXoWrC1UBf — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) September 9, 2026

“Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, señaló Marín a través de un posteo en X.

De acuerdo con el ejecutivo, se trata de la mayor emisión internacional realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años.

Los fondos obtenidos estarán destinados a financiar los planes de inversión de la compañía, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos.

La petrolera anunció en un comunicado que, luego de reunirse con más de 50 inversores internacionales durante dos días en Nueva York, la compañía captó casi el doble del monto final emitido debido al interés existente.

“El monto de la emisión será utilizado para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y para la financiación del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4x4″, indicó la compañía en la comunicación oficial. “Mediante esta transacción, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio”, agregó la petrolera argentina.

Los bancos y entidades financieras internacionales que participaron como colocadores fueron BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz, y localmente fueron colocadas por Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos, informó YPF en su comunicado.