YPF: luego de las buenas noticias judiciales, Pablo González anticipó que la cotización de la acción debería subir

Pablo González asumió como presidente de YPF en enero de 2021, en reemplazo del exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen. Tiene una larga trayectoria política, ya que fue senador y diputado por Santa Cruz, vicegobernador de esa provincia, bajo la primera gestión de Alicia Kirchner, y Consejero de la Magistratura.

La vicepresidenta Cristina Kirchner lo nombró a cargo de la petrolera luego de que YPF pasara uno de sus momentos históricos durante la pandemia. Desde entonces, YPF mejoró sus índices de productividad, aumentó su producción de petróleo y gas, subió los precios de los combustibles para recuperar rentabilidad y, en los últimos días, tuvo dos buenas noticias en el plano judicial con el desenlace del juicio por la expropiación de la petrolera y la demanda por daños ambientales de su empresa Maxus. Pese a estos avances, la acción de YPF cotiza a US$11, el mismo valor que en diciembre de 2019.

En una entrevista telefónica con LA NACION, el presidente de YPF –que está en Nueva York– dijo que la semana próxima se reunirán con todos los actores del sector para acordar el sendero de aumento de precios de los combustibles, ya que la petrolera necesita “seguir invirtiendo y no podemos estar muy atrasados del resto de los precios de la economía”.

–En una semana de diferencia, YPF tuvo novedades favorables en dos demandas históricas. Por un lado, la eximieron de responsabilidades en el caso de la expropiación del 51% de las acciones y, además, logró un acuerdo para cerrar la demanda por daño ambiental de Maxus. ¿Cómo lo tomaron?

–Sí, alivia muchísimo la situación de YPF, queda en una muy buena posición. Hay que aclarar que el juicio por la expropiación todavía está en instancias de apelación y el de Maxus está pendiente de una homologación del juez de Delaware. Este caso tiene muchísimos años de historia; en 2005, empezaron las demandas de un monto indemnizatorio, que fue variando por la remediación ambiental del río Passaic. Hace rato YPF está con estos dos procesos que eran sus espadas de Damocles, y hoy está es una situación mucho más aliviada.

–¿Le queda algún otro juicio pendiente?

–No de este tipo. En caso de haber tenido alguna condena, las consecuencias hubieran sido catastróficas para la compañía, que cotiza en bolsa, que tiene proyecto de expansión, de exportación, que tiene pendiente todavía firmar la decisión definitiva de inversión del proyecto de gas natural licuado (GNL). Hubiera sido un golpe muy fuerte para la compañía, en momentos que venimos mejorando nuestros números.

–Si el Estado argentino apela el fallo en contra que tiene por la expropiación, los fondos dijeron que ellos podían también apelar la demanda contra YPF. ¿Cree que ahí se verían perjudicados?

–No creo. Los argumentos para el fallo de YPF fueron bastante consistentes. No quiero opinar en el caso del Estado soberano.

–La acción de YPF tiene un valor de US$11 hoy. ¿Se puede esperar una mejorar con este escenario por delante?

–Estos dos juicios le metían mucha presión a la acción. Igual la acción en un año en dólares aumentó más de un 100% interanual. A nosotros nos permite estar más tranquilos para seguir con la expansión de producción de petróleo y gas, donde YPF tiene socios internacionales.

–Teniendo en cuenta que el barril de petróleo vale casi US$85 y con todos los proyectos que tiene por delante YPF, ¿no cree que la acción está muy baja en US$11?

–Cuando vemos que YPF cerró el año 2022 con una ganancia por arriba de los US$2000 millones, un Ebitda de casi US$5000 millones y un crecimiento orgánico de 7%, es raro que no haya aumentado más el valor de la acción. Seguramente el mercado estaba evaluando estos casos. También tiene que ver con el resto del mundo. Cuando cayó el Silicon Valley Bank, nuestra acción cayó US$3. Creo que esto hará que la acción crezca y, además, todos los proyectos en desarrollo que tenemos va a determinar que los inversores lo vean como una acción que pueda significar ganas de invertir.

Pablo González asumió como presidente de YPF en enero 2021 Archivo

–¿Cuánto afecta a la cotización de YPF, que la compañía opera en un país como Argentina, donde hay cepo cambiario, inflación arriba del 100% y con una economía que le cuesta crecer hace años?

–Tal vez hace un año y medio, pero en el último tiempo, la acción creció alrededor de 120% en dólares. En el último año hubo una recuperación muy grande de la acción.

–¿No cree que esa recuperación fue por la disparada del precio del petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania?

–No, porque nosotros no exportamos. Recién vamos a hacerlo este año, así que no sé si tiene incidencia directa con el Brent. Para mí los inversores querían ver si esa recuperación que tuvimos iba a ser sostenible en el tiempo, y la mantuvimos con buenos números el año pasado.

–¿Qué va a pasar con los aumentos de precios de las naftas y el gasoil, luego de que finalizara el acuerdo de cuatro meses establecido con la Secretaría de Comercio?

–Es un tema que vamos a hablar la semana que viene entre los actores del sector. Nosotros necesitamos seguir invirtiendo, no podemos estar muy atrasados del resto de los precios de la economía.

–¿La idea es que los precios de los combustibles suban todos los meses acorde a la inflación?

–Tenemos que ver, porque las empresas que importan miran distintas variables para cubrir sus costos. Por eso hay tanta discusión.

"Yo no soy el tapado", dijo González, en respuesta a los rumores que lo señalaban como posible candidato presidencial del kirchnerismo Prensa YPF

–Generalmente, buscan que los precios siga el ritmo de devaluación, que está al 5%. Pero en los últimos cuatro meses, los precios de los combustibles subieron por debajo, al 4%. Ahí quedaron atrasados.

–Sí, quedamos atrasados , pero pudimos sostener el abastecimiento y ahora estamos discutiendo otra vez cómo seguimos para adelante. El Estado además ofrece otras herramientas que reducían esa diferencia entre la devaluación y el precio del surtidor. Por ejemplo, cuando eximieron del impuesto al combustible líquido (ICL) a la importación de gasoil.

–¿Qué pasó la actualización de los impuestos a los combustibles (ICL y IDC), que está suspendida hace más de un año? Iban a cambiarle la fórmula de actualización, pero nunca se avanzó con eso.

–Tiene que salir por ley la modificación, no puede hacerse por decreto. Hasta que se resuelva a través de una ley, creo que se va a seguir prorrogando. Si no, el impuesto afectará el precio del surtidor y lo va a ser crecer en un porcentaje que no va a ser conveniente.

–El año pasado hubo faltantes de gasoil, ¿puede volver a ocurrir este año?

–No lo creo, YPF no, por lo menos, hay que ver el resto del mercado. Nuestra cuota de mercado el año pasado crecimos a un 58% de la demanda de gasoil. Y del aumento del 15% de la demanda anual, nosotros cubrimos el 70%. Obviamente, cuando las demás se quedan sin producto, hay quiebre de stock de nuestras estaciones, porque nos aumentan la demanda. Nosotros no vamos a tener problemas y hay que ver el resto cómo están preparados para la mayor actividad del campo.

–Se habló mucho de usted como candidato presidencial o en una hipotética fórmula presidencial con Sergio Massa? ¿Cómo se ven en ese rol?

– No es cierto eso, nadie habló conmigo, nadie ni siquiera me lo sugirió. La política la hago en mi provincia. No hay nada de eso ni lo va a haber. Soy una persona que trabajó políticamente en mi provincia, lamentablemente poco últimamente. Yo no soy el tapado.

Pablo González fue vicegobernador de Alicia Kirchner en Santa Cruz, entre 2015 y 2019 Fuente: AMA Santa Cruz

–¿Hay intenciones de ser candidato a gobernador en Santa Cruz?

–No, no sé, tampoco. Tengo una responsabilidad muy grande. Mi aporte a todo lo que está pasando es hacer mejor el trabajo en YPF. Falta tiempo para resolver calendarios electoral en las provincias, así que no sé.

–¿Habrá novedades este año sobre el proyecto con Petronas para poder exportar GNL?

–Ojalá. El lunes tengo una reunión con Sergio Tomás [Massa] y uno de los temas a tratar es ese, porque falta que salga el proyecto de promoción de inversiones en GNL. Se tiene que mandar el proyecto al Congreso. Tendría que salir.