YPF informó que tuvo una ganancia neta de $94.063 millones en el segundo trimestre del año

La petrolera estatal YPF obtuvo una ganancia neta de $94.063 millones en el segundo trimestre de este año y anunció un aumento de 10% en las inversiones proyectadas para este año, que podrían superar los US$4000 millones, un 50% más que lo desembolsado en 2021.

Mediante un comunicado, la empresa destacó que los buenos resultados económicos le permitieron a la compañía avanzar firmemente en la ejecución de su ambicioso plan de inversiones para el año 2022. “Durante el primer semestre del año invirtió cerca de 1700 millones de dólares, un crecimiento superior al 55% respecto al mismo período de 2021″, indicó.

Además, la petrolera comunicó que la producción anual de hidrocarburos podría crecer un punto adicional, llegando al 9% en comparación con 2021, lo que significará el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años. “Totalizó 504.000 barriles equivalentes por día, representando un incremento del 9% interanual, con un crecimiento del 7% en crudo y un 10% en gas respecto al segundo trimestre de 2021″, señaló.

La inversión estimada permitirá una aceleración de la actividad no convencional, mayor actividad en la cuenca del Golfo San Jorge y un incremento en los proyectos de midstream. “La actividad no convencional continúa siendo el principal eje de desarrollo de la compañía, representando actualmente un 38% de la producción total. El crudo no convencional mostró un crecimiento cercano al 50%, mientras que el gas no convencional aumentó más de un 80% con relación a igual trimestre del año anterior”, se detalló.

En el comunicado mencionado también se subrayó que “estos resultados se lograron a partir de las mejoras operativas desarrolladas por la compañía en sus campos en Vaca Muerta, donde se alcanzaron nuevos récords de eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de los pozos y la segunda marca más alta en la cantidad de nuevas perforaciones de pozos horizontales”.

YPF también comunicó que, por el lado del downstream, las ventas domésticas de combustibles resultaron un 12,5% superiores a los niveles prepandemia del segundo trimestre de 2019. “En el caso del gasoil, la compañía registró un récord histórico de suministro que fue abastecido a través de incrementos en los niveles de producción de los tres complejos industriales, que registraron un nivel de procesamiento un 8% superior al año anterior, sumado a las importaciones, la reducción de stocks y una mayor aditivación de biocombustibles”, se indicó.

Por último, en materia financiera, la compañía estatal destacó que el flujo de caja libre fue positivo por noveno trimestre consecutivo en US$310 millones, acumulando en el primer semestre del año un flujo neto positivo de US$701 millones. “Esto permitió disminuir, una vez más, la deuda neta de la compañía, alcanzando un nivel de 5.843 millones de dólares, con un ratio de endeudamiento neto que se ubicó en 1,3 veces en relación con el Ebitda ajustado”, concluyó el comunicado.