YPF negocia el mayor crédito privado de la historia argentina

Las conversaciones se aceleraron durante las últimas semanas y continuarán durante las próximas. YPF, Eni y XRG entraron en la etapa final de estructuración de un financiamiento de entre US$14.000 millones y US$16.000 millones para Argentina LNG, el megaproyecto destinado a exportar el gas de Vaca Muerta. Los socios buscan completar la operación antes de fin de año, plazo para el que también proyectan tomar la decisión final de inversión.

De concretarse en esos términos, sería el mayor financiamiento privado obtenido para un proyecto de una empresa argentina y uno de los más grandes de la región. JP Morgan y Santander actúan como asesores financieros en la estructuración, mientras avanzan las conversaciones con bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación —conocidas como ECAs— que podrían aportar fondos o garantizar una parte sustancial de la deuda, según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de las negociaciones.

Bloomberg informó este lunes que JP Morgan y Santander lideraban el armado de una operación por entre US$14.000 millones y US$15.000 millones. Según pudo reconstruir este medio, el rango analizado llega hasta los US$16.000 millones y también existen conversaciones con entidades como Citi y Deutsche Bank, entre otras.

La composición definitiva del grupo de prestamistas dependerá, en buena medida, del resultado de las próximas licitaciones para adjudicar los principales equipos y contratos de construcción, supo este diario. Las agencias de crédito a la exportación suelen intervenir cuando un proyecto favorece la venta de bienes y servicios producidos por empresas de sus países o permite abastecer de energía a esos mercados. Por eso, el origen de los proveedores seleccionados y el destino de los contratos de exportación serán determinantes para definir qué agencias participarán.

El presidente Javier Milei, junto con la comitiva de la petrolera italiana Eni; se encuentran el CEO Claudio Descalzi y su par de YPF, Horacio Marín

Entre las entidades cuya incorporación está bajo análisis aparece SACE, la principal agencia italiana de crédito a la exportación. La presencia de Eni como socia y la eventual contratación de proveedores italianos abren la puerta a su participación. También se mantienen contactos con agencias de otros países vinculadas con los equipos, la ingeniería y los futuros compradores del GNL.

El financiamiento será tomado por Midco ARLNG I, una sociedad creada específicamente para concentrar la infraestructura intermedia del proyecto. Bajo ese vehículo quedarán los ductos dedicados, las plantas de procesamiento y fraccionamiento, las instalaciones portuarias y las dos unidades flotantes de licuefacción. La deuda, por lo tanto, no financiará directamente la producción en los yacimientos.

El esquema permite separar los riesgos y las fuentes de financiamiento de cada etapa. La producción de gas se canalizará mediante otro vehículo, Upco ARLNG I, en el que YPF conservará el 36% y Eni y XRG tendrán un 32% cada una. Midco, en cambio, captará la deuda destinada a la infraestructura que transportará, procesará y convertirá el gas en GNL.

La operación se estructurará como un project finance, un mecanismo habitual para grandes obras energéticas. En lugar de depender principalmente del balance de sus accionistas, el repago se apoyará en los ingresos futuros del proyecto. Estará respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales que tengan calificación crediticia de grado de inversión.

Argentina LNG demandará una inversión estimada de US$51.000 millones durante toda su vida útil, según la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) presentada este mes. Hasta 2031, cuando está previsto que entren en operación las dos unidades flotantes, los desembolsos alcanzarían aproximadamente US$29.000 millones.

Javier Milei y Horacio Marín

De ese monto, unos US$24.000 millones se destinarán a infraestructura y US$5000 millones al desarrollo de los bloques y la perforación de pozos. El financiamiento en negociación cubriría así entre el 58% y el 67% de la inversión prevista para ductos, complejos industriales, instalaciones portuarias y las dos unidades flotantes de licuefacción.

Las dos unidades flotantes tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL. El gas se extraerá en Neuquén, será transportado hasta Río Negro y se licuará frente a la costa del golfo San Matías.

Los socios apuntan a adoptar la decisión final de inversión antes de fin de año y poner en funcionamiento ambas unidades en 2031. Una vez operativo, el proyecto podría generar exportaciones por cerca de US$10.000 millones anuales durante dos décadas, de acuerdo con las estimaciones de YPF.